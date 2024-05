Fonte: IPA Asmel pubblica un concorso per lavorare nei comuni italiani

Nuovo maxi concorso per l’assunzione di diversi profili in moltissimi comuni italiani. Asmel, l’Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali,ha pubblicato un avviso per la selezione di idonei all’assunzione a tempo determinato e indeterminato di diversi profili. Le candidature si potranno presentare dal 10 al 25 giugno 2024.

Questo concorso è funzionale all’obiettivo di Asmel di creare elenchi unici da cui i comuni possono attingere per quanto riguarda la scelta del personale, a seconda delle esigenze di ogni ente locale. In questo modo si velocizza il processo di selezione e allocazione delle risorse umane razionalizzando tempo e denaro speso dai comuni stessi.

Concorso Asmel: requisiti e come fare domanda

Il 30 maggio Asmel, l’Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali, ha reso disponibile un nuovo maxi concorso per accedere agli elenchi di lavoratori disponibili per i comuni italiani. Valida per tutto il territorio nazionale, questa prova permette di selezionare i lavoratori più adatti per determinate posizioni disponibili in diversi comuni, lasciando poi alle amministrazioni locali la possibilità di scegliere il profilo più adatto alle proprie esigenze lavorative.

Per partecipare è necessario avere i requisiti necessari ad accedere ai concorsi pubblici in Italia:

La cittadinanza italiana o dell’Unione europea

Almeno 18 anni di età

L’idoneità fisica

L’assoluzione agli obblighi di leva se la propria classe di età rientrava in quelle per cui l’obbligo era previsto

Un titolo di studio che sia compatibile con il lavoro per cui ci si candida

Assicuratisi di avere questi requisiti, si può svolgere la prova a distanza prevista in questo concorso. Si tratta di un quiz multidisciplinare composto in tutto da 60 domande su diversi tipi di argomenti: 30 su materie specifiche, 25 su materie comuni e 5 domande per la verifica delle competenze per quanto riguarda la lingua inglese e l’informatica.

I posti disponibili per il nuovo maxi concorso Asmel

Sono diverse le posizioni disponibili per lavorare nei comuni italiani del nuovo maxi concorso Asmel. È possibile partecipare anche se si è in possesso esclusivamente del diploma di scuola secondaria di primo grado (terza media), ma ci sono anche posti riservati a laureati e diplomati. Le categorie sono state riordinate e rinominate. Per quella che era in precedenza la categoria B, ora Area degli operatori esperti, sono disponibili 12 posizione diverse, dal tecnico manutentivo all’autista di scuolabus.

L’ex categoria C è stata sostituita dall’Area istruttori, che mette a disposizioni posti come istruttore amministrativo, contabile, di vigilanza, tecnico, informatico, turistico, del settore della comunicazione e in materie agrarie. L’area a cui è più complesso accedere, per via dei requisiti richiesti, è quella dei funzionare e dell’elevata qualificazione, in precedenza chiamata categoria D. I posti a disposizione, in tutto 14 diverse posizioni lavorative, variano da funzionario psicologo a all’avvocato fino al farmacista, all’ingegnere civile e all’educatore di asilo nido.

Le domande per questi concorsi potranno essere presentate a partire dal 10 giugno e fino al 25 giugno. Il nuovo concorso, oltre a integrare gli elenchi dei 15 profili già presenti crea altri 16 elenchi per posizioni completamente nuove di cui i comuni italiani potrebbero avere bisogno.