Sono due i quartieri più richiesti per comprare casa a Nettuno, città vicino Roma e sempre più in continua evoluzione. Il Centro è invece il quartiere più costoso del comune

iStock I quartieri più richiesti e più costosi per comprare casa a Nettuno

Nettuno, località costiera del Lazio affacciata sul Mar Tirreno, rappresenta una realtà residenziale e turistica in continua evoluzione. Caratterizzata da una lunga tradizione marinaresca, la città si sviluppa lungo un tratto di costa tra i più frequentati della regione. La vicinanza con Roma e la presenza di servizi scolastici, sanitari e ricreativi rendono Nettuno una destinazione attrattiva per famiglie, pendolari e investitori.

Nel primo trimestre del 2025, il mercato immobiliare della città ha mostrato una buona vitalità, con richieste concentrate soprattutto nelle aree residenziali ben collegate e nei quartieri costieri. I dati raccolti da Idealista indicano una domanda sostenuta in varie zone del territorio comunale. L’indice di domanda relativa è un parametro utilizzato per misurare il livello di interesse verso i diversi quartieri sulla base delle richieste di contatto generate dagli annunci pubblicati. Più è alto il numero di richieste per annuncio, maggiore è l’indice assegnato all’area.

I quartieri più richiesti di Nettuno

Le zone più cercate nel primo trimestre del 2025 sono Ponserico-Cretarossa e San Giacomo-Santa Barbara, entrambe con un indice di domanda relativa pari a 1,7. Questi dati segnalano un forte interesse per le aree a ridosso della fascia costiera, che coniugano facilità di accesso ai servizi, tranquillità e buona vivibilità. Seguono Cioccati-Zucchetti (1,6), il Centro cittadino (1,5) e Loricina-Seccia-Tre Cancelli (1,4), quartieri caratterizzati da un mix di aree residenziali e spazi verdi.

Quartiere Indice di domanda relativa Ponserico-Cretarossa 1,7 San Giacomo-Santa Barbara 1,7 Cioccati-Zucchetti 1,6 Centro 1,5 Loricina-Seccia-Tre Cancelli 1,4

I quartieri più costosi di Nettuno

In termini di prezzo al metro quadro, il quartiere più caro di Nettuno è il Centro, con un valore medio pari a 2.105 euro/mq. A seguire troviamo San Giacomo-Santa Barbara (1.828 euro/mq) e Ponserico-Cretarossa (1.818 euro/mq), due zone apprezzate per l’offerta di immobili moderni, la vicinanza a scuole e attività commerciali, e per la presenza di servizi sportivi e spazi verdi. Più contenuti risultano i valori medi di Cioccati-Zucchetti (1.382 euro/mq) e Loricina-Seccia-Tre Cancelli (1.351 euro/mq), aree periferiche ma in crescita grazie a nuovi interventi edilizi e infrastrutturali.

Quartiere Prezzo medio (euro/mq) Centro 2.105 San Giacomo-Santa Barbara 1.828 Ponserico-Cretarossa 1.818 Cioccati-Zucchetti 1.382 Loricina-Seccia-Tre Cancelli 1.351

I quartieri più costosi in Italia

Nettuno non figura tra le località con i prezzi immobiliari più elevati a livello nazionale. In città come Milano, Roma o Forte dei Marmi i valori al metro quadro superano spesso i 10.000 euro, soprattutto nei quartieri centrali e turistici. Rispetto a queste realtà, Nettuno presenta un mercato più accessibile, con margini interessanti per chi cerca una prima casa o un immobile da mettere a reddito in una località marittima ben collegata con la Capitale. Il Centro Storico di Milano è il quartiere più costoso in Italia seguito da tre zone di Forte dei Marmi, il Centro di Roma e Area Porto Cervo ad Arzachena.

La classifica dei quartieri più richiesti sul territorio nazionale vede nei primi quattro posti Roma seguita da Verona, Pordenone e Cagliari. Il quartiere più richiesto in assoluto è Prati con un indice di domanda relativa di 8,3.