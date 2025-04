Grimaldi Lines, 22 offerte di lavoro: gli annunci e come candidarsi

Fonte: iStock Una nave della Grimaldi Lines

Continua la campagna di assunzioni del gruppo Grimaldi Lines. La compagnia navale partenopea ha programmato per tutto il 2025 le selezioni di personale di macchina, coperta, di terra e hotellerie, tramite giornate di reclutamento organizzate in tutta Italia.

Da gennaio a marzo sono stati 11 i “recruiting days” allestiti tra Sicilia, Calabria, Puglia, Campania, Veneto, Toscana e Lazio, che hanno visto la partecipazione di 980 candidati, dei quali 160, fa sapere l’azienda “hanno già intrapreso il loro primo imbarco sulle navi Grimaldi Lines”.

Le posizioni cercate per i recruiting days

Nel corso degli eventi di reclutamento, la compagnia ha messo a disposizione decine di posti di lavoro per diversi tipi di mansioni: da camerieri di bordo a manutentori, da addetti alle pulizie per hotel e cucina a cuochi ed aiuti cuochi, poi pizzaioli, baristi, elettricisti, ottonai (idraulici di bordo) e carpentieri (addetti alla riparazione di strutture in legno, ferro e suppellettili).

Come spiegato dal gruppo di traghetti merci e passeggeri, le selezioni “sono aperte anche a chi non ha ancora completato i corsi Stwc (Standard of training, certification, and watchkeeping, ndr), i corsi di formazione obbligatori per chi lavora sulle navi. La compagnia specifica che “a quanti dimostreranno di avere le giuste qualità, il gruppo Grimaldi offrirà gratuitamente i corsi necessari all’imbarco“.

Gli annunci per il personale di macchina e coperta

L’azienda ricorda che per partecipare ai recruiting days è possibile presentare la candidatura tramite la sezione Lavora con noi del sito del Gruppo Grimaldi, dove sono presenti gli annunci per le posizioni lavorative aperte.

Per quanto riguarda il personale di macchina e di coperta sono 8 gli annunci al momento disponibili:

Elettricista di bordo, responsabile del funzionamento, manutenzione e riparazione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche di bordo – contratto a tempo indeterminato

1° Ufficiale di macchina, ufficiale della sezione più alto in grado che in via gerarchica discendente segue immediatamente il direttore di macchina – contratto a tempo indeterminato

1° Ufficiale di coperta, ufficiale di grado immediatamente inferiore a quello del comandante in 2a (per le navi passeggeri) o a quello del Comandante (per le navi mercantili) – contratto a tempo indeterminato

Ufficiale di macchina, responsabilità di una guardia in macchina, a livello operativo, in un locale apparato motore presidiato o periodicamente non presidiato a bordo – contratto a tempo indeterminato

Ufficiale di navigazione, tecnico esperto della conduzione navi mercantili – contratto a tempo indeterminato

Operaio meccanico, collabora sulla base delle indicazioni del proprio caposervizio alla manutenzione e revisione dei motori marini e delle parti meccaniche – contratto a tempo indeterminato

Ottonaio, carpentiere – contratto a tempo indeterminato

Allievo Ufficiale di Macchina, anche alla prima esperienza lavorativa, da inserire per tratte lungo raggio.

Gli annunci per il personale del reparto hotellerie

Sono 8 anche le offerte di lavoro del gruppo Grimaldi attualmente attive per figure del reparto hotellerie:

Panettiere/pizzaiolo, con qualifica di garzone/piccolo di cucina – contratto a tempo indeterminato

Cameriere ai piani/addetto alle cabine – lavoro temporaneo a scopo assunzione

Commissario di Bordo ed Assistente Commissario – lavoro temporaneo a scopo assunzione

Cameriere, Garzone di Camera e Piccolo di camera – lavoro temporaneo a scopo assunzione

Addetto alla pulizia delle cucine di bordo – lavoro temporaneo a scopo assunzione

Addetto alle pulizie delle aree passeggeri di bordo – lavoro temporaneo a scopo assunzione

Cuoco, garzone di cucina e piccolo di cucina – contratto a tempo indeterminato

Infine un annuncio generico per studenti di istituti alberghieri interessati ad inoltrare la propria candidatura

Gli annunci per il personale di terra

Relativamente al personale di terra, l’azienda mette a disposizione 6 annunci per assunzioni negli uffici della compagnia: