A Julia Creek, in Australia, serve un medico di base che sia disposto a trasferirsi in questa cittadina di 500 persone: previsto stipendio da 600mila dollari, casa e auto

Fonte: iStock Medici, l'offerta di lavoro a Julia Creek

Da anni, anche in Italia, i Servizi sanitari nazionali si scontrano con i problemi di diversi remoti ospedali che palesano la carenza di medici e personale sanitario. Nella maggioranza dei casi, infatti, queste figure professionali cercano di lavorare in aree più centrali, dove servizi e possibilità di una vita più serena possono, almeno su carta, sembrare più concreti. Spesso, per ovviare a tale mancanza, le strutture ospedaliere lanciano offerte di lavoro fortemente vantaggiose, ma nonostante questo rimangono scoperte. L’ultimo caso interessa il North West Hospital and Health Service in Australia, che ha lanciato un’offerta di lavoro per un medico di base che lavorerà a Julia Creek, nel Queensland. La retribuzione garantita è molto alta, 500mila euro all’anno, con l’aggiunta di casa e auto per il/la professionista che accetterà questo percorso lavorativo.

Cercasi medico di base a Julia Creek

Julia Creek, cittadina di circa 550 abitanti nel Queensland in Australia, è da diversi anni alle prese con le difficoltà di reperire medici di base che possano lavorare nel suo ospedale. Già nel 2022, infatti, il North West Hospital and Health Service aveva avviato una campagna di reclutamento che aveva fatto notizia a livello nazionale, promettendo anche in quel caso uno stipendio estremamente vantaggioso e benefit. A raccogliere quella chiamata era stato il dottor Adam Louws che, dopo anni di servizio, ha chiesto e ottenuto il trasferimento.

Via dunque a una nuova ricerca, questa volta fortemente rafforzata nell’importo garantito a chi accetterà l’avventura in un’area non certo comoda del Paese. Per il medico di base sono previsti 600mila dollari australiani di stipendio annuo (circa 500mila euro) ovvero il doppio di quanto un medico di base si aspetterebbe di guadagnare a Brisbane, la capitale del Queensland.

Cosa è chiesto al medico di base

Così come riferito sul sito del North West Hospital and Health Service, la figura ricercata dovrà svolgere una serie di mansioni tra cui, ovviamente, la principale è quella di medico di medicina generale che possa fornire assistenza clinica all’intera comunità agricola e mineraria della contea di McKinlay. Si tratta di circa 800 persone, di cui 550 nella sola Julia Creek.

Il medico di base selezionato sarà permanente nel territorio e dovrà operare in 3 principali contesti clinici:

l’ambulatorio di medicina generale;

il Pronto Soccorso;

i reparti in cui sono ricoverati i pazienti.

Al medico di base viene dunque chiesto di fornire servizi di assistenza e gestione quotidiana sotto la supervisione del direttore esecutivo dei servizi medici e clinici. E ancora, oltre alla condivisione delle politiche, delle procedure e dei protocolli del North West Hospital and Health Service, al neo assunto viene chiesta la promozione di una cultura basata sulla sicurezza e l’applicazione costante di pratiche basate sulle evidenze scientifiche.

I consigli dell’ex medico

Pur riconoscendo le difficoltà di operare in un contesto così remoto, il medico di base che lascia Julia Creek, il dottor Louws, ha sottolineato che lavorare in questi territori negli ultimi anni gli abbia fatto riscoprire il senso di comunità e di apertura.

Tutti conoscono il loro vicino, i bambini corrono in giro, tutti si tengono d’occhio a vicenda, è un posto semplicemente accogliente.

Malgrado l’idilliaco quadretto, il medico ha detto di aver lasciato in corsa la sua opera per via di problemi familiari che richiedono la presenza sua e di sua moglie altrove, motivo che si aggiunge al fatto che i suoi figli stanno crescendo e hanno bisogno di un contesto diverso per poter far evolvere le proprie competenze.