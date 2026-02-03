Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

Grazie a ingenti investimenti, il Gruppo Hera assume più di 130 nuove figure professionali tra quest'anno e il 2029

Il Gruppo Hera avvia un’importante campagna di assunzioni in Italia con il piano industriale che va da quest’anno al 2029, confermando il proprio ruolo di primo piano nel settore dei servizi energetici, ambientali e idrici. Le nuove opportunità di lavoro superano le 130 unità e coinvolgono numerose aree operative e professionali, offrendo possibilità concrete sia a profili esperti sia a candidati alla ricerca di una prima o nuova occupazione.

Il piano di inserimenti accompagna una strategia industriale di lungo periodo che punta su investimenti, innovazione tecnologica e sostenibilità, elementi centrali per affrontare le sfide legate alla transizione energetica e alla gestione efficiente delle risorse.

Le regioni interessate dalle assunzioni

Le opportunità di lavoro offerte dal Gruppo Hera sono distribuite su più territori, riflettendo la presenza capillare dell’azienda in diverse aree del Paese. Le assunzioni interesseranno in particolare:

Emilia Romagna;

Marche;

Toscana;

Veneto;

Trentino Alto Adige;

Friuli Venezia Giulia.

Questa diffusione geografica consente di intercettare professionalità locali e di rafforzare il legame con i territori in cui Hera opera, contribuendo allo sviluppo economico regionale e alla creazione di occupazione stabile. Le posizioni aperte riguardano sia attività sul campo sia ruoli d’ufficio, con possibilità di inserimento in sedi operative, impianti e uffici amministrativi.

Quali sono le figure professionali ricercate

Il piano di assunzioni dell’azienda copre un’ampia gamma di profili professionali. Le figure ricercate comprendono:

operatori di rete elettrica e gas;

addetti ai servizi ambientali e alla raccolta rifiuti;

manutentori e carrellisti;

autisti per la raccolta e lo spazzamento;

operatori di impianti fognari e di teleriscaldamento;

tecnici di telecontrollo e gestione degli impianti;

addetti al back-office amministrativo;

assistenti alla gestione clienti;

tecnici commerciali e figure per il marketing;

specialisti in acquisti, logistica e sicurezza sul lavoro.

Le selezioni sono rivolte sia a candidati con esperienza nel settore sia a persone in possesso di diplomi tecnici o qualifiche professionali, a seconda del ruolo da ricoprire.

Opportunità formative per giovani e neolaureati

Accanto alle assunzioni dirette, il Gruppo prevede anche percorsi dedicati a giovani e neolaureati attraverso stage e programmi di formazione. Queste opportunità riguardano ambiti come risorse umane, amministrazione, marketing e aree tecniche, con l’obiettivo di favorire l’ingresso graduale nel mondo del lavoro.

I percorsi formativi consentono di acquisire competenze pratiche e di conoscere dall’interno una realtà aziendale complessa e strutturata, offrendo concrete possibilità di inserimento futuro.

Risulta chiaro come questo piano di assunzioni, con possibilità di apprendistato interno, si inserisca in un contesto più ampio in cui molte aziende italiane faticano a reperire personale qualificato, soprattutto nei settori tecnici e specializzati.

Come candidarsi

Per partecipare alle selezioni è necessario accedere alla sezione Lavora con noi del Gruppo Hera, dove sono pubblicate tutte le posizioni aperte. Dopo aver individuato l’offerta di interesse, è possibile inviare la candidatura online compilando il modulo dedicato e allegando il curriculum vitae aggiornato.

È consigliabile consultare periodicamente le offerte disponibili, poiché il numero delle posizioni potrebbe aumentare con l’avvio di nuovi progetti sul territorio.

Hera investe fino a 5,5 miliardi di euro

Il Gruppo Hera ha programmato una tabella di marcia ambiziosa che prevede investimenti complessivi superiori ai 5,5 miliardi di euro da qui al 2029. Le risorse saranno destinate principalmente al potenziamento delle reti energetiche e idriche, allo sviluppo di impianti più moderni e sostenibili, alla digitalizzazione dei processi e al miglioramento della qualità dei servizi offerti.

Una parte rilevante del piano è dedicata alla transizione ecologica, con interventi mirati alla riduzione delle emissioni, all’economia circolare e all’uso efficiente delle risorse. In questo scenario, la valorizzazione del capitale umano assume un ruolo strategico, rendendo necessarie nuove assunzioni in diversi ambiti aziendali.