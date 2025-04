Nato a Latina nel 1991, è laureato in Economia e Marketing e ha un Master in Radio, Tv e Web Content. Ha collaborato con molte redazioni e radio.

Fonte: IPA Olimpiadi Milano-Cortina, biglietti aperti al pubblico

L’Italia si prepara a ospitare le Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Il Coni lavora affinché ogni aspetto organizzativo possa funzionare nel migliore dei modi, mentre i tifosi appassionati di sport invernali sperano di riuscire a ottenere un biglietto per le gare.

Attualmente tale operazione non è stata ancora aperta al pubblico, ma non c’è molto da aspettare. Le vendite inizieranno ufficialmente l’8 aprile 2025, sia in Italia che all’estero.

Dove comprare i biglietti di Milano-Cortina 2026

L’unico portale di riferimento per l’acquisto dei biglietti delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 è il sito ufficiale della biglietteria della manifestazione. Nessun’altra piattaforma di vendita, dunque, è stata autorizzata e può ritenersi affidabile. Un’informazione cruciale per evitare il rischio truffa. L’unica eccezione che è rappresentata da On Location, per ciò che riguarda i pacchetti hospitality.

Ecco i consigli utili forniti dall’organizzazione per l’acquisto dei biglietti, a partire dall’8 aprile 2025:

registrarsi al portale per tempo;

la registrazione consente di sfruttare le offerte di prezzo del programma Early Bird;

offerte del programma Early Bird disponibili solo fino al 6 maggio 2025;

l’iscrizione alla piattaforma non comporta nessun obbligo di acquisto.

I prezzi dei biglietti Milano-Cortina 2026

Il piano di ticketing previsto dai Giochi invernali Milano-Cortina 2026 si basa su un criterio di inclusività. Si mira a rendere le competizioni accessibili a quanti più appassionati possibile. Ecco che più del 20% dei biglietti avrà un costo inferiore a 40 euro e nel 57% dei casi la spesa richiesta non supererà i 100 euro.

Molto dipenderà anche dalla competizione che si intende seguire e dallo stato di avanzamento della gara, così come dal settore e dall’età dell’acquirente. Ecco alcuni esempi:

gare di sci alpino, dal costo variabile tra i 100 e i 220 euro;

gare di bob, dal costo variabile tra i 70 e i 100 euro;

gare di curling, dal costo variabile tra i 100 e i 150 euro (range tra i 40 e gli 80 euro per le qualificazioni).

Prezzi decisamente più impegnativi interessano invece gli sport più iconici dei Giochi olimpici invernali. Il biglietto per la finale del pattinaggio di figura avrà un costo massimo di 1.200 euro, per l’ultima partita dell’hockey maschile si sale invece a 1.400 euro, mentre per la stessa disciplina al femminile la finale avrà un costo di 480 euro.

I grandi eventi di apertura e chiusura

Dal pricing indicato in precedenza si distanziano decisamente le grandi cerimonie di apertura e di chiusura dei Giochi invernali in programma rispettivamente il 6 e il 22 febbraio 2026.

L’avvio delle Olimpiadi invernali allo stadio Meazza-San Siro di Milano ha un prezzo che varia, in base al settore, dai 260 ai 2.026 euro. Ancora più cara la cerimonia di chiusura all’Arena di Verona, dove il biglietto minimo ha un costo di 950 euro e arriva fino a un massimo 2.900 euro.

Il sorteggio dei ticket per chi si è già registrato

Un’altra modalità, già attiva, per ottenere i biglietti delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 è quella che prevede l’assegnazione dei ticket mediante sorteggio. Ciò è riservato a chi si è registrato sulla piattaforma ufficiale della Fondazione entro il 15 gennaio 2025.

I fortunati sorteggiati hanno ricevuto via mail una comunicazione che da loro la possibilità di completare l’acquisto dei biglietti in una finestra temporale dedicata, senza code o lunghe attese online.