Mascherine, caos sulla nuova circolare del Ministero: tornano o no?

Salgono Rt, incidenza e positivi: +59% di contagi in una sola settimana, 7 Regioni a rischio. Questa la nuova fotografia scattata dall’ultimo bollettino Covid pubblicato settimanalmente dal Ministero della Salute, che racconta dell’emergenza pandemica che i più ottimisti avevano già dato per superata nel nostro Paese. E invece, di nuovo in autunno, ci troviamo a fare i conti con un rialzo della curva dei nuovi casi di infezione, complice – naturalmente – l’addio alle restrizioni e soprattutto all’obbligo di mascherina.

E proprio sulle mascherine potrebbero arrivare nuovi clamorosi cambi di passo. Alcuni giorni fa l’Adnkronos Salute ha anticipato di aver visionato la bozza di una presunta nuova circolare in merito su cui starebbe lavorando il ministro (uscente) Roberto Speranza. “Nessuna circolare in pubblicazione. Prosegue il monitoraggio del quadro epidemiologico e si continua a raccomandare la quarta dose per fragili e over 60”, hanno subito dopo precisato fonti del Ministero