Frodi alimentari, via libera del Senato a due nuovi reati nel Codice Penale

Il Senato ha approvato un provvedimento per tutelare l'agroalimentare italiano che prevede nuovi reati per contrastare le frodi alimentari

L’economia agroalimentare italiana vale oltre 65 miliardi di euro di export e basa la sua forza su qualità, tracciabilità e autenticità delle produzioni. Proprio per proteggere questo patrimonio, il Senato ha recentemente approvato un provvedimento che introduce formalmente nel Codice Penale due nuovi reati, ovvero:

  • frode alimentare;
  • commercio di prodotti con segni mendaci (ovvero falsi o ingannevoli).

Il testo è stato passato alla Camera per l’ultimo passaggio parlamentare, ma segna già una tappa nel percorso di rafforzamento della tutela del Made in Italy agroalimentare.

Frode alimentare: un anno di carcere e multa salata

Il reato di frode alimentare è una fattispecie pensata per colpire chi immette sul mercato italiano, anche tramite piattaforme digitali e canali telematici, prodotti alimentari e bevande che sa essere non genuini rispetto a origine, provenienza, qualità o quantità. La pena prevista è la reclusione da due mesi a un anno, accompagnata da una multa da 1.000 a 4.000 euro.

Il legislatore punisce chi mette in commercio prodotti con una condotta dolosa. Tuttavia, il reato non è punibile quando il valore economico del prodotto è minimo o quando non si produce alcun danno al consumatore. Questa impostazione mira a distinguere le frodi vere e proprie dalle irregolarità formali prive di impatto economico o sanitario.

Segni mendaci, il reato contro la disinformazione alimentare

Il secondo reato introdotto nel Codice Penale colpisce un fenomeno sempre più diffuso: l’uso di segni distintivi falsi o ingannevoli per attribuire a un prodotto caratteristiche che non possiede. Un problema molto diffuso in un mercato dove etichette, packaging e richiami geografici orientano fortemente le scelte dei consumatori.

Chi utilizza segni mendaci per trarre in inganno il cliente su origine, provenienza, qualità o quantità rischia la reclusione da 3 a 18 mesi e una multa fino a 20.000 euro.

I prodotti confiscati saranno donati gratuitamente

I prodotti alimentari confiscati che risultano idonei al consumo, non contraffatti, non deteriorati e conformi ai requisiti di conservazione e sicurezza, potranno essere donati gratuitamente a persone in difficoltà, enti locali e organizzazioni caritative.

Una misura che coniuga contrasto alle frodi e lotta allo spreco alimentare, destinando prodotti recuperati a finalità sociali.

Pene accessorie e aggravanti con un impianto più muscolare

Il provvedimento introduce poi una serie di strumenti aggiuntivi per colpire i comportamenti più gravi o ripetuti nel tempo.

Per esempio, in caso di frodi di particolare gravità o di recidiva è prevista la chiusura da 5 giorni a 3 mesi dell’impianto di produzione. Le pene sono aumentate anche quando:

  • i prodotti coinvolti sono DOP o IGP, quindi parte del patrimonio delle eccellenze protette;
  • vengono utilizzate dichiarazioni o documenti di trasporto falsi;
  • le frodi riguardano volumi significativi;
  • si commercializzano come biologici prodotti privi di certificazione bio.

Aggravanti ulteriori scattano quando l’illecito è realizzato attraverso operazioni multiple e organizzate. Mentre è previsto un sistema di vigilanza continuo e permanente sulle filiere DOP e IGP, con ispezioni mirate.

Una nuova governance per l’agroalimentare

Il pacchetto di nuove leggi non riguarda solo le frodi, ma anche le regole che governano il settore agricolo. L’ente Age-Control Spa avrà il compito di verificare che le aziende agricole rispettino le regole sociali legate al lavoro e all’ambiente, ovvero le condizioni che permettono di ricevere i fondi europei.

Per quanto riguarda invece i centri che aiutano gli agricoltori con le pratiche burocratiche, chi perde l’autorizzazione per irregolarità non potrà aprirne uno nuovo per i successivi 6 mesi (periodo che si allunga a 2 anni in caso di recidiva).

I centri che lavorano in regioni o province dove non sono autorizzati dovranno pagare una multa salata, che va da 2.000 a 8.000 euro.

