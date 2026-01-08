Giornalista pubblicista laureato in economia, appassionato di SEO e ricerca di trend, content manager per agenzie italiane e straniere

IPA Bruno Mars torna in Italia per un concerto allo stadio San Siro

Bruno Mars tornerà in Italia nell’estate del 2026 con un concerto allo Stadio San Siro di Milano, in programma il 14 luglio. L’annuncio segna il ritorno dell’artista americano nel nostro Paese a quasi dieci anni dall’ultima esibizione italiana, avvenuta nel 2017 durante il 24K Magic World Tour. L’evento rientra nel nuovo The Romantic Tour, collegato all’uscita dell’omonimo album prevista per febbraio 2026.

Il ritorno a Milano dopo quasi dieci anni

L’ultima volta di Bruno Mars in Italia risale all’estate del 2017, quando il cantautore si esibì a Bologna e Milano. Da allora, pur restando stabilmente ai vertici delle classifiche globali, l’artista ha ridotto le apparizioni live in Europa, privilegiando progetti selezionati e una presenza più controllata sul mercato.

Il concerto del 14 luglio 2026 rappresenta quindi un ritorno molto atteso, anche per il pubblico italiano. San Siro, con una capienza che supera le 70mila persone, conferma il posizionamento dell’evento tra i grandi appuntamenti live dell’anno. Si tratta del secondo grande concerto di un’artista internazionale in Italia dopo anni, già da settimane è stato annunciato, infatti, un live di Kanye West, 14 anni dopo l’ultima volta.

Bruno Mars in concerto in Italia a Milano, i prezzi dei biglietti

I prezzi ufficiali dei biglietti per il concerto di Bruno Mars a Milano non sono ancora stati comunicati. È prevista una fase di Artist Presale, accessibile previa registrazione. Le iscrizioni sono aperte dall’8 gennaio alle ore 14:00 e resteranno attive fino al 12 gennaio alle ore 19:00. La prevendita vera e propria inizierà il 14 gennaio 2026 alle ore 12:00.

La registrazione non garantisce l’acquisto del biglietto, ma consente di partecipare alla vendita anticipata prima dell’apertura al pubblico. La vendita generale partirà il giorno successivo, il 15 gennaio 2026 alle ore 12:00, attraverso i circuiti ufficiali.

Questa struttura di vendita, ormai consolidata nel mercato dei grandi eventi live, consente agli organizzatori di gestire in modo progressivo la domanda e di ridurre il rischio di sovraccarichi nelle prime ore di apertura.

Il tour e il nuovo album The Romantic

Il concerto di Milano fa parte del The Romantic Tour, che accompagnerà l’uscita del nuovo album solista di Bruno Mars, prevista per il 27 febbraio 2026. Si tratta del primo disco solista dell’artista dopo 24K Magic del 2016, a quasi dieci anni di distanza.

Il tour prenderà il via ad aprile 2026 da Las Vegas e toccherà circa 40 città tra Nord America ed Europa. Oltre a Milano, sono previste tappe in alcune delle principali capitali musicali, con più date in stadi e arene di grandi dimensioni. Anche per questo, potrebbe esserci, in caso di grande successo di vendita e di richieste, la possibilità che Bruno Mars possa dare spazio ad un’altra data a Milano per accontentare i fan. Ovviamente, nulla di ufficiale ma solo ipotesi considerando la lunga assenza dall’Italia.

Sul palco, insieme a Bruno Mars, saranno presenti anche Anderson .Paak, con cui l’artista ha collaborato nel progetto Silk Sonic.