Autogrill cerca personale: ecco le mansioni e i requisiti.

Tempo di grandi cambiamenti in Autogrill, il primo operatore al mondo nei servizi di ristorazione per chi viaggia, leader del settore in Italia e nel Nord America. Sono quasi 400 i punti vendita del marchio nel nostro Paese, aperti sulle strade e autostrade principali, nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti, nei centri commerciali, in città, presso i poli fieristici e culturali.

Il gruppo gestisce oltre 300 brand internazionali e locali di proprietà e in licenza, compresi Old Wild West, Burger King, Caffè Napoli.

Autogrill cerca persone per ampliare il proprio organico, che comprende 2.401 lavoratori in Lombardia, 1.042 nel Lazio, 885 in Emilia-Romagna. Vediamo le ultime offerte di lavoro disponibili.

Addetti negli aeroporti

Autogrill cerca personale negli aeroporti di:

Bergamo – Orio al Serio;

Bologna – Marconi;

Milano – Linate;

Roma – Fiumicino.

Le offerte di lavoro riguardano le figure di:

banconista;

barista;

cameriere;

cuoco;

farcitore;

aiuto pizzaiolo.

I requisiti sono:

possesso della macchina e preferibilmente domicilio vicino al punto vendita;

disponibilità a lavorare su turni, anche nel week-end, nei festivi e di notte;

precedenti esperienze nel settore della ristorazione.

Autogrill offre:

contratto a tempo determinato con possibilità di crescita;

sconti per i dipendenti.

Addetto alla ristorazione – KFC

Per il punto vendita di Roma – Casilina si cercando Addetti alla ristorazione per il fast food KFC. Le mansioni sono:

accogliere e gestire la clientela in ogni fase dell’ordine;

preparare i prodotti in cucina;

valutare la qualità del cibo secondo gli standard di igiene e sicurezza aziendali e Haccp;

pulire e tenere ordinate le postazioni di lavoro e la cucina;

pulire la sala, i bagni e l’ambiente esterno.

I requisiti sono:

possesso della macchina e preferibilmente domicilio vicino al punto vendita;

disponibilità a lavorare su turni, anche nel week-end, nei festivi e di notte;

precedenti esperienze nel settore della ristorazione.

Autogrill offre:

contratto a tempo determinato con possibilità di crescita;

sconti per i dipendenti.

Barista

Si cercano baristi per i punti vendita di

Castel San Pietro Terme, Forlì Cesena, Medesano, Modena, Piacenza e Riccione (Emilia-Romagna);

Caserta (Campania, con alloggio pagato da Autogrill);

Chianti (Toscana);

Chieti (Abruzzo, con alloggio pagato da Autogrill);

Erbusco e Desenzano del Garda (Lombardia);

Bordighera e Turchino – Mele (Liguria).

Le mansioni sono:

servizio al cliente;

preparazione caffè, cappuccini, croissant, panini e pizze, antipasti, primi, secondi, frutta;

allestimento vetrine snack e ristorante;

gestione della cassa e della sala;

assortimento e allestimento area market;

pulizie;

carico e scarico merce.

I requisiti sono:

possesso della macchina e preferibilmente domicilio vicino al punto vendita;

disponibilità a lavorare su turni, anche nel week-end, nei festivi e di notte;

precedenti esperienze nel settore della ristorazione (ma saranno valutati anche candidati senza esperienza).

Autogrill offre:

contratto a tempo determinato con possibilità di crescita;

percorsi di formazione direttamente nel punto vendita;

sconti per i dipendenti.

Come candidarsi

Il percorso di selezione di Autogrill è strutturato in diverse fasi definite. In primo luogo, il candidato può scoprire le posizioni aperte direttamente sul sito nella sezione Lavora con noi e scegliere quella che più gli interessa.

Dopo aver compiuto la scelta, può candidarsi inserendo i propri dati e registrando una video presentazione per fornire un’ulteriore introduzione personale.

La fase successiva prevede un colloquio, che può essere svolto di persona o tramite video. Infine, se il candidato supera tutte le fasi, riceve una lettera di offerta e può entrare a far parte del team di Autogrill.

È possibile, sempre dal sito Autogrill, inviare anche una candidatura spontanea, e dunque non legata ad alcuna posizione aperta, per l’eventuale apertura di nuove posizioni nel territorio di disponibilità indicato.