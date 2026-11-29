Il panorama degli spumanti italiani continua a distinguersi per qualità, varietà produttiva e capacità di valorizzare i territori vitivinicoli

Laureata in Scienze Politiche presso l'Università di Palermo. Scrive di Fisco e Tasse, Economia, Diritto e Lavoro, con uno sguardo sull'attualità e i temi caldi

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123RF Miglior spumante 2027 premiato da Gambero Rosso.

Tra le denominazioni più rappresentative del metodo classico, lo spumante Franciacorta si conferma protagonista anche nell’edizione 2027 della guida Vini d’Italia di Gambero Rosso, che premia ogni anno le eccellenze del settore attraverso riconoscimenti dedicati alle etichette e ai produttori che si distinguono per qualità e identità.

Particolarmente attesa è la categoria dedicata alle bollicine, probabilmente per via del breve intervallo di tempo che separa la pubblicazione della guida alla feste natalizie.

Il miglior spumante italiano del 2027, secondo Gambero Rosso

Quest’anno è il Franciacorta Non Dosato 33 Riserva 2018 di Ferghettina ad aggiudicarsi il premio Bollicine dell’Anno di Gambero Rosso. Il riconoscimento, uno dei 13 premi speciali assegnati nell’edizione, è stato consegnato a Roma, al Roma convention center La Nuvola, durante l’evento organizzato in occasione della presentazione della quarantesima edizione della guida.

Per la cantina bresciana il risultato arriva a 15 anni di distanza dal precedente riconoscimento nella stessa categoria. Nel 2012, infatti, Ferghettina aveva conquistato il premio Bollicine dell’Anno con l’Extra Brut 2005, uno spumante a base di Chardonnay con una piccola percentuale di Pinot Nero e sei anni di affinamento sui lieviti.

L’etichetta dell’azienda, frutto di una selezione accurata delle uve e di un processo produttivo complesso, punta sull’equilibrio e sulla valorizzazione delle caratteristiche dello Chardonnay.

Produzione e caratteristiche

Il Franciacorta premiato nasce da uve Chardonnay raccolte manualmente a metà agosto, provenienti da circa 40 parcelle distribuite in otto comuni della Franciacorta. La gestione separata delle singole parcelle durante la vinificazione consente di preservare le caratteristiche di ciascuna base e di valutare con attenzione le differenti espressioni del territorio e delle uve.

I vini vengono vinificati separatamente fino alla primavera successiva, quando si procede all’assemblaggio dopo una fase di degustazione e selezione. Il nome 33 richiama proprio la composizione della cuvée, realizzata con un terzo ciascuno dei vini base delle tre etichette principali di Ferghettina, ovvero Satèn, Milledì ed Extra Brut.

Si tratta di una cuvée di cuvée, costruita per riunire caratteristiche diverse e ottenere un risultato complesso ed espressivo. Il vino viene poi sottoposto a un lungo affinamento sui lieviti, che per la Riserva 2018 raggiunge sette anni, senza aggiunta di dosaggio zuccherino.

Il sapore si distingue per un profilo organolettico caratterizzato da freschezza, tensione, complessità e profondità espressiva. Il lungo affinamento sui lieviti contribuisce poi a costruire una maggiore articolazione aromatica e una struttura che accompagna l’espressione dello Chardonnay, mantenendo un equilibrio tra componente fresca e maturità.

Il risultato, secondo la descrizione del Gambero Rosso, è un vino teso e complesso, fresco ed espressivo, con una profondità che ne valorizza il carattere.

Gli abbinamenti consigliati

Un Franciacorta di questo tipo può trovare spazio in diversi contesti gastronomici, dagli aperitivi più ricercati alle occasioni conviviali, fino agli abbinamenti con piatti che richiedono uno spumante strutturato e caratterizzato da una buona componente di freschezza.

La sua impostazione asciutta e la complessità derivante dal lungo affinamento sui lieviti lo rendono adatto ad accompagnare preparazioni a base di pesce, crostacei, molluschi e frutti di mare. Può essere valorizzato con ostriche, tartare di pesce, carpacci, gamberi e piatti delicati nei quali la componente fresca dello spumante contribuisce a mantenere equilibrio al palato.

Anche risotti, primi piatti con ingredienti di mare, preparazioni a base di verdure e formaggi a pasta morbida possono rappresentare abbinamenti interessanti. La struttura del vino permette inoltre di accompagnare piatti più elaborati, purché non caratterizzati da una componente eccessivamente speziata o da sapori troppo intensi che rischierebbero di sovrastarne le sfumature.

Quanto costa il miglior spumante Franciacorta del 2027

Il Franciacorta Non Dosato 33 Riserva 2018 di Ferghettina si colloca nella fascia premium degli spumanti italiani. Il prezzo di una bottiglia da 75 cl si aggira generalmente online tra i 44 e i 50 euro. La cifra può variare a seconda del rivenditore e della disponibilità del prodotto, ma anche in base alle spese di spedizione.