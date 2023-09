H&M assume in tutta Italia: posizioni aperte anche senza diploma

Fonte: 123RF Vetrina di un negozio H&M: il colosso cerca personale.

Il colosso dell’abbigliamento H&M sta assumendo in tutta Italia o quasi. L’azienda svedese ha infatti aperto moltissime posizioni nei tanti punti vendita sparsi nel Belpaese. Per alcune non sono necessari requisiti specifici, se non la passione per moda e una buona predisposizione al lavoro di squadra e a contatto con i clienti.

Due posizioni aperte come Store Manager in H&M

In H&M i responsabili di punto vendita si occupano di perseguire gli obiettivi di vendita e di profitto nel negozio che gestiscono, pianificando l’operatività e gestendo il personale. Il contratto è a tempo indeterminato per un full time, con stipendio commisurato all’esperienza.

I requisiti per accedere alla posizione sono:

diploma di scuola superiore o equivalente;

esperienza minima di 2 anni di gestione in realtà aziendali nel campo del retail, della GDO, della ristorazione;

esperienza minima di 2 anni nella gestione di squadre di almeno 10 elementi e in superfici medio-grandi di almeno 800 metri quadri;

ottime capacità di leadership, pianificazione, problem solving, lavoro di squadra;

ottima conoscenza e utilizzo del PC (compresi i pacchetti Office, Outlook, ecc.);

conoscenza medio alta della lingua inglese.

I benefit indicati sono:

buoni pasto per ogni giorno lavorativo;

sconto per il personale del 25%;

incentivi su vendite e people management.

La posizione è aperta in due sedi.

Ravenna , centro commerciale Esp in via Bussato.

, centro commerciale Esp in via Bussato. Serravalle Scrivia (Alessandria), Serravalle Retail Park in via Novi.

Un posto come Department Manager di H&M a Milano

I responsabili di reparto di H&M si occupano della pianificazione volta a massimizzare le vendite e il profitto del proprio dipartimento e della gestione e formazione della squadra di lavoro. Il contratto è a tempo indeterminato per un lavoro full time, con un livello di stipendio in base all’esperienza (tra i 28 e i 29 mila euro lordi all’anno).

I requisiti per accedere alla posizione sono:

diploma di scuola superiore o equivalente;

esperienza minima di 2 anni di gestione in realtà aziendali nel campo del retail o simili;

ottime capacità di leadership, pianificazione, problem solving, lavoro di squadra;

ottima conoscenza e utilizzo del PC (compresi i pacchetti Office, Outlook, ecc.).

I benefit indicati sono:

buoni pasto per ogni giorno lavorativo;

sconto per il personale del 25%.

La posizione è aperta in una sede.

Arese (Milano), in via Giuseppe Eugenio Luraghi, presso il centro commerciale Il Centro.

Posti per Sales Advisor H&M in tutta Italia: ecco dove

H&M assume commessi a tempo determinato (dal lunedì alla domenica, su turni e in diverse fasce orarie in base alle esigenze organizzative del punto vendita).

Nell’annuncio di lavoro sono specificati i seguenti benefit:

buoni pasto per le giornate di lavoro di più di 6 ore;

sconto per il personale del 25%.

Di seguito le posizioni aperte in 11 punti vendita, con le informazioni relative alla città, l’indirizzo e la tipologia di contratto.

Andria , centro commerciale Mongolfiera in Contrada Barba d’Angelo. Contratto a chiamata.

, centro commerciale Mongolfiera in Contrada Barba d’Angelo. Contratto a chiamata. Arezzo , Centro*Arezzo in via Giovanni Amendola. Contratto a chiamata.

, Centro*Arezzo in via Giovanni Amendola. Contratto a chiamata. Benevento , centro commerciale I Sanniti in via dei Longobardi. Contratto a chiamata.

, centro commerciale I Sanniti in via dei Longobardi. Contratto a chiamata. Bologna , via dell’Indipendenza. Contratto a chiamata.

, via dell’Indipendenza. Contratto a chiamata. Bolzano , Centrum in via Luigi Galvani. Contratto full time da 40 ore settimanali.

, Centrum in via Luigi Galvani. Contratto full time da 40 ore settimanali. Castenaso (Bologna), Centronova in via Villanova. Contratto a chiamata.

(Bologna), Centronova in via Villanova. Contratto a chiamata. Firenze , via Por Santa Maria. Diverse tipologie di contratto.

, via Por Santa Maria. Diverse tipologie di contratto. Fiumicino (Roma), Parco Commerciale Da Vinci in via Alessandro Volta. Contratto part time da 24 ore settimanali.

(Roma), Parco Commerciale Da Vinci in via Alessandro Volta. Contratto part time da 24 ore settimanali. Prato , Parco Prato in via delle Pleiadi. Contratto part time da 18 ore settimanali.

, Parco Prato in via delle Pleiadi. Contratto part time da 18 ore settimanali. Roncadelle (Brescia), Elnòs in via Luigi Einaudi. Contratto a chiamata.

(Brescia), Elnòs in via Luigi Einaudi. Contratto a chiamata. Savignano sul Rubicone (Forlì-Cesena), Romagna Shopping Valley in Piazza Colombo. Contratto a chiamata.

Candidarsi per lavorare in H&M

Per candidarsi alle posizioni aperte dentro il colosso svedese della moda, è possibile inviare il proprio curriculum attraverso i canali telematici. Basta collegarsi al sito H&M Careers e sfogliare i vari annunci di lavoro, dopo aver selezionato la propria area geografica di interesse nella sezione Esplora.