Sono due i quartieri più richiesti per comprare casa ad Acireale ma Santa Caterina-Santa Maria delle Grazie-Capomulini è il più costoso tra i due

Fonte: iStock I quartieri più richiesti e più costosi per comprare casa ad Acireale

Acireale, situata sulla costa orientale della Sicilia e affacciata sul Mar Ionio, è una città di antica tradizione barocca, ricca di storia, cultura e bellezze naturali. Conosciuta anche per il suo carnevale e le terme, Acireale un punto di riferimento importante per chi cerca una qualità della vita elevata senza rinunciare alla vicinanza con il mare e con la città di Catania. Il centro storico, caratterizzato da chiese e palazzi settecenteschi, e le numerose frazioni costiere offrono un ampio ventaglio di opportunità abitative.

Il mercato immobiliare, nel primo trimestre del 2025, mostra una vivacità sostenuta soprattutto nelle zone costiere e nelle aree residenziali più tranquille, a conferma dell’interesse sia da parte di residenti locali sia da parte di chi desidera acquistare una seconda casa. I prezzi, seppur in crescita, restano più accessibili rispetto ad altre città siciliane con forte vocazione turistica, rendendo Acireale una scelta interessante sia per uso diretto sia per investimento.

I quartieri più richiesti di Acireale

Secondo l’analisi di Idealista relativa al primo trimestre 2025, i quartieri più richiesti di Acireale sono quelli che coniugano tranquillità, bellezza paesaggistica e vicinanza al mare. Ai primi posti per indice di domanda relativa troviamo a pari merito Pennisi-Santa Maria Ammalati-Piano d’Api e Santa Caterina-Santa Maria delle Grazie-Capomulini, entrambi con un valore di 1,6.

Segue a poca distanza il quartiere Mangano-Guardia-San Giovanni Bosco con un indice di 1,5, mentre il Centro Storico e Pozzillo-Stazzo-Santa Tecla si attestano entrambi a 1,4. Più contenuta la domanda nelle aree di San Cosmo-Corso Italia-Piazza Dante (1,1), San Giovanni-Tupparello (1,0) e Ospedale-Sciarelle-Aci Platani (0,7). L’indice di domanda relativa è un dato che deriva dalle richieste di contatto per gli annunci pubblicati.

Quartiere Indice di domanda relativa Pennisi-Santa Maria Ammalati-Piano d’Api 1,6 Santa Caterina-Santa Maria delle Grazie-Capomulini 1,6 Mangano-Guardia-San Giovanni Bosco 1,5 Centro Storico 1,4 Pozzillo-Stazzo-Santa Tecla 1,4 San Cosmo-Corso Italia-Piazza Dante 1,1 San Giovanni-Tupparello 1,0 Ospedale-Sciarelle-Aci Platani 0,7

I quartieri più costosi di Acireale

Per quanto riguarda i prezzi al metro quadro, Santa Caterina-Santa Maria delle Grazie-Capomulini è il quartiere più caro di Acireale, con una media di 1.872 euro/mq. Seguono Pozzillo-Stazzo-Santa Tecla (1.440 euro/mq) e Pennisi-Santa Maria Ammalati-Piano d’Api (1.311 euro/mq), entrambe zone molto apprezzate per la posizione e la tranquillità.

I quartieri centrali e quelli più popolari registrano invece valori più bassi: San Cosmo-Corso Italia-Piazza Dante è a 1.098 euro/mq, San Giovanni-Tupparello a 1.053 euro/mq, Mangano-Guardia-San Giovanni Bosco a 978 euro/mq, il Centro Storico a 937 euro/mq e Ospedale-Sciarelle-Aci Platani a 904 euro/mq.

Quartiere Prezzo medio (euro/mq) Santa Caterina-Santa Maria delle Grazie-Capomulini 1.872 Pozzillo-Stazzo-Santa Tecla 1.440 Pennisi-Santa Maria Ammalati-Piano d’Api 1.311 San Cosmo-Corso Italia-Piazza Dante 1.098 San Giovanni-Tupparello 1.053 Mangano-Guardia-San Giovanni Bosco 978 Centro Storico 937 Ospedale-Sciarelle-Aci Platani 904

I quartieri più costosi in Italia

La città di Acireale non è presente nelle prime posizioni dei quartieri più costosi in Italia, anzi le cifre presenti nel comune siciliano sono tra le più basse del territorio nazionale. Se Santa Caterina-Santa Maria delle Grazie-Capomulini ha un prezzo medio di 1.872 euro al mq, il quartiere più costoso in Italia supera i 10.000 euro al mq ed è il Centro Storico di Milano. Tra le città più presenti ci sono oltre alla città lombarda anche Roma e Forte dei Marmi.