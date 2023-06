Salario minimo, c’è l’intesa: ecco quanto si dovrà essere pagati

Fonte: ANSA Giuseppe Conte ed Elly Schlein alla manifestazione del M5s di Roma contro il lavoro precario

L’opposizione trova un fronte comune nella battaglia allo sfruttamento sul lavoro e prepara una proposta di legge sul salario minimo. Tutti i partiti fuori dalla maggioranza, o quasi visto il rifiuto di Italia viva, sono arrivati una quadra unitaria sul tema e sono pronti a depositare alla Camera un articolato di legge in sette punti, a partire dalla soglia retributiva di 9 euro l’ora.

La nota congiunta dei partiti di opposizione

“La necessità di un intervento a garanzia dell’adeguatezza delle retribuzioni dei lavoratori, in particolare di quelli in condizione di povertà anche per colpa dell’inflazione, è un elemento qualificante dei nostri programmi elettorali. Per questo abbiamo lavorato a una proposta unica che depositeremo alla Camera nei prossimi giorni”, scrivono in una nota congiunta M5s, Sinistra Italiana, Azione, Pd, Europa Verde e +Europa.

“Vogliamo infatti sottolineare con forza la comune convinzione che è giunto il momento di dare piena attuazione all’articolo 36 della costituzione che richiede che al lavoratore sia riconosciuta una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto e sufficiente a garantire un’esistenza libera e dignitosa per sé e per la propria famiglia” si legge ancora nel comunicato a firma Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni, Matteo Richetti, Elly Schlein, Angelo Bonelli e Riccardo Magi (qui avevamo riportato la proposta di Elly Schlein sul salario minimo per unire le opposizioni).

Si smarca dalla proposta unitaria invece il leader di Italia viva, Matteo Renzi, il quale ha fatto sapere di non voler firmare “la proposta sul lavoro insieme a Fratoianni Conte e Schlein come non firmerà proposte su giustizia o fisco con Meloni e Salvini. Il fatto di essere all’opposizione del governo Meloni non significa essere in una coalizione alternativa”.

I sette punti della proposta di legge

La proposta di legge dei partiti di opposizione si sviluppa in sette punti elencati nella nota congiunta (qui l’intervento della premier Giorgia Meloni a proposito del salario minimo mentre qui avevamo parlato dell’ipotesi del governo Draghi sul salario minimo “all’italiana”):