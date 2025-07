Giornalista pubblicista laureato in economia, appassionato di SEO e ricerca di trend, content manager per agenzie italiane e straniere

iStock I quartieri più richiesti e più costosi per comprare casa a Lodi

Lodi rappresenta una delle opzioni più interessanti per chi desidera acquistare casa in una città a misura d’uomo, dotata di buoni servizi e con prezzi accessibili rispetto ai grandi centri urbani come Milano. Famiglie e lavoratori pendolari sono tra coloro che sono più in cerca di una sistemazione stabile o di un investimento abitativo nel comune lombardo.

Secondo i dati raccolti da Idealista nel primo trimestre del 2025, è possibile individuare le zone più richieste e quelle più costose per l’acquisto di un immobile a Lodi. Lo studio si basa sull’indice di domanda relativa, un indicatore che misura il numero medio di contatti per annuncio pubblicato e permette di comprendere dove la domanda supera maggiormente l’offerta.

I quartieri più richiesti di Lodi

L’analisi mostra che le aree di San Fereolo-Albarola-Faustina e Fanfani sono le più ricercate, entrambe con un indice di domanda relativa pari a 3,0. Seguono Revellino-Campo Marte con 2,6 e i quartieri Braila-Stazione e San Bernardo-Olmo, entrambi con 2,1.

Queste zone si distinguono per la presenza di infrastrutture, servizi pubblici e una buona accessibilità ai principali nodi di trasporto urbano ed extraurbano. Sono particolarmente apprezzate da famiglie giovani e lavoratori pendolari per il giusto equilibrio tra prezzo e qualità della vita della città lombarda

Quartiere Indice di domanda relativa San Fereolo-Albarola-Faustina 3,0 Fanfani 3,0 Revellino-Campo Marte 2,6 Braila-Stazione 2,1 San Bernardo-Olmo 2,1 Città Bassa-Laghi 2,0 Torretta-Martinetta-San Grato 1,8 Centro Storico 1,3

I quartieri più costosi di Lodi

Dal punto di vista dei prezzi medi al metro quadro, il Centro Storico risulta l’area più costosa con 2.317 euro/mq, grazie al suo valore storico, alla posizione centrale e alla presenza di edifici di pregio. Seguono Braila-Stazione (2.045 euro/mq) e Torretta-Martinetta-San Grato (2.031 euro/mq), due quartieri residenziali con buona dotazione di servizi e collegamenti. Sotto i 2.000 euro al mq il quartiere di San Bernardo-Olmo per comprare casa a Lodi. Seguono Città Bassa-Laghi, Fanfani e Revellino-Campo Marte. Chiude la classifica San Fereolo-Albarola-Faustina dove il prezzo medio è di 1.681 euro al mq.

Quartiere Prezzo medio (euro/mq) Centro Storico 2.317 Braila-Stazione 2.045 Torretta-Martinetta-San Grato 2.031 San Bernardo-Olmo 1.916 Città Bassa-Laghi 1.839 Fanfani 1.820 Revellino-Campo Marte 1.805 San Fereolo-Albarola-Faustina 1.681

I quartieri più costosi e il confronto con Lodi

Lodi offre un mercato immobiliare competitivo dove le zone periferiche più richieste presentano prezzi ancora contenuti ma con un livello di domanda elevato. Quartieri come San Fereolo-Albarola-Faustina e Fanfani combinano una buona vivibilità con costi più bassi rispetto al Centro Storico, rendendoli ideali per chi cerca soluzioni abitative accessibili.

Grazie alla presenza di scuole, trasporti pubblici, aree verdi e collegamenti diretti con Milano, Lodi rimane una città strategica per chi cerca un investimento duraturo. Il capoluogo lombardo è al primo posto nella classifica dei quartieri più costosi in Italia con il Centro Storico che supera i 10.000 euro al mq. Le cifre per comprare casa sono sempre più alte e come effetto aumenta la domanda di immobili a Lodi.