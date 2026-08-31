Opportunità di lavoro nella sicurezza e custodia valori nelle sedi di Roma e Milano, con percorsi di inserimento in sala conta per attività di smistamento contanti.

Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

iStock Fidelitas assume addetti al conteggio banconote a Roma e a Milano

Il gruppo Fidelitas, realtà impegnata nel campo della vigilanza privata e dei servizi di custodia valori, ha avviato un piano di reclutamento finalizzato all’inserimento di addetti al conteggio e smistamento denaro per i presidi operativi di Roma e Milano.

L’iniziativa punta a potenziare le attività di cassa e gestione dei flussi monetari all’interno delle sale valori. L’offerta rappresenta un’interessante occasione d’impiego per profili operativi per cui non sono necessari specifici titoli d’istruzione né comprovata esperienza sul campo.

Le mansioni nella sala valori

Le risorse selezionate lavoreranno nel cuore logistico dell’istituto di vigilanza, occupandosi della lavorazione del contante e dei titoli di credito prelevati dalle attività commerciali e dagli istituti bancari.

Nello specifico, le responsabilità quotidiane prevedono:

ricezione, riscontro e spunta dei plichi e dei sacchi valori conferiti dai veicoli blindati;

conteggio, verifica dell’autenticità e selezione delle banconote e monete tramite macchinari ad alta tecnologia;

confezionamento, steccatura e preparazione delle mazzette destinate al riapprovvigionamento dei bancomat o al deposito;

registrazione contabile delle operazioni sui sistemi informatici gestionali di sala conta.

I requisiti d’accesso

Per concorrere alle posizioni aperte non sono richieste esperienze antecedenti nello specifico ramo della sicurezza, ma l’azienda valuta con attenzione determinate caratteristiche personali e di affidabilità:

possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado;

assenza di precedenti penali e godimento dei diritti civili, una condizione fondamentale per l’ottenimento dei titoli prefettizi;

buona dimestichezza con l’uso dei supporti informatici e dei calcolatori;

elevata precisione, resistenza allo stress e massima concentrazione nelle mansioni ripetitive d’ufficio.

Costituisce criterio preferenziale la residenza o il domicilio nelle aree limitrofe ai poli operativi di Milano o Roma, unitamente alla disponibilità ad operare su turnazioni flessibili.

Condizioni contrattuali e turno di lavoro

Le modalità di ingaggio prevedono l’applicazione della contrattazione collettiva nazionale di categoria del settore servizi fiduciari relativi alla vigilanza privata.

Per quanto riguarda la sede di Milano, si specifica una retribuzione di 1.281,43 euro lordi per quattordici mensilità. L’annuncio sulla sede di Roma non specifica lo stipendio ma indica come riferimento la categoria D del Ccnl dei servizi di sicurezza, la stessa del Capoluogo lombardo.

I candidati scelti verranno affiancati da personale esperto nella fase iniziale di inserimento per apprendere tutte le procedure riguardanti i protocolli di sicurezza.

L’attività si articola su turni programmati, prevalentemente in fascia diurna o pomeridiana, all’interno di ambienti protetti e monitorati costantemente da sistemi di videosorveglianza.

Come presentare domanda d’interesse

Chi intende candidarsi per i centri di Roma o Milano può inoltrare il proprio profilo accedendo alla sezione Lavora con noi del portale ufficiale Fidelitas.

Nel modulo telematico sarà necessario selezionare l’annuncio dedicato alla figura di Addetto Sala Conta nella sede desiderata, compilare con cura la scheda anagrafica con i propri recapiti e allegare un Curriculum Vitae aggiornato.

Altre opportunità di lavoro

La ricerca di personale promossa da Fidelitas è solo una delle opportunità attive a livello nazionale nei settori dei servizi, dell’industria e della sicurezza. Per quanto riguarda altre candidature che non richiedono titoli di studio definiti o certificazioni di competenza, è possibile consultare l’annuncio di AC Milan per l’ingaggio di addetti alla sicurezza a San Siro e le selezioni di Humanitas per il personale amministrativo sanitario.