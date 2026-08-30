Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

123rf Zara assume tramite il programma "Nice to meet you"

Zara, celebre colosso della moda veloce e marchio principale del gruppo Inditex, ha organizzato una nuova serie di giornate di reclutamento denominata Nice to Meet You per selezionare personale da inserire nei punti vendita di diverse regioni italiane.

Gli appuntamenti si terranno in varie città tra la Lombardia, il Lazio, la Toscana e la Campania. Si tratta di eventi di selezione a numero chiuso progettati per conoscere direttamente gli aspiranti addetti alle vendite e avviare l’iter d’inserimento nei negozi del brand.

Dove e quando si terranno le selezioni

Il calendario dei recruiting day coinvolge diverse piazze strategiche del commercio al dettaglio:

Milano, con un ultimo appuntamento previsto per la giornata del 4 settembre;

Campi Bisenzio, vicino Firenze, con una selezione programmata per il 2 settembre presso il centro commerciale I Gigli;

Marcianise, in provincia di Caserta, che accoglierà i candidati il 7 settembre;

Arese, in provincia di Milano, dove i colloqui si terranno il 10 settembre;

Roma, per la quale i recruiter forniranno indicazioni su date e sedi specifiche direttamente ai candidati scelti dopo un primo scrutinio dei profili.

Poiché l’accesso alle sessioni di colloquio è contingentato, l’invio della candidatura preventiva rappresenta un passaggio obbligatorio per ricevere l’invito formale o essere inseriti nelle liste d’attesa.

Retribuzione, formule orarie e inquadramento

Le condizioni contrattuali offerte sono uniformi per tutte le sedi interessate dagli eventi. L’inquadramento di riferimento fa capo al 5° livello del CCNL del comparto Distribuzione Moderna Organizzata (DMO).

Per il contratto a tempo pieno da 40 ore settimanali la retribuzione ammonta a 1.660 euro lordi al mese. Per andare incontro alle esigenze dei candidati, la catena mette a disposizione sei differenti articolazioni orarie:

formule part-time ridotte da 8, 16 o 21 ore settimanali, solitamente preferite dagli studenti;

formule part-time strutturate da 24 o 30 ore settimanali;

opzione full-time da 40 ore settimanali.

Nei contratti a tempo parziale l’importo dello stipendio viene riproporzionato in base al monte ore concordato.

I requisiti e i benefit per i dipendenti

Per accedere agli eventi non è indispensabile aver maturato una lunga esperienza pregressa nel commercio al dettaglio, ma l’azienda valuta con attenzione la passione per le tendenze della moda e l’orientamento all’assistenza del cliente.

L’inserimento nella squadra di Zara garantisce una serie di agevolazioni integrative:

sconto del 25% sugli acquisti in tutti i marchi del gruppo Inditex (sia nei negozi fisici che online);

buoni pasto riconosciuti a tutto il personale, compresi i lavoratori a tempo parziale;

fornitura gratuita della divisa aziendale e possibilità di indicare preferenze sui turni;

accesso a percorsi di e-learning e concrete opportunità di mobilità interna.

Come partecipare agli eventi

Chi desidera prendere parte alle giornate di selezione deve inviare la propria adesione tramite il portale ufficiale del gruppo Inditex, individuando la tappa di interesse tra quelle in programma.

Una volta esaminato il modulo, il team delle risorse umane ricontatterà i profili idonei fornendo i dettagli logistici per presentarsi al colloquio conoscitivo.

Altre opportunità di lavoro

Le giornate di reclutamento di Zara arricchiscono la varietà del ventaglio di selezioni aperte nel settore commerciale, fiduciario e dei servizi. È possibile valutare le opportunità offerte da Fidelitas per la gestione delle sale valori a Roma e Milano, l’ingaggio di steward da parte di AC Milan per lo stadio di San Siro o il piano di reclutamento promosso da Bosch per i propri centri di ricerca e produzione.