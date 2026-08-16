Tutti gli appuntamenti con il Fisco e le scadenze che dal 17 agosto al 20 agosto 2026: le date da segnarsi e le scadenze

Laureata in Scienze Politiche presso l'Università di Palermo. Scrive di Fisco e Tasse, Economia, Diritto e Lavoro, con uno sguardo sull'attualità e i temi caldi

ANSA Calendario scadenze fiscali agosto 2026.

Sono diverse le scadenze fiscali concentrate nei giorni che vanno dal 17 al 23 agosto 2026. Dopo la pausa di Ferragosto, infatti, il Fisco torna a battere cassa, inserendo in calendario diversi versamenti e adempimenti, che interessano contribuenti, professionisti e imprese.

Scadenze fiscali, si parte dal 20 agosto: il calendario

Il 20 agosto rappresenta infatti una sorta di data da esordio, il giorno in cui sono in programma diversi pagamenti mensili rimandati a dopo la pausa estiva dell’Agenzia delle Entrate, ma anche adempimenti periodici di imprese e sostituti d’imposta e numerosi versamenti specifici.

Tra i soggetti interessati:

persone fisiche;

società di persone;

soggetti Ires;

contribuenti Iva;

sostituti d’imposta;

intermediari finanziari;

imprese elettriche;

enti pubblici e operatori che gestiscono o intermediano locazioni brevi.

20 agosto 2026, pioggia di pagamenti per imprese e partite Iva

Il 20 agosto, i soggetti che si adeguano alle risultanze degli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) nella dichiarazione dei redditi, nella dichiarazione Irap e nella dichiarazione Iva:

se hanno optato per il pagamento dell’Iva emersa dall’adeguamento sfruttando il differimento di 30 giorni rispetto alla scadenza ordinaria, sono tenuti a versare l’intero importo in un’unica soluzione oppure la prima rata del piano di rateazione, ma con una maggiorazione dello 0,80% a titolo di interesse;

emersa dall’adeguamento sfruttando il differimento di 30 giorni rispetto alla scadenza ordinaria, sono tenuti a versare l’intero importo in un’unica soluzione oppure la prima rata del piano di rateazione, ma con una maggiorazione dello 0,80% a titolo di interesse; se hanno scelto di rateizzare i versamenti, devono ora corrispondere la seconda rata del piano, alla quale si applicano gli interessi di rateazione nella misura dello 0,29% (quota stabilita per legge a titolo di tasso di dilazione periodico).

Entro il 20 agosto, le imprese e i professionisti che operano come sostituti d’imposta devono versare:

le ritenute operate nel mese di luglio su redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale e qualsiasi altro reddito interessato delle ritenute;

operate nel mese di luglio su redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale e qualsiasi altro reddito interessato delle ritenute; l’ imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme corrisposte nel mese di luglio ai dipendenti del settore privato in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione;

e delle addizionali regionali e comunali sulle somme corrisposte nel mese di luglio ai dipendenti del settore privato in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione; i contributi Inps relativi alle retribuzioni dei dipendenti o alla gestione separata per il mese di luglio

Infine, i soggetti Iva, giovedì 20 agosto devono provvedere a:

liquidare l’Iva mensile , calcolando e versando l’Iva relativa alle fatture emesse e ricevute nel mese di luglio;

, calcolando e versando l’Iva relativa alle fatture emesse e ricevute nel mese di luglio; pagare la sesta rata dell’Iva risultante dalla dichiarazione annuale (relativa al 2025) se hanno scelto la rateizzazione. In questo caso il versamento deve essere effettuato con la maggiorazione dell’1,65% mensile a titolo di interesse corrispettivo, secondo le modalità previste.

Tra gli appuntamenti del 20 agosto rientrano infine:

il pagamento della Tobin tax , cioè l’imposta sulle transazioni finanziarie, che riguarda banche, società fiduciarie, imprese di investimento abilitate e altri soggetti che intervengono nell’esecuzione delle operazioni finanziarie;

, cioè l’imposta sulle transazioni finanziarie, che riguarda banche, società fiduciarie, imprese di investimento abilitate e altri soggetti che intervengono nell’esecuzione delle operazioni finanziarie; il versamento della ritenuta sui canoni e corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve da parte dei soggetti residenti che svolgono attività di intermediazione immobiliare e i gestori di portali telematici che mettono in contatto persone in cerca di un immobile con proprietari;

e corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve da parte dei soggetti residenti che svolgono attività di intermediazione immobiliare e i gestori di portali telematici che mettono in contatto persone in cerca di un immobile con proprietari; il saldo dell’imposta relativa alle attività svolte nel mese di luglio da parte dei soggetti che esercitano attività di intrattenimento con carattere di continuità e quello dell’imposta sostitutiva prevista sui proventi derivanti dall’attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto.

Versamenti Ires del 20 agosto: i soggetti interessati

I soggetti Ires che hanno scelto il pagamento rateale delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi, devono provvedere al versamento entro il 20 agosto. In particolare, sono interessati:

società di capitali e soggetti Ires con esercizio “a cavallo” (o non solare), ovvero enti e società con un periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare (ad esempio, con chiusura del bilancio al 30 giugno o al 30 settembre), per i quali i termini ordinari di versamento di saldo e acconto cadono in estate. Società di capitali con approvazione del bilancio a 180 giorni;

e soggetti Ires con esercizio “a cavallo” (o non solare), ovvero enti e società con un periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare (ad esempio, con chiusura del bilancio al 30 giugno o al 30 settembre), per i quali i termini ordinari di versamento di saldo e acconto cadono in estate. Società di capitali con approvazione del bilancio a 180 giorni; società con esercizio coincidente solare (chiuso al 31 dicembre) che hanno approvato il bilancio nei termini lunghi di 180 giorni (sfruttando le specifiche previsioni statutarie) e che versano le imposte dovute avvalendosi dei giorni di differimento o della rateizzazione;

coincidente solare (chiuso al 31 dicembre) che hanno approvato il bilancio nei termini lunghi di 180 giorni (sfruttando le specifiche previsioni statutarie) e che versano le imposte dovute avvalendosi dei giorni di differimento o della rateizzazione; contribuenti in regime di trasparenza fiscale, e cioè soci persone fisiche o soggetti Irpef di società di capitali che imputano il reddito societario Ires “per trasparenza” alla propria dichiarazione, beneficiando in tal caso delle proroghe previste per i soggetti Isa o forfettari.

Scadenze e adempimenti che interessano cittadini e persone fisiche

Per cittadini, persone fisiche e società di persone che hanno scelto di pagare a rate le imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e che hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2026 e hanno optato per il pagamento rateale, il 20 agosto arriva il momento della terza rata del 730. Il versamento può riguardare, a seconda della situazione fiscale individuale, l’Irpef, le addizionali regionale e comunale e gli altri importi dovuti sulla base della dichiarazione.