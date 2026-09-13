Lo sconto sull'affitto è valido tra le parti, ma per il Fisco conta solo dalla data certa: senza, il locatore paga le imposte sul canone pieno

Pierpaolo Molinengo, giornalista dal 2002, è esperto di analisi economica e dinamiche fiscali. Autore per testate nazionali e portali finanziari, si occupa di interpretare gli scenari geopolitici e le riforme dei mercati, coniugando rigore tecnico e capacità di lettura delle grandi tendenze macroeconomiche globali.

123RF Come gestire la riduzione del canone di locazione ai fini fiscali

Nel panorama immobiliare italiano, la revisione al ribasso dei contratti d’affitto rappresenta uno strumento fisiologico per garantire la sostenibilità del rapporto locativo. Le difficoltà economiche del conduttore o la volontà di evitare lo sfitto dell’immobile spingono frequentemente le parti a concordare una riduzione del canone di locazione.

Tuttavia, sotto il profilo del diritto tributario, quello che appare come un semplice accordo di buon senso tra privati nasconde insidie contabili rilevanti. Con la recente ordinanza n. 21394 depositata il 23 giugno 2026, la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione è tornata a fare chiarezza sulla validità e sull’opponibilità fiscale dell’accordo.

I giudici di legittimità hanno tracciato una linea di demarcazione netta: un accordo verbale o una scrittura privata non registrata, pur essendo civilisticamente validi tra le parti, sono del tutto inopponibili al Fisco se privi di data certa oggettiva. Di conseguenza, il locatore rischia di pagare le imposte (Irpef o cedolare secca) sul canone originario pieno, oltre a subire sanzioni per dichiarazione infedele e relativi interessi.

Riduzione del canone di locazione: il quadro civilistico

Per comprendere la portata della decisione della Suprema Corte, occorre distinguere il piano del diritto civile da quello tributario.

Sul piano del diritto civile, l’accordo che dispone una riduzione del canone di locazione originario rientra nell’esercizio della libera autonomia contrattuale garantita dall’articolo 1322 del Codice Civile. Una volta redatta e sottoscritta la scrittura privata:

l’accordo è immediatamente efficace e vincolante tra le parti;

il locatore non può più pretendere l’importo originario del canone;

il conduttore è legittimato a versare la somma ridotta senza incorrere in morosità.

La giurisprudenza ha da tempo chiarito che la riduzione della pigione non configura una novazione oggettiva del contratto (ex artt. 1230 e seguenti c.c.), né comporta la risoluzione del rapporto principale. Si tratta di una semplice modificazione accessoria dell’elemento quantitativo della prestazione, che lascia inalterata la struttura del contratto originario.

Il nodo normativo fiscale: la disciplina dell’imposta di registro

Se sul piano privatistico l’accordo è perfetto al momento della firma, la prospettiva cambia radicalmente davanti all’Amministrazione finanziaria. La regolamentazione dell’efficacia verso i terzi trova il suo perno nel Testo Unico sull’Imposta di Registro (D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986).

In linea generale, l’articolo 17 del D.P.R. 131/1986 elenca gli eventi successivi alla firma del contratto che devono essere obbligatoriamente registrati entro 30 giorni: cessioni, risoluzioni anticipate e proroghe. La norma non menziona esplicitamente gli accordi di variazione in diminuzione. Per questo motivo, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 60/E del 28 giugno 2010, ha confermato che l’accordo di riduzione del canone di locazione non è soggetto all’obbligo di registrazione in termine fisso.

La svolta del Decreto Sblocca Italia

Per favorire la formalizzazione di queste intese, il legislatore è intervenuto con l’articolo 19 del Decreto Legge n. 133 del 12 settembre 2014 (Decreto Sblocca Italia), stabilendo un’agevolazione fondamentale: gli accordi di riduzione del canone per contratti in essere sono del tutto esenti dall’imposta di registro e dall’imposta di bollo.

Se da un lato non sussiste un obbligo sanzionabile di registrazione, dall’altro la registrazione rappresenta lo strumento principale e più immediato per attribuire all’atto la data certa.

