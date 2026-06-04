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123RF All'ex coniuge può spettare il diritto a una quota del Tfr del marito o moglie beneficiaria. Ma a determinate condizioni, ecco quali

Il diritto dell’ex coniuge divorziato a una quota del Tfr — o Tfs nel caso di pubblico impiego — non è una conseguenza automatica della fine del matrimonio. Dipende da condizioni molto precise fissate dalla legge sul divorzio del 1970.

Il tribunale di Palermo con la sentenza 2411/2026 offre l’occasione per chiarire in modo sistematico quando questo diritto nasce, come si calcola e soprattutto quale sia il momento decisivo per verificare i requisiti normativi. È una pronuncia di chiaro valore generale e che va ben oltre il singolo caso concreto, nel definire la portata dei diritti dell’ex coniuge e la tutela del Tfr/Tfs.

La vicenda concreta tra matrimonio, divorzio e una lunga carriera lavorativa

Il caso traeva origine da una situazione non insolita nella pratica giudiziaria. Un’ex moglie, dopo aver ottenuto il divorzio con sentenza definitiva e il riconoscimento dell’assegno divorzile, ha chiesto alla magistratura il versamento di una quota del trattamento di fine servizio, maturato nel tempo dall’ex marito. La donna nel frattempo non si era risposata, continuando a percepire l’assegno mensile.

L’uomo, che non si è costituito in giudizio restando contumace, aveva lavorato per oltre trent’anni alle dipendenze di un’azienda ospedaliera pubblica, maturando un’indennità complessiva vicina ai 150mila euro, con erogazione differita in più rate negli anni successivi alla fine del rapporto.

C’è un elemento centralissimo nella vicenda che aiuta a capirne l’esito in tribunale: il matrimonio era durato circa 17 anni, ma soprattutto coincideva in parte significativa con il periodo lavorativo dell’ex coniuge.

Il quadro normativo e il ruolo dell’art. 12-bis della legge sul divorzio

In apertura abbiamo citato, non a caso, la nota legge sul divorzio n. 898 del 1970 che — per quanto qui interessa — rileva nel suo art. 12-bis. Infatti, la regola stabilisce un principio molto preciso e così sintetizzabile:

l’ex coniuge divorziato ha diritto a una percentuale del Tfr (o Tfs) dell’altro coniuge;

a condizione che sia titolare di assegno divorzile, non si sia sposato di nuovo e il rapporto di lavoro dell’altro coniuge sia cessato.

La percentuale riconosciuta dalla legge è pari al 40% della quota di indennità riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio. Il punto davvero interessante della regola è proprio questo: non si tratta di una pura e semplice “divisione del Tfr”, bensì di una quota collegata alla funzione di sostegno economico dell’assegno divorzile (peraltro revocabile a chi rifiuta di lavorare).

Quando si maturano davvero i requisiti per ottenere la quota di indennità di fine rapporto

La questione più delicata affrontata dal tribunale di Palermo riguardava il momento in cui devono esistere i requisiti per ottenere la quota. Ebbene, sul punto una solida giurisprudenza chiarisce che le appena citate condizioni — assegno divorzile e mancato nuovo matrimonio — devono essere verificate al momento della cessazione del rapporto lavorativo dell’ex coniuge obbligato, cioè quando matura il diritto al Tfr/Tfs.

Perciò non hanno alcuna importanza eventi successivi (come ad esempio la perdita dell’assegno divorzile), o le modifiche intervenute dopo la cessazione del lavoro oppure, ancora, eventuali nuove condizioni economiche sopravvenute.

È opportuno notare che questo principio è stato più volte confermato anche dalla Cassazione, tra cui la storica pronuncia n. 2466/2004 tra l’altro richiamata nella decisione in oggetto.

A questo punto la domanda potrebbe sorgere spontanea: perché il momento decisivo è proprio la fine del rapporto? Nella risposta c’è un ragionamento giuridico molto razionale che possiamo riassumere in questo modo:

il diritto all’indennità di fine rapporto nasce in capo al lavoratore soltanto alla cessazione del rapporto;

è in quel momento che si cristallizzano le condizioni per eventuali diritti di terzi;

di conseguenza, anche il diritto dell’ex coniuge si “aggancia” proprio a quel preciso istante.

Parallelamente, tutti gli eventi successivi alla fine del lavoro dell’ex coniuge non possono cancellare un diritto acquisito, se al momento decisivo i requisiti erano presenti. Ecco perché una perdita successiva dell’assegno (spettante anche per le unioni civili) non può aver efficacia retroattiva.

La decisione finale del tribunale di Palermo

La domanda dell’ex moglie per il riconoscimento del 40% del trattamento, limitatamente alla quota maturata negli anni di matrimonio, è stata accolta per intero. Il giudice siciliano ha infatti accertato la durata del legame matrimoniale, il rapporto lavorativo in costanza di matrimonio, le mancate nuove nozze della donna e la permanenza dell’assegno divorzile. La magistratura ha altresì stabilito che l’indennità di fine rapporto complessivamente maturata era pari a circa 149.138 euro.

Applicando il criterio del 40% limitato agli anni di coincidenza tra matrimonio e lavoro, il giudice ha così quantificato la somma dovuta in circa 32.714 euro. Opportuno notare che l’importo non dovrà essere versato subito, ma in proporzione ai pagamenti effettivi del Tfs da parte dell’ente erogatore, con maturazione degli interessi legali.

Che cosa cambia

La giurisprudenza in tema di divorzio e risvolti lavorativi e previdenziali è molto ampia. Basti pensare alla recente pronuncia della Cassazione relativa alla divisione della pensione di reversibilità tra coniuge divorziato e superstite.

Ora, la sentenza 2411/2026 del tribunale di Palermo ribadisce alcuni punti chiave in materia di Tfr/Tfs e diritti dell’ex coniuge. È riaffermato che — in ogni caso — il diritto alla quota del trattamento di fine rapporto sorge esclusivamente al momento della cessazione del rapporto lavorativo dell’ex coniuge obbligato. È dunque in quel preciso istante che devono essere presenti i requisiti richiesti dalla legge, ossia titolarità dell’assegno divorzile e mancata contrazione di nuove nozze. È un diritto non “continuativo” e non modificabile perché si cristallizza nel tempo.

Da questo deriva una conseguenza fondamentale: non assumono alcun rilievo le circostanze anteriori o posteriori, siano esse favorevoli o sfavorevoli. Eventuali modifiche intervenute dopo la fine del lavoro, come la perdita dell’assegno divorzile o cambiamenti nella situazione economica delle parti (ad esempio un nuovo reddito elevato o l’eredità di un considerevole patrimonio), non incidono su un diritto già eventualmente maturato.

Ben si comprende allora la funzione della norma. L’art. 12-bis della legge sul divorzio mira a realizzare un equilibrio tra esigenze contrapposte: da un lato, la tutela del coniuge economicamente più debole dopo il divorzio; dall’altro, la necessità di evitare automatismi eccessivi, o sproporzionati, rispetto a una componente della retribuzione che matura nel tempo.

Come visto in questa vicenda, il collegamento con l’assegno divorzile assume un ruolo centrale. La quota di Tfr/Tfs non costituisce una forma di “comunione” dei beni post-matrimoniale, ma rappresenta un meccanismo di rafforzamento della funzione assistenziale già riconosciuta con l’assegno.