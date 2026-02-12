Giornalista e divulgatore esperto di geopolitica, guerra e tematiche ambientali. Collabora con testate nazionali e realtà accademiche.

ANSA La sede di UniCredit a Milano

Tutti i dipendenti di UniCredit in Italia riceveranno un bonus aziendale fino a 2.770 euro, in aumento di circa l’11% rispetto all’anno precedente. Il gruppo bancario ha da poco siglato con le organizzazioni sindacali un accordo sul premio di produttività e welfare per l’esercizio 2025.

La trattativa ha visto il coinvolgimento di Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca e Unisin. La misura rappresenta uno dei riconoscimenti di produttività più alti nel settore bancario italiano e include componenti monetarie e benefit come i buoni pasto, che aumentano di valore.

Quanto vale, quando e come sarà erogato il premio per i lavoratori UniCredit

Come specificato sul sito ufficiale del gruppo di credito, il premio prevede un importo omnicomprensivo pari a 2.770 euro, in aumento dell’11% rispetto allo scorso anno. L’accredito su Conto Welfare avverrà nel mese di aprile 2026, mentre l’erogazione monetaria sarà riconosciuta a giugno.

Il premio riconosciuto ai dipendenti di Unicredit si articola su più voci, alcune delle quali configurano forme di fringe benefit oltre alla componente economica diretta. Sono inclusi ad esempio un contributo di 88,70 euro per le coperture odontoiatriche e un versamento straordinario di 120 euro a dipendente, secondo il seguente schema.

Premio di produttività un tantum: 1.600 euro (accreditati ad aprile tramite Conto Welfare);

in alternativa a questo primo punto si possono scegliere 1.100 euro lordi in busta paga con tassazione agevolata dell’1% (accreditati a giugno);

riconoscimento redditività 2025: 961,30 euro aggiuntivi solo su Conto Welfare per tutti i lavoratori;

contributo polizza sanitaria-odontoiatrica: 88,70 euro per ogni lavoratore.

Buoni pasto più alti e polizza per il mutuo

Nel quadro delle politiche a favore del benessere delle persone, UniCredit ha inoltre stabilito coi sindacati l’incremento dell’importo del buono pasto da 8 a 10 euro a decorrere dal 1° gennaio 2027 e confermato, per tutto il prossimo anno, la polizza temporanea caso morte sul mutuo per i dipendenti.

“Il nostro successo è la conseguenza diretta dell’impegno delle nostre persone che sono il motore delle nostre performance record. A loro va tutta la nostra gratitudine. Siamo orgogliosi di essere l’istituto bancario che eroga il più alto Vap in Italia”, ha dichiarato Andrea Orcel, CEO di UniCredit.

Premio alle vittime di violenza, contributi e strenna natalizia

Fisac-Cisl ha sottolineato come, per la prima volta, verrà riconosciuta l’erogazione del Vap “alle colleghe vittime di violenza inserite nel percorso di protezione“. Viene inoltre recepito interamente il comma 5 dell’articolo0 64 (colleghe e colleghi con gravi patologie oncologiche e invalidanti).

Anche per il 2026 sono stati poi confermati il servizio di telemedicina attivo 24 ore su 24 e le liberalità aziendali relative a:

“contributo familiari disabili”, che viene automaticamente liquidato con importo monetario esclusivamente nel cedolino stipendio e che viene riconosciuto, di norma, nel mese successivo alla richiesta;

“contributo 4-12 anni” e “strenna natalizia”, per i quali è previsto esclusivamente il conferimento automatico a welfare come negli anni precedenti.

Resta infine possibile la conversione in “welfare days”, che può essere effettuata fino a un massimo di 5 giorni, fermo restando un residuo ferie relativo agli anni precedenti uguale o inferiore a 5 giorni al 31 gennaio dell’anno corrente.