Il concorso del ministero dell’Interno 2024 per 1.248 assunzioni di personale non dirigenziale a tempo pieno e indeterminato: quali sono i requisiti e come fare a partecipare

È stato pubblicato il bando per il concorso per Funzionari del ministero dell’Interno 2024. Si tratta di una selezione pubblica su base territoriale, per titoli ed esami, che mira all’assunzione di 1.248 nuove unità di personale non dirigenziale a tempo pieno e indeterminato. Le figure saranno inquadrate nei ruoli dell’Amministrazione civile del ministero dell’interno e nell’area dei funzionari. Per partecipare al nuovo concorso del ministero dell’Interno è necessario presentare una regolare domanda entro il 26 giugno 2024.

Concorso ministero dell’Interno 2024 per 1.248 posti

Il concorso bandito dal ministero dell’Interno ha l’obiettivo di assumere 1.248 nuove unità le quali, potendo contare su un contratto a tempo pieno e indeterminato, saranno così suddivise:

350 unità con il profilo di funzionario amministrativo;

514 unità con il profilo di funzionario economico-finanziario;

49 unità con il profilo di funzionario statistico;

182 unità con il profilo di funzionario informatico;

3 unità con il profilo di funzionario tecnico;

150 unità con il profilo di funzionario linguistico.

Concorso ministero dell’Interno 2024, i requisiti richiesti

Chi intende partecipare al concorso ministero dell’Interno 2024 deve essere in possesso di determinati requisiti indicati nel bando. Per accedere alla selezione occorre:

la cittadinanza italiana;

la maggiore età;

il godimento dei diritti civili e politici;

non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;

non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, in forza di norme di settore, o licenziati per le medesime ragioni ovvero per motivi disciplinari ai sensi della vigente normativa di legge e/o contrattuale, ovvero dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l’assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile;

non aver riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per reati che costituiscono un impedimento all’assunzione presso una pubblica amministrazione;

possesso della condotta incensurabile, ai sensi dell’articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

idoneità fisica allo specifico impiego cui il codice di concorso si riferisce;

per i soli candidati per la sede di Aosta nei profili di funzionario amministrativo (Codice A.2), di funzionario economico-finanziario (Codice B.2) e di funzionario linguistico (Codice F.2) conoscenza, oltre che della lingua italiana, anche della lingua francese.

La domanda per il concorso del ministero dell’Interno 2024

Per poter partecipare al concorso del ministero dell’Interno 2024 è necessario presentare domanda entro le ore 23:59 del 26 giugno 2024. La richiesta deve essere compilata e spedite online attraverso il portale di reclutamento inPA. È nello specifico necessario accedere alla piattaforma utilizzando il proprio Spid, Cie, Cns o credenziali eIDAS e avere una indirizzo Pec (Posta elettronica certificata).

Le prove del concorso del ministero dell’Interno 2024

Il concorso del ministero dell’Interno 2024 si articola in prove scritte, orale e valutazione dei titoli per i diversi profili professionali. È bene precisare che la domanda può essere presentata solo per uno dei codici di concorso e per un solo ambito territoriale. Per il solo profilo di funzionario linguistico è richiesta la verifica della capacità di svolgere attività di interpretariato e sono previste otto combinazioni linguistiche diverse: