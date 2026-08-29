Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

123rf Stadio Giancarlo Meazza

Sentire la scossa d’adrenalina che attraversa le scalinate di San Siro, respirare l’atmosfera unica dei cori della Curva Sud e vivere dal vivo la magia delle grandi sfide di campionato e di coppa. Per gli appassionati di calcio e in particolare per i tifosi del Milan c’è un’opportunità incredibile di lavoro: la società rossonera ha riaperto i cancelli del proprio impianto per una nuova campagna di reclutamento rivolta a steward e addetti all’accoglienza per la stagione.

L’iniziativa si rivolge a diplomati, studenti universitari, giovani o adulti in cerca di un’occupazione part-time o di un’entrata integrativa. La posizione rappresenta una valida opportunità per inserirsi nel settore dell’organizzazione degli eventi sportivi di alto livello, lavorando a contatto con il pubblico durante le giornate di gara.

Quali sono le mansioni dell’operatore allo stadio

Gli steward selezionati svolgeranno mansioni fondamentali per garantire il corretto svolgimento delle partite e la sicurezza degli spettatori.

Le attività principali assegnate comprendono:

accoglienza dei tifosi agli ingressi, instradamento verso i settori d’appartenenza e verifica dei biglietti;

presidio delle vie di fuga, dei varchi di accesso e delle zone adiacenti agli spalti;

assistenza al pubblico per indicazioni sulle strutture e supporto nelle operazioni di deflusso a fine gara;

collaborazione con le forze dell’ordine e con i responsabili della sicurezza per il rispetto del regolamento d’uso dello stadio.

I requisiti e l’abilitazione richiesta

Per accedere alla selezione occorre possedere alcune caratteristiche personali e i requisiti fissati dalle normative in materia di sicurezza negli stadi:

età anagrafica compresa indicativamente tra i 18 e i 59 anni;

titolo di diploma di scuola secondaria di primo grado o qualifica equivalente;

assenza di condanne penali o Daspo e godimento dei diritti civili e politici;

buona predisposizione alle relazioni umane, fermezza nell’applicazione delle regole e spiccata puntualità.

Per svolgere la mansione è obbligatorio il conseguimento dell’attestato abilitante da steward. L’azienda partner della società calcistica offre ai candidati idonei un corso di formazione gratuito propedeutico al rilascio del brevetto ufficiale e all’inserimento negli elenchi della Prefettura.

Il brevetto può essere utilizzato per lavorare in altri eventi sportivi, ma non è compatibile con quelli musicali e culturali.

Condizioni di lavoro e compenso

L’attività si svolge prevalentemente nei fine settimana o in fasce serali infrasettimanali, in corrispondenza del calendario ufficiale delle gare interne del Milan tra Campionato e Coppe.

Il compenso previsto è calcolato a prestazione, con tariffa oraria o a gettone di presenza per singolo evento, con un inquadramento contrattuale che include la copertura assicurativa.

Come candidarsi

Gli interessati possono inviare la propria adesione consultando il portale ufficiale del club o i canali delle agenzie partner incaricate della gestione del servizio di sicurezza per lo stadio San Siro.

All’interno del modulo online, occorrerà inserire i propri dati anagrafici, allegare una foto recente e caricare il Curriculum Vitae aggiornato per essere ricontattati in vista dei prossimi corsi di addestramento.

Altre opportunità di lavoro

Le ricerche di personale stagionale o part-time per lo stadio si integrano con altre offerte d’impiego aperte nei settori della tecnologia, dell’industria e dei servizi. È possibile esaminare il piano d’assunzioni di Bosch per la ricerca e sviluppo, la selezione di Humanitas in ambito amministrativo o le posizioni specialistiche offerte da Ferrarelle nei centri aziendali di tutta Italia.