“Effortless Attitude” di Pal Zileri per la prossima Primavera/Estate 2024

Fonte: Ufficio stampa. Collezione “Effortless Attitude” di Pal Zileri.

Per la stagione Primavera/Estate 2024, Pal Zileri inaugura l’”Effortless Club”, un club non ordinario che fa dell’inclusività la propria caratteristica più esclusiva. A farne parte sono infatti tutti coloro che si riconoscono nell’eleganza rilassata del brand e nella scelta di uno stile contemporaneo.

Il claim è “Effortless Attitude”, che ha fatto da liet motiv a tutte le campagne di comunicazione delle ultime stagioni, incentrate sulla rappresentazione di uno stile italiano fatto di capi pensati per essere indossati e amati nel tempo. Anche la scelta dei testimonial punta sulle persone piuttosto che sui personaggi, attraverso la scelta di professionisti come attori, designer, architetti, imprenditori e musicisti.

Fonte: Ufficio stampa.

Nel corso degli anni, si è venuto così a creare un club virtuale popolato da tutti coloro che hanno preso parte al racconto della “Effortless Attitude” di Pal Zileri. Protagonisti dell”Effortless Club” per la P/E 2024 sono: Giulio Guglielmi, Stefano Rossi, Tommaso De Benedictis, Martin Cannavò e Andrea Tognon. Cinque uomini diversi, protagonisti di cinque interpretazioni dello stile Pal Zileri, ambientate in altrettante sale dell”Effortless Club” e raccontate dall’obiettivo di Stefano Galuzzi.

Le sale dell”Effortless Club”

Nella sala degli scacchi nei giardini di Porta Venezia protagonista è la giacca, capo iconico di Pal Zileri, abbinata al denim, ai pantaloni in cotone 5 tasche, ai chinos e alle colorate camicie in lino. La selezione spazia dalla storica Vicenza, che per costruzione e lavorazione è una delle massime espressioni della tradizione sartoriale del brand, alla Brera, la giacca-camicia leggera e decostruita dall’appeal moderno e rilassato, passando per la più sportiva Effortess in jersey di cotone stretch.

Fonte: Ufficio stampa.

Nella sala ristorante in piazzetta San Fedele l’abito secondo Pal Zileri viene presentato in diversi modelli e reinterpretato attraverso una palette cromatica che esprime l’eleganza del colore da sempre elemento distintivo del brand. La selezione spazia dai modelli più tradizionali come la linea Tailored e la Vicenza a quelli più contemporanei e accattivanti come la Tiepolo e la Brera espressi attraverso materiali leggeri e raffinati come il lino, la seta e il bambù.

Nella sala cinema in Parco Sempione lo spezzato abbandona il classico abbinamento blu e grigio per una palette cromatica fresca e leggera data dai toni del sabbia, dell’azzurro e del salvia. Dal doppiopetto presentato nei modelli Brera e Tiepolo, al classico monopetto nei modelli Vicenza ed Effortless, le giacche Pal Zileri si fanno notare per l’eleganza rilassata enfatizzata dall’abbinamento con le camicie in jersey e con i pantaloni draw-string.

Fonte: Ufficio stampa.

Il casual raffinato degli outerwear Pal Zileri è protagonista sul campo da Padel sotto la Torre Velasca e viene espresso attraverso una selezione di capi dall’appeal moderno e urbano: la Oyster field jacket, realizzata in una leggera tela di nylon impermeabile e resistente al vento e alle pieghe; il varsity jacket, sportivo e prezioso nell’abbinamento nylon e suede; il biker in pelle presentato in un’inedita versione color anice; il bomber in suede, illuminato dal colore orange e la giacca camicia in suede navy, che aggiunge un tocco di stile ai jeans.

Infine, la proposta più formale ed elegante del brand per il salotto in Piazza Borsa: il macro check conombreggiature, il macro gessato, il micro check e lo stramato sono alcuni dei motivi cari a Pal Zileri che, abbinati all’appeal moderno della Tiepolo, all’eleganza senza tempo della Tailored e alla vestibilità impeccabile della Vicenza, riscrivono la storia del formale rendendolo contemporaneo.