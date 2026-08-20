Fincantieri, gruppo leader a livello internazionale nella cantieristica navale e ad alta tecnologia, ha lanciato una nuova stagione di reclutamento che prevede 70 assunzioni a tempo indeterminato distribuite nei suoi stabilimenti e nelle sedi amministrative in Italia.
Il potenziamento dell’organico risponde al consistente carico di lavoro accumulato dal gruppo, sostenuto dagli ordini per la realizzazione di navi da crociera, unità militari e imbarcazioni speciali.
Indice
Le figure ricercate nei cantieri e negli uffici
Il piano d’inserimento tocca l’intera filiera produttiva della multinazionale italiana, spaziando dalle attività manuali di cantiere fino alla progettazione e al coordinamento gestionale. Si cercano in particolare:
- operai e maestranze specializzate come tubisti, saldatori, gruisti, meccatronici e addetti al montaggio navale;
- tecnici e supervisori di produzione, che saranno responsabili delle lavorazioni di bordo, coordinatori della sicurezza, controllori di qualità e programmatori delle commesse;
- figure impiegatizie e direzionali come ingegneri navali, informatici, specialisti negli approvvigionamenti, addetti al controllo di gestione e referenti per le risorse umane.
Le sedi interessate dai nuovi ingressi comprendono i principali poli produttivi e direzionali italiani, tra cui Trieste, Monfalcone, Marghera, Genova, La Spezia, Ancona, Palermo e Castellammare di Stabia.
Inquadramento contrattuale e benefit
Le opportunità d’impiego messe a disposizione da Fincantieri offrono condizioni di forte stabilità sul piano occupazionale. L’inquadramento di base per le 70 posizioni aperte prevede l’assunzione con contratto a tempo indeterminato regolato dal Ccnl Metalmeccanici.
Il trattamento economico, la cui Ral varia in relazione all’esperienza maturata e alla complessità della mansione, è affiancato da un sistema di welfare aziendale che include:
- assistenza sanitaria integrativa estendibile al nucleo familiare;
- previdenza complementare di settore con contributo a carico dell’azienda;
- premi annuali di risultato collegati all’andamento delle commesse;
- accesso alle mense di stabilimento;
- accesso ai percorsi interni di formazione continua attraverso la Fincantieri Academy.
I requisiti per accedere alle selezioni
Diversificandosi in base all’area d’inserimento, i criteri d’accesso sono strutturati per accogliere candidati con background scolastici e professionali differenti:
- per i ruoli operativi di cantiere è richiesta la licenza media o un diploma tecnico, unito a competenze pratiche nelle lavorazioni meccaniche o di carpenteria;
- per le posizioni tecniche e gestionali è richiesto un diploma di perito industriale o una laurea in ingegneria (navale, meccanica, gestionale o informatica) o discipline economiche;
- disponibilità ad operare all’interno degli stabilimenti produttivi o a effettuare trasferte nei siti operativi del gruppo.
Come inviare la candidatura
Chi desidera candidarsi per le posizioni aperte può inoltrare la propria domanda collegandosi alla sezione carriere del sito ufficiale Fincantieri.
Attraverso la piattaforma è possibile consultare i dettagli di ciascun annuncio, selezionare la sede di interesse e compilare il modulo digitale allegando il proprio Curriculum Vitae aggiornato.
Altre opportunità di lavoro
Il piano di sviluppo promosso da Fincantieri va a completare il quadro delle grandi campagne d’assunzione attive sul territorio nazionale. Per confrontare ulteriori opportunità nel settore industriale, tecnologico e dei servizi è possibile consultare il bando di Techno Sky per tecnici informatici a Roma, la selezione di Uniqlo nel settore commerciale, le offerte di Cameo nella logistica o i progetti per i volontari del Servizio Civile Universale.