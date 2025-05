Fonte: 123RF Nuove regole Ddl agroalimentare 2025

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il 9 aprile 2024 un Disegno di Legge (Ddl) che introduce un nuovo sistema di sanzioni per il comparto agroalimentare. Il provvedimento, composto da 18 articoli, si propone di rafforzare il presidio normativo da un punto di vista penale e disciplinare, intervenendo su tracciabilità, sicurezza alimentare e tutela del Made in Italy, con un’attenzione particolare alla trasparenza e alla semplificazione burocratica.

Frodi alimentari e nuovi reati: cosa cambia con il Ddl agroalimentare

Tra gli aspetti più innovativi del Ddl agroalimentare c’è l’introduzione del reato di frode alimentare, che amplia la sfera delle condotte perseguibili. Non si parla più soltanto di prodotti alterati, ma di qualsiasi pratica che possa ingannare il consumatore sulla provenienza, la qualità o la quantità dei prodotti.

Accanto a questo, vengono introdotti altri due reati specifici, ovvero:

il commercio di alimenti con segni mendaci che punisce chi impiega indicazioni false, marchi non autorizzati o etichette ingannevoli;

l’agropirateria, che riguarda le frodi sistematiche e organizzate, realizzate in modo continuativo, che arrecano danni ai consumatori e agli operatori corretti della filiera.

Un aspetto molto importante del provvedimento riguarda la proporzionalità delle sanzioni amministrative. In passato, le multe per violazioni alimentari potevano colpire in modo identico tanto una piccola impresa quanto una multinazionale. Il nuovo testo introduce un criterio più equo, legando l’importo delle sanzioni al fatturato delle imprese, con l’intento di rendere il sistema più giusto e dissuasivo.

Inoltre, viene introdotto il blocco ufficiale temporaneo: si tratta di una misura che consente di sospendere temporaneamente la vendita di un prodotto in caso di irregolarità amministrative non gravi, dando tempo all’operatore per sanare la situazione senza subire danni sproporzionati.

DOP, IGP e la tutela del vero Made in Italy

Il nuovo disegno di legge dedica poi grande attenzione alla protezione delle Denominazioni di Origine Protetta (DOP) e delle Indicazioni Geografiche Protette (IGP), un valore aggiunto per il comparto agroalimentare italiano.

Il testo rafforza le misure contro la contraffazione dei marchi, assicurando che solo i prodotti realmente conformi ai disciplinari nazionali ed europei possano fregiarsi di tali denominazioni. Si tratta di una risposta concreta anche all’Italian Sounding, ovvero quel fenomeno che consiste nell’uso di parole, nomi, colori, immagini o simboli che, in commercio, evocano l’italianità, ma che in realtà non hanno alcun legame con l’Italia. Viene spesso utilizzato da aziende estere per far credere che un prodotto sia italiano, approfittando della reputazione di alta qualità e gusto legata al Made in Italy, soprattutto nel settore agroalimentare, sottraendo mercato e ricavi ai veri produttori italiani.

L’obiettivo è duplice: tutelare i produttori che operano nel rispetto delle regole e garantire al consumatore trasparenza e affidabilità.

Più tracciabilità per filiere trasparenti

Il Ddl affronta con decisione il tema della tracciabilità, riconosciuta come elemento essenziale per garantire la sicurezza e la qualità dei prodotti. Per questo motivo verranno introdotte disposizioni specifiche per aumentare i controlli sulla provenienza e sulle modalità di allevamento e trasformazione.

Per rendere più efficiente il sistema, il disegno di legge istituisce una Cabina di regia, presieduta dal Ministro dell’Agricoltura e con la partecipazione delle istituzioni competenti. Si tratta di un organismo pensato per migliorare il coordinamento tra enti, evitare sovrapposizioni, razionalizzare le risorse e aumentare l’efficacia degli interventi.