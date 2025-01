Da Lufthansa a Emirates 15mila assunzioni tra hostess, piloti e tecnici: le date degli open day

Fonte: ANSA Hostess di Lufthansa

Con la firma della fusione tra Lufthansa e Ita a un passo, il gigante dei cieli tedesco ha annunciato l’apertura di 10mila posizioni lavorative per il 2025. La nuova campagna di reclutamento arriva insieme alla notizia dell’imminente acquisizione del 41% della società di bandiera italiana, estendendo così anche al nostro Paese il raggio di azione del gruppo, nel quale rientrano diversi altri vettori europei. La compagnia non sarà l’unico colosso aereo alla ricerca di personale: Emirates ha infatti annunciato anche per quest’anno le date degli open day in diverse città d’Italia per raccogliere le candidature di nuovi assistenti di volo.

La campagna di Lufthansa

L’annuncio di 10mila nuovi posti di lavoro da parte di Lufthansa coincide con l’entrata nel Cda di Ita, attraverso l’acquisizione di quote dal Mef guidato da Giancarlo Giorgetti e un aumento iniziale di capitale da 325 milioni di euro.

Si tratta della prima fase di un’operazione che porterà la compagnia aerea tedesca all’acquisizione totale di Ita, il vettore nato dalle ceneri di Alitalia, il quale entrerà a far parte di un gruppo comprendente diverse altre compagnie europee come Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Eurowings, Air Dolomiti.

Lufthansa dà oggi lavoro a oltre 100mila persone nel mondo, con 30mila assunzioni effettuate negli ultimi tre anni e circa 13mila realizzate solo nel 2024, a fronte di 350mila candidature ricevute.

Al personale già impiegato, nel 2025 si aggiungeranno 2mila assistenti di volo, 800 piloti, 1.400 addetti alle operazioni di terra, 1.300 tecnici e 1.200 gli amministrativi, la metà destinata a posti di lavoro in Germania, mentre i restanti saranno assegnati alle circa 90 sedi sparse per il globo.

Oltre ai 10mila nuovi posti, diverse posizioni aperte durante l’anno saranno disponibili in altre compagnie del gruppo, come Austrian Airlines, Eurowings e Swiss Airlines.

Gli open day di Emirates

Per il 2025 anche un altro colosso dell’aria come Emirates è intenzionato ad allargare il proprio personale di bordo, dando seguito al programma di reclutamento lanciato nel 2022 per 8mila nuovi membri dell’equipaggio, da aggiungere ai 23.500 già in volo con la compagnia araba, dei quali più di 770 italiani.

Sul proprio sito il vettore invita i neolaureati a farsi avanti inviando i propri curriculum e partecipando agli open day già in programma. Gli appuntamenti in Italia saranno organizzati in quattro diverse città, tutti con date nel mese di gennaio:

Roma, 13 gennaio 2025 : Grand Hotel Palace Roma, Via Vittorio Veneto, 70

: Grand Hotel Palace Roma, Via Vittorio Veneto, 70 Milano, 21 gennaio 2025 : Hyatt Centric Milan Centrale, Via Giovanni Battista Pirelli

: Hyatt Centric Milan Centrale, Via Giovanni Battista Pirelli Napoli, 23 gennaio 2025 : Grand Hotel Oriente, Via Armando Diaz, 44

: Grand Hotel Oriente, Via Armando Diaz, 44 Firenze, 29 gennaio 2025: Hotel NH Firenze, Piazza Vittorio Veneto, 4

Per chi volesse avanzare la propria candidatura, Emirates raccomanda di essere in possesso dei seguenti pre-requisiti:

Almeno 21 anni

Altezza di almeno 160 cm e in grado di raggiungere i 212 cm di altezza

Inglese scritto e parlato fluentemente (la conoscenza di altre lingue è considerata un vantaggio)

(la conoscenza di altre lingue è considerata un vantaggio) Attitudine naturale al lavoro di squadra e spiccata personalità

Requisiti per il visto di lavoro degli Emirati Arabi Uniti

La compagnia inoltre richiede queste ulteriori caratteristiche: