Laureata in Scienze Politiche presso l'Università di Palermo. Scrive di Fisco e Tasse, Economia, Diritto e Lavoro, con uno sguardo sull'attualità e i temi caldi

ESA - S. Corvaja Esa assume laureati.

L’Agenzia spaziale europea (Esa) ha pubblicato un nuovo bando e aperto le candidature per il programma Graduate trainee 2026. L’iniziativa si rivolge a neolaureati e studenti prossimi al conseguimento della laurea magistrale e offre l’opportunità di lavorare in un contesto internazionale di alto livello, candidandosi a una delle 107 posizioni aperte.

Si tratta di uno dei percorsi di inserimento professionale meglio retribuiti a livello europeo. Ai selezionati, infatti, viene riconosciuta una retribuzione di 3.000 euro al mese, esente dalla tassazione nazionale nei Paesi membri dell’Esa, oltre a numerosi benefit economici e professionali.

Come funzionano le assunzioni Esa tramite il programma Graduate trainee

Ogni anno l’Esa seleziona laureati provenienti da tutta Europa per inserirli nei propri centri di ricerca e sviluppo, consentendo loro di lavorare a stretto contatto con ingegneri, ricercatori e specialisti impegnati nelle missioni spaziali europee.

L’obiettivo è permettere ai partecipanti di acquisire esperienza pratica nello sviluppo di:

missioni scientifiche;

progetti di osservazione della Terra;

telecomunicazioni e navigazione satellitari;

esplorazioni dello spazio.

I posti disponibili

Per l’edizione 2026 il programma mette a disposizione 107 posizioni retribuite, distribuite tra le diverse sedi europee dell’Agenzia, Italia compresa. Le sedi disponibili includono:

l’Esrin a Frascati ( Roma ), il Centro Esa per l’osservazione della Terra, dove si elaborano i dati dei satelliti Copernicus e si sviluppano applicazioni di Earth Observation;

), il Centro Esa per l’osservazione della Terra, dove si elaborano i dati dei satelliti Copernicus e si sviluppano applicazioni di Earth Observation; l’Estec a Noordwijk ( Paesi Bassi ), il centro di ricerca e sviluppo più grande dell’Esa, con laboratori di test per satelliti, antenne e sistemi di propulsione;

), il centro di ricerca e sviluppo più grande dell’Esa, con laboratori di test per satelliti, antenne e sistemi di propulsione; l’Esoc a Darmstadt ( Germania ), il centro di controllo delle missioni, dove si gestiscono le operazioni di tutti i satelliti Esa in orbita;

), il centro di controllo delle missioni, dove si gestiscono le operazioni di tutti i satelliti Esa in orbita; l’Esac a Villanueva de la Cañada (Spagna), il centro per la scienza spaziale e la gestione degli archivi delle missioni scientifiche.

Chi può candidarsi

Le selezioni sono rivolte a:

chi ha conseguito una laurea magistrale da non oltre un anno rispetto alla data della candidatura;

da non oltre un anno rispetto alla data della candidatura; gli studenti iscritti all’ultimo anno della laurea magistrale, purché conseguano il titolo prima dell’inizio del programma.

I titoli di studio richiesti riguardano principalmente:

ingegneria;

scienze fisiche;

informatica;

matematica;

scienze naturali;

economia;

discipline di business e management.

I requisiti richiesti

Oltre al titolo di studio, è necessario:

possedere la cittadinanza di uno degli Stati membri o associati dell’Esa, tra cui l’Italia;

di uno degli Stati membri o associati dell’Esa, tra cui l’Italia; avere una buona conoscenza della lingua inglese oppure della lingua francese, che rappresentano le lingue ufficiali di lavoro dell’Agenzia.

La conoscenza di entrambe costituisce un elemento preferenziale e può rappresentare un vantaggio durante il processo di selezione.

Come candidarsi

Le candidature possono essere presentate esclusivamente online, attraverso il portale dedicato dell’Agenzia Spaziale Europea. Gli interessati possono:

consultare le posizioni disponibili;

scegliere quella di interesse;

verificare di essere in possesso dei requisiti e della documentazione richiesti;

completare la domanda seguendo le indicazioni riportate nella piattaforma.

Per completare la domanda è richiesto il caricamento del curriculum vitae aggiornato in lingua inglese.

Stipendio, contratto e benefit

Il Graduate trainee prevede inizialmente un contratto della durata di 12 mesi ma, al termine del primo anno, l’Esa può decidere di prorogare il rapporto per un secondo anno, portando la durata complessiva fino a 24 mesi.

Durante questo periodo i partecipanti ricevono uno stipendio pari a 3.000 euro al mese e lavorano come membri effettivi dei team di progetto. Alla retribuzione base, si aggiungono:

indennità di espatrio e di sistemazione per i candidati che si trasferiscono da un altro Paese;

e di sistemazione per i candidati che si trasferiscono da un altro Paese; rimborso completo delle spese di viaggio sostenute all’inizio e al termine del contratto;

completo delle spese di viaggio sostenute all’inizio e al termine del contratto; ferie retribuite pari a 2,5 giorni al mese, con maturazione immediata fin dall’inizio del contratto.

I partecipanti al programma, infine, godranno tutte le tutele garantite dall’iscrizione diretta al sistema di sicurezza sociale e previdenziale dell’Agenzia.