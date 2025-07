Giornalista pubblicista laureato in economia, appassionato di SEO e ricerca di trend, content manager per agenzie italiane e straniere

iStock I quartieri più richiesti e più costosi per comprare casa ad Alghero

Alghero è una delle città più affascinanti della Sardegna, conosciuta per il suo centro storico di origine catalana e le spiagge cristalline. Oggi rappresenta anche una destinazione sempre più interessante per chi desidera acquistare casa, sia per viverci stabilmente sia per investire in una seconda abitazione o in una proprietà da mettere a reddito, soprattutto nel periodo estivo.

Secondo un’indagine pubblicata da Idealista relativa al primo trimestre del 2025, è possibile individuare con precisione le zone più richieste e quelle con i prezzi più alti per l’acquisto di immobili ad Alghero. Lo studio si basa sull’indice di domanda relativa, un parametro che misura il numero medio di contatti ricevuti da ogni annuncio. Questo dato è utile per capire dove la domanda è più alta rispetto all’offerta e, quindi, dove potrebbe essere più difficile trovare un immobile disponibile.

I quartieri più richiesti di Alghero

Secondo l’aggiornamento dei dati più recenti, il quartiere Pivarada risulta essere il più ricercato dai potenziali acquirenti con un indice di domanda relativa pari a 3,0. Subito dopo si trovano le aree di Maria Pia-Fertilia e Sant’Agostino, entrambe con un valore pari a 2,9. Si tratta di zone ben servite, vicine al mare e alle principali arterie urbane, apprezzate sia dai residenti sia dai turisti.

Mercede-Calabona si attesta a 2,0, mentre il Centro Storico – pur essendo un’area di grande valore storico e architettonico – registra un indice di 1,7. Questo può dipendere dalla limitata disponibilità di immobili in vendita e dalla particolare tipologia edilizia, che talvolta richiede interventi di ristrutturazione.

Quartiere Indice di domanda relativa Pivarada 3,0 Maria Pia-Fertilia 2,9 Sant’Agostino 2,9 Mercede-Calabona 2,0 Centro Storico 1,7

I quartieri più costosi di Alghero

Analizzando i prezzi medi al metro quadro, il Centro Storico è l’area più cara di Alghero, con un prezzo medio pari a 3.274 euro/mq. Questa zona è caratterizzata da edifici storici, palazzi ristrutturati e una forte attrattività turistica che incidono in modo significativo sul valore immobiliare. Segue Mercede-Calabona con 3.010 euro/mq, un’area residenziale elegante e vicina al mare.

Pivarada, pur essendo molto richiesta, ha un prezzo medio di 2.715 euro/mq, che la rende competitiva anche per chi cerca soluzioni centrali ma più accessibili per comprare casa ad Alghero. Maria Pia-Fertilia e Sant’Agostino, invece, si attestano rispettivamente su 2.627 e 2.571 euro/mq.

Quartiere Prezzo medio (euro/mq) Centro Storico 3.274 Mercede-Calabona 3.010 Pivarada 2.715 Maria Pia-Fertilia 2.627 Sant’Agostino 2.571

I quartieri più costosi in Italia e il confronto con Alghero

Rispetto ad altre località turistiche italiane, Alghero presenta valori immobiliari ancora accessibili. Se confrontata con i prezzi medi di città come Milano, Firenze o le zone di lusso in Versilia e Costa Smeralda, la città sarda offre soluzioni di buon livello con un potenziale di rivalutazione, soprattutto nei quartieri vicini al mare o al centro storico.

La presenza costante di turisti, la qualità dei servizi, la vicinanza all’aeroporto di Alghero Fertilia ne fanno una destinazione ideale anche per investimenti nel settore delle locazioni brevi. La varietà di quartieri consente di trovare immobili adatti a ogni tipo di esigenza, dalla prima casa alla seconda abitazione per le vacanze.