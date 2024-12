Fonte: ANSA Ita Airways, via libera all’aumento di capitale di 325 milioni e all’ingresso di Lufthansa

Dopo circa due anni segnati da rinvii, accelerazioni improvvise e successivi rallentamenti, si è finalmente conclusa l’operazione che sancisce l’ingresso di Lufthansa come azionista di minoranza in Ita Airways. Nel tardo pomeriggio di ieri, l’assemblea straordinaria degli azionisti ha approvato un aumento di capitale riservato a Lufthansa, che dovrà essere sottoscritto entro il 15 gennaio mediante un investimento di 325 milioni di euro per acquisire il 41% del capitale.

Prevista l’assemblea a metà gennaio

Durante la stessa seduta, sono state approvate le modifiche allo Statuto sociale, previste dall’accordo di investimento, che introducono specifiche prerogative e diritti per i due azionisti principali, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e Lufthansa, nell’ambito della gestione congiunta di Ita Airways.

“Dopo il via libera della Commissione europea dello scorso 30 novembre, ultimo atto prima del passaggio di consegne – commenta il presidente di Ita Airways, Antonino Turicchi – nel giro di un paio di settimane siamo riusciti ad arrivare al closing dell’operazione avviata nel 2022 con la manifestazione d’interesse e il successivo investment agreement, che doveva chiudersi in un paio di mesi”.

Da oggi fino al 15 gennaio è aperto il periodo per la sottoscrizione dell’aumento di capitale riservato a Lufthansa. Il nuovo Statuto sociale entrerà in vigore con la sottoscrizione dell’aumento di capitale, prevista entro il 15 gennaio. Successivamente, si terrà un’Assemblea ordinaria degli azionisti di Ita Airways, durante la quale verrà nominato il nuovo Consiglio di amministrazione, in linea con gli accordi sottoscritti a giugno 2023, avviando così la nuova governance della compagnia.

Il futuro Cda sarà composto da cinque membri: tre designati dal Mef, tra cui il presidente (per il quale è attesa la conferma di Antonino Turicchi), e due indicati da Lufthansa, tra cui l’amministratore delegato. In pole position per questo ruolo c’è Joerg Eberhart, attualmente Chief Strategy Officer di Lufthansa. Il mandato del nuovo Cda avrà una durata di tre anni.

Acquisizione di Lufthansa tra il 2025 e il 2029

Con l’operazione approvata dall’assemblea straordinaria, la composizione azionaria di Ita Airways viene ribilanciata a favore di Lufthansa, pur rimanendo in una fase di “cocontrollo”, come definita dal presidente Turicchi. Le quote del Ministero dell’Economia e delle Finanze saranno cedute quando Lufthansa deciderà di esercitare le opzioni per acquisire il controllo della compagnia, previste tra la fine del 2025 e il 2029, periodo in cui il gruppo tedesco potrà incrementare la propria partecipazione dal 41% fino al 90% con un ulteriore 49%.

Il passaggio successivo è programmato per dopo il 2029, quando Lufthansa avrà la possibilità di acquisire il restante 10%, portando l’investimento complessivo a 829 milioni di euro.

Liquidità pari a 500 milioni di euro

All’inizio del 2025 potrà iniziare la cooperazione commerciale tra Ita Airways e il network di Lufthansa, che comprende Air Dolomiti, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Eurowings, Swiss e Discover Airlines. Questa collaborazione consentirà di sfruttare sinergie in settori chiave come l’acquisto di carburante, la manutenzione delle flotte e la vendita dei biglietti, generando significativi risparmi operativi.

A fine novembre, Ita Airways ha registrato un Ebit positivo di circa 20 milioni di euro dall’inizio dell’anno. Secondo il presidente Turicchi, questo dato rappresenta un segnale incoraggiante per il mantenimento di un risultato positivo anche alla chiusura del 2024. La società, che in passato si concentrava principalmente sul mantenimento dell’equilibrio finanziario, può ora beneficiare immediatamente del closing dell’operazione in termini di crescita.

Nel 2022, Ita Airways aveva registrato una perdita di 450 milioni di euro e soffriva di un significativo consumo di cassa. Tuttavia, a fine novembre 2024, la liquidità disponibile ammontava a 500 milioni di euro, un valore che i vertici della compagnia confidano di confermare all’inizio del nuovo anno, grazie anche all’iniezione di capitale da 325 milioni di euro che sarà versata da Lufthansa.