Ferrovie Nord Milano assume autisti: stage retribuito, premio di 3mila euro e patente gratis

Fonte: Ufficio Stampa

Stage di tre mesi retribuito, patente a costo zero, premio di ingresso di 3.000 euro e assunzione a tempo determinato. Fnma, società del Gruppo Ferrovie Nord Milano, assume autisti attraverso una formazione specifica nell’ambito del percorso formativo dell’Academy interna, per la nuova edizione che partirà tra gennaio e febbraio dell’anno prossimo.

Le selezioni sono aperte e prevedono un percorso formativo rivolto a persone di età compresa tra i 21 e 45 anni. I nuovi autisti che completeranno il percorso dell’Academy saranno inseriti in servizio sulle linee di Fnma nelle province di Milano, Como, Varese e Brescia.

Stage retribuito e patente gratis

Il percorso formativo dell’Academy di Fnm Autoservizi prevede uno stage della durata di 3 mesi retribuito a 800 euro mensili. Durante lo stage sarà possibile conseguire la patente D-E e CQC a costo zero, l’azienda copre interamente le spese legate al conseguimento delle patenti.

Al termine dello stage, coloro che avranno superato positivamente gli esami e ottenuto l’idoneità verranno assunti a tempo indeterminato come Operatore di esercizio con il parametro 140 del contratto CCNL Autoferrotranvieri. I nuovi autisti saranno assegnati alle linee di Fnma nelle province di Milano, Como, Varese e Brescia,

Premio d’ingresso e pacchetto welfare

Oltre alla retribuzione mensile, ogni nuovo assunto avrà diritto a un premio di ingresso pari a 3.000 euro, che sarà corrisposto in tre diverse tranche: 1.000 euro all’assunzione dopo il conseguimento della patente, 1.000 euro al 18mo mese successivo all’assunzione, l’ultima tranche di 1.000 euro al 36mo mese dopo l’assunzione.

A fronte del percorso professionalizzante ricevuto, al nuovo assunto viene richiesto di sottoscrivere l’impegno di restare in servizio presso Fnma per almeno tre anni.

A completare la retribuzione per i nuovi autisti, si aggiunge un pacchetto welfare che comprende servizi per la salute, l’educazione dei figli, la formazione e il tempo libero.

Selezioni aperte per persone tra i 21 e i 45 anni

La selezione di Ferrovie Nord Milano è rivolta a persone in possesso dei seguenti requisiti:

età compresa tra i 21 e i 45 anni

diploma

patente B

conoscenza della lingua italiana

idoneità fisica e psico-attitudinale alla mansione.

Si richiedono inoltre la disponibilità a lavorare su turni, passione per la guida e una buona predisposizione alle relazioni interpersonali. È possibile candidarsi alla selezione compilando il form dell’annuncio pubblicato online.