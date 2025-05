Fonte: ANSA Per le Olimpiadi Milano Cortina 2026 si cercano 4.500 persone, a parte i profili sanitari.

Le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 rappresentano non solo un evento sportivo globale, ma anche un’occasione di lavoro per migliaia di persone. A gestire il piano di selezione è Randstad, Hr partner ufficiale dell’evento.

Randstad è alla ricerca di 4.500 figure professionali da inserire nei diversi ambiti operativi correlati alle Olimpiadi. Il Recruiting Day è fissato per il 28 maggio in 270 sedi Randstad.

Luoghi di lavoro

Le assunzioni si concentreranno nei principali territori coinvolti:

Milano e provincia – circa 2.600 posizioni;

Cortina e Anterselva – 1.000 posti;

Val di Fiemme – 460 posti;

Valtellina – 500 posti.

1.500 persone collaboreranno direttamente con la Fondazione Milano Cortina 2026, durante lo svolgimento dei Giochi, tra febbraio e marzo 2026.

3.000 risorse saranno invece impiegate nelle aziende dell’indotto, in settori strategici legati a logistica, accoglienza, ristorazione, sicurezza e supporto tecnico.

Il Recruiting Day del 28 maggio

Il primo passo per candidarsi per lavorare alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 è partecipare al Recruiting Day nazionale organizzato per martedì 28 maggio 2025 in tutte le 270 filiali Randstad sul territorio italiano.

L’evento sarà a ingresso libero, senza necessità di prenotazione, e si svolgerà anche in città chiave come Milano, Sondrio, Bormio, Verona, Cortina, Longarone, Trento e Bressanone.

Le figure ricercate

Per la Fondazione Milano Cortina 2026 si cercano soprattutto:

addetti e manager per accoglienza visitatori e staff;

addetti all’accredito e gestione forza lavoro;

fotografi, operatori multimedia, data entry, help desk;

responsabili flotte, operatori per le strutture e i servizi generali.

Per le aziende dell’indotto si cercano soprattutto:

hostess e steward;

camerieri, cuochi, personale di sala;

tecnici manutentori, montatori, addetti pulizie;

operatori logistici, cassieri, addetti sicurezza;

bus assistant, contact center, field operation manager, accommodation supervisor.

Per candidarsi o per consultare le posizioni aperte è possibile visitare il portale ufficiale di Ranstad (randstad.it/offerte-lavoro/q-milanocortina26).

Il commento

Secondo Marco Ceresa, Group Ceo di Randstad,

“i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 saranno i più estesi di sempre e offrono molte opportunità di lavoro per tanti profili in diversi settori su territori differenti. Ogni persona, con il proprio ruolo, sarà fondamentale per la riuscita della manifestazione e potrà dare un contributo ad uno dei più prestigiosi appuntamenti sportivi a livello globale. Sono già migliaia le offerte di lavoro disponibili e altre se ne aggiungeranno, con l’opportunità di vivere un’esperienza unica e acquisire competenze preziose spendibili lungo tutta la carriera professionale”.

Ed oltre alle occasioni di lavoro, si segnala l’aumento delle opportunità per chi affitta casa per le Olimpiadi.

Bandi per il personale sanitario

Pubblicati inoltre i bandi per la ricerca di personale sanitario per il reclutamento in Lombardia. Le selezioni riguardano :

medici;

infermieri;

fisioterapisti;

tecnici sanitari di radiologia medica;

podologi;

Oss;

farmacisti per la disciplina di farmacia ospedaliera;

psicologi per la disciplina di psicoterapia;

operatori tecnici;

autista soccorritore.

L’attività si articolerà in turni della durata massima di 12 ore, di norma su 5 giorni a settimana.

Il termine per presentare le domande è fissato per le 24:00 di domenica 8 giugno.

Per partecipare alle selezioni è necessario effettuare l’iscrizione sul sito dell’ospedale Niguarda (asst-niguarda.iscrizioneconcorsi.it) tramite Spid o Cie. Dallo stesso sito è possibile scaricare il bando integrale di reclutamento di personale infermieristico volontario e non volontario.