Articolo 2704 del Codice Civile: la pronuncia della Cassazione

Il punto centrale affrontato dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 21394/2026 riguarda la corretta applicazione dell’articolo 2704 del Codice Civile, che regola la computabilità della data della scrittura privata rispetto ai terzi (categoria in cui rientra l’Agenzia delle Entrate).

Secondo la rigida ricostruzione dei giudici di legittimità:

la data della scrittura privata è opponibile al Fisco solo a partire dal momento in cui si verifica un evento oggettivo tipizzato (come la registrazione dell’atto o lo scambio via Pec);

l’accordo non ha alcuna efficacia retroattiva ai fini tributari per i periodi precedenti;

gli effetti sulla determinazione del reddito scattano esclusivamente a decorrere dalla data certa.

Perché i pagamenti ridotti non bastano come prova

Molti contribuenti ritengono che sia sufficiente dimostrare l’effettivo incasso dell’importo ridotto. La Cassazione ha chiarito che non costituiscono prova idonea della data certa:

i bonifici bancari o le ricevute di pagamento . L’evidenza del minor versamento prova solo il flusso finanziario, ma non dimostra la data di un valido accordo modificativo (il minor versamento potrebbe dipendere da una morosità parziale dell’inquilino);

. L’evidenza del minor versamento prova solo il flusso finanziario, ma non dimostra la data di un valido accordo modificativo (il minor versamento potrebbe dipendere da una morosità parziale dell’inquilino); le dichiarazioni congiunte a posteriori. Le conferme rilasciate ex post da proprietario e inquilino sono prive di valore verso l’Erario.

L’impatto sul calcolo delle imposte sui redditi

La mancanza di data certa incide direttamente sul calcolo dell’imponibile in dichiarazione dei redditi (Modello 730 o Modello Redditi Pf), regolato dall’articolo 26 del Tuir (D.P.R. 917/1986). L’art. 26 dispone che i redditi locativi concorrono a formare il reddito in base a quanto risultante dal contratto registrato, a prescindere dall’effettiva percezione.

Tipologia di formalizzazione Opponibilità al fisco Calcolo delle imposte (Irpef / Cedolare secca) Rischi in sede di controllo Accordo con data certa (es. Modello Rli o Pec) Opponibile dalla data certa in poi Tassazione calcolata esclusivamente sul canone ridotto Nessuno. L’abbattimento dell’imponibile è pienamente legittimo Sola scrittura privata (senza data certa) Inopponibile per i periodi passati Tassazione determinata sul canone originario pieno Elevato. Recupero imposte, sanzioni per dichiarazione infedele e interessi

Nel comparto delle locazioni commerciali, regolate dalla Legge 392/1978, l’impatto è ancora più severo: operando il principio di competenza economica, senza un accordo con data certa il locatore è tenuto a dichiarare e tassare il canone contrattuale teorico intero, indipendentemente dalle somme realmente incassate.

Come tutelarsi: le modalità per ottenere la data certa

Per mettere al sicuro la riduzione del canone di locazione ed evitare contestazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate, i contribuenti dispongono di due modalità operative principali:

registrazione tramite Modello Rli . È la procedura telematica ordinaria gestita tramite i servizi dell’Agenzia delle Entrate. Risulta rapida e completamente gratuita, essendo esente da imposte di registro e bollo (ex art. 19 del Decreto Legge 133/2014);

. È la procedura telematica ordinaria gestita tramite i servizi dell’Agenzia delle Entrate. Risulta rapida e completamente gratuita, essendo esente da imposte di registro e bollo (ex art. 19 del Decreto Legge 133/2014); scambio della scrittura via Pec. La firma e la trasmissione dell’accordo tra gli indirizzi di Posta Elettronica Certificata delle parti conferiscono all’atto data e ora certa opponibile ai terzi ex art. 2704 c.c. dal momento della consegna.

In conclusione, l’ordinanza n. 21394/2026 della Cassazione riafferma un principio tassativo: la concessione di uno sconto sull’affitto è un diritto delle parti, ma la mancanza di tempestiva tracciabilità formale impedisce di trasferire il beneficio sul piano fiscale.