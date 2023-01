5 consigli per non abbandonare la palestra e continuare a tenersi in forma

Fonte: 123RF

Tra i propositi del nuovo anno, molto spesso e per tanti di noi c’è quello di rimettersi in forma, magari eliminando finalmente quei chili di troppo che abbiamo accumulato in un periodo di più o meno forzata inattività fisica (la recente pandemia, in questo, ha creato di sicuro parecchi problemi!). Spinti dalla voglia di rimettersi in carreggiata e tornare a guardare allo specchio un corpo più tonico e snello, in molti, con l’arrivo dell’anno nuovo, si segnano in palestra, magari decidendo di effettuare un’iscrizione annuale, che sicuramente conviene dal punto di vista della spesa. Eppure… dopo pochi mesi, in tantissimi rischiano di mollare, nonostante tutti i buoni propositi, perché la motivazione comincia a calare, la fatica si fa sentire e forse si comincia anche ad annoiarsi un po’, se la routine non è varia e divertente.

Innanzitutto, bisognerebbe tenere presente che impegnarsi con costanza in un’attività fisica moderata, almeno due o tre volte alla settimana, fa bene sia al fisico che alla mente, allentando in particolare i livelli di stress, fattore che contribuisce non poco all’accumulo di grasso e di peso superfluo, a causa dell’iperproduzione dell’ormone cortisolo. Perciò, scegliere consapevolmente di allenarsi e mantenersi motivati è fondamentale per avere una vita migliore sotto ogni aspetto.

Ciò detto, ci sono giornate in cui proprio non ci va di muoverci, cambiarci e andare in palestra, o nel luogo prescelto per la nostra attività fisica. Eppure, anche quando sentite che proprio non vi va di muovervi, dovreste tenere duro: cedere alla pigrizia rende sempre più facile ripetere l’errore e, in definitiva, mollare del tutto la vostra attività sportiva.

Però, abbiamo una buona notizia per voi: ci sono delle possibili strategie da adottare, per evitare di abbandonare la palestra (o qualsiasi altra attività fisica abbiate deciso di intraprender) dopo qualche settimana di sforzi.

1. Non allenatevi da soli. Avere un amico o un gruppo di amici con cui allenarsi è un fattore sicuro e comprovato per non cedere alla noia e mantenersi motivati. Non solo sarà divertente ritrovarsi a lezione o in sala pesi, e lavorare insieme verso un obiettivo, ma condividere gli obiettivi aiuta a raggiungerli.

2. Trovate un’attività fisica o sportiva che vi diverta. L’attività che pratichiamo deve diventare essa stessa la prima motivazione di ciò che facciamo, piuttosto che un semplice mezzo per ottenere un fine. Anche nel caso di uno sport che amiamo, ci sono giorni in cui proprio non abbiamo voglia di allenarci… figuriamoci se l’attività fisica non è di quelle che ci fanno divertire e diventa soltanto l’ennesimo “dovere”!

3. Tenete sotto controllo progressi e miglioramenti. Controllare gli allenamenti e tenere nota dei progressi, anche piccoli e graduali, che si fanno nell’attività fisica prescelta è un ottimo metodo per mantenere alta la motivazione e avere soddisfazione immediata. Non concentratevi soltanto sul risultato finale, che può richiedere invece più tempo per farsi vedere, e può farvi sembrare che non stiate ottenendo nulla.

4. Non complicatevi la vita. Se già è difficile mantenere la motivazione per continuare un’attività fisica, rendete il frequentarla più semplice possibile: se la palestra è lontana e gli orari di allenamento scomodi, pensate davvero che dopo qualche mese continuerete ad andarci? Meglio scegliere un luogo vicino alla vostra casa o al vostro ufficio, e orari adatti ai vostri quotidiani impegni: tutto verrà più ovvio e semplice, e non avrete scuse per saltare gli allenamenti.

5. Musica, maestro! Diversi studi lo confermano: la musica è un ottimo modo per trovare la motivazione e farsi venire voglia di muoversi, quindi ascoltarla prima e durante l’attività fisica potrà non solo motivarvi, ma anche garantirvi una performance migliore. Sembra infatti che ascoltare musica con un buon ritmo aiuti a bruciare più calorie, ad aumentare la resistenza fisica e anche la concentrazione.