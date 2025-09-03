Giornalista pubblicista e copywriter, ha accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. È esperto in materie economiche.

Ufficio Stampa MagicLand cerca 200 figuranti per Halloween

Archiviate le vacanze estive, è tempo di tornare a valutare delle offerte di lavoro. Tra le varie, spicca quella di MagicLand, che è decisamente particolare. Il parco divertimenti ricerca infatti ben 200 figuranti per Halloween. I casting sono partiti.

Offerta di lavoro MagicLand

MagicLand è il parco divertimenti più grande del Centro-Sud Italia, e torna a far parlare di sé per un motivo differente dalle proprie attrazioni. La struttura offre infatti una ghiotta chance lavorativa rivolta ai giovani appassionati di spettacolo.

Tanti che oggi calcano regolarmente palchi in tutt’Italia si sono cimentati in lavori d’animazione, in villaggi vacanze e non solo. Per questo motivo casting del genere sono molto attesi. MagicLand sta preparando il grande spettacolo di Halloween 2025 e ha dunque annunciato l’apertura di una selezione di 200 figuranti. Questi vestiranno i panni di:

zombie;

clown horror;

medici psicopatici;

tante altre creature pronte a spaventare i visitatori.

I requisiti

Le selezioni si terranno il prossimo 13 e 14 settembre all’interno del Gran Teatro Alberto Sordi, che è presente nel parco. Chiunque fosse interessato a prendervi parte, dovrà aver compiuto almeno 18 anni al momento dell’inizio dell’attività.

Tutti saranno chiamati a mettersi in gioco, proponendo un’interpretazione convincente. Saranno richiesti abiti scuri mentre non sarà necessario presentarsi con un trucco prostetico. Questa parte del lavoro rientra tra i compiti dei make-up artist professionisti della struttura.

L’offerta di lavoro non è riservata a soggetti con esperienze pregresse nel mondo dello spettacolo. Tutto ciò che si richiede, dunque, è la capacità di coinvolgere il pubblico con una performance credibile. Una volta individuato il cast ufficiale, i duecento soggetti entreranno a far parte del cast ufficiale che sarà distribuito tra i viali del parco durante i weekend di ottobre.

Come inviare la candidatura

Stando all’annuncio, saranno accolte candidature libere fino al 10 settembre 2025. Per farlo occorre compilare il modulo disponibile sul sito ufficiale di MagicLand. È facile aspettarsi un enorme numero di soggetti interessati. È questa infatti una delle campagne di reclutamento più rilevanti del settore in Italia.

Secondo quanto dichiarato dall’organizzazione, i selezionatori cercheranno talento, creatività e capacità espressiva, elementi fondamentali per sorprendere e coinvolgere un pubblico variegato, che spazia dalle famiglie con bambini agli appassionati di attrazioni horror.

Contratto di lavoro stagionale

I 200 figuranti selezionati saranno assunti con un contratto di lavoro stagionale. Una soluzione tipica per questo genere di attività connesse all’intrattenimento e al turismo. Sappiamo che l’impiego sarà circoscritto ai weekend di ottobre, così come alle giornate dedicate alle celebrazioni di Halloween.

Per quanto riguarda la retribuzione, non se ne fa riferimento nel documento. In casi analoghi, il compenso minimo previsto parte da circa 7-9 euro lordi l’ora. Una soglia che può variare in base al ruolo assegnato, alla durata dell’ingaggio e alle effettive ore d’impiego.