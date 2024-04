Riparte il programma DiscoverEU, che offre un gran numero di biglietti gratuiti per viaggiare in giro per l'Europa: un mese di scoperte per i giovani dell'Unione

Fonte: 123RF Ragazza viaggia in treno

Una ghiotta opportunità per i giovani europei che, se rientranti in una certa fascia d’età, possono approfittare di un ticket dedicato per viaggiare nel vecchio continente a costo zero, o quasi. I biglietti sono però tutt’altro che bastevoli per soddisfare tutte le richieste e, a dire il vero, risultano la metà dello scorso anno. Ecco come fare domanda e giocarsi le proprie chance.

DiscoverEU 2024

La Commissione europea ha confermato per il 2024 il programma DiscoverEU, che spinge giovanissimi dei Paesi dell’unione a viaggiare zaino in spalla alla scoperta del continente. Un modo per riuscire a cementificare un’identità comunitaria, consentendo di scoprire le culture altrui.

L’Unione europea non dovrebbe essere sostenuta unicamente da accordi politici, economici e militari, ma anche e soprattutto dalla vicinanza dei popoli sotto l’aspetto umano. Ciò che il programma mette in palio è un insieme di 35mila biglietti ferroviari a titolo gratuito, al fine di viaggiare da un Paese all’altro.

Nessun aereo è compreso nel prezzo, sia chiaro. Occorre viaggiare in treno, se si intende approfittare pienamente del vantaggio economico. Si tratta di un programma di recente istituzione, risalente al 2018. Fa parte del programma Erasmus+ 2021-2027, che mira a far comprendere meglio storia e culture dell’Unione europea ai suoi cittadini.

Lo sguardo è rivolto ai giovani, ovviamente, perché rappresentano il futuro del vecchio continente. Si mira dunque a realizzare un differente tessuto social, garantendo inoltre un’esperienza per migliorare le proprie competenze linguistiche e, perché no, instaurare rapporti potenzialmente fruttuosi per la propria vita privata e lavorativa. Ad oggi il programma finanziato da Bruxelles ha generato 287mila pass gratuiti.

Chi ne ha diritto e come fare domanda

Il programma DiscoverEU 2024 si rivolge esclusivamente ai cittadini dell’Unione europea nati tra il 1° luglio 2005 e il 30 giugno 2006. Questo è il primo requisito insindacabile, mentre il secondo riguarda la necessità d’essere residente nell’Ue o, in alternativa, in uno dei paesi terzi associati al programma Erasmus+: Islanda, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Norvegia, Serbia e Turchia.

Le domande sono aperte fino alle ore 12.00 di martedì 30 aprile. Nessun click day, dunque, il che garantisce pari opportunità. Nessuna connessione rapida avrà la meglio su altre, per intenderci. Al tempo stesso nessun rischio di risultare esclusi da tale opportunità perché i server, presi d’assalto nello stesso giorno, risultano bloccati.

Il rilascio del pass gratuito è subordinato principalmente al numero delle disponibilità, così come al superamento di un quiz. Quest’ultimo è composto da un totale di sei domande, alle quali rispondere in via telematica. È possibile trovare il tutto sul Portale Europeo dei giovani. Cinque domande sono a risposta multipla, mentre la sesta è quella decisiva per differenziarsi dagli altri.

Una volta ottenuti i risultati dei quiz, la Commissione europea procederà a stilare una graduatoria definitiva, premiando fondamentalmente i primi 35mila candidati.

I dettagli del viaggio gratuito

I 35mila cittadini europei che dovessero ricevere il pass gratuito dall’Ue avranno un periodo massimo di utilizzo, pari a 30 giorni dal primo utilizzo. Ciò non vuol dire, però, preparare lo zaino e partire subito dopo aver ricevuto la mail di conferma. C’è tempo per usufruire del proprio titolo di viaggio, a partire dal 1° luglio 2024 e fino al 30 settembre 2025.

Al pass ferroviario si aggiunge però anche il rilascio di una carta europea per i giovani. Ciò offre sconti per vitto, sport, trasporti locali e visite culturali in giro per i Paesi dell’Unione europea. È possibile anche candidarsi in gruppo, fino a un massimo di 5 persone, nominando però una figura tra queste che abbia il ruolo di capogruppo. Sarà lui/lei a compilare il modulo e rispondere al quiz. Riceverà poi un codice utile per la registrazione dei dati da parte degli altri membri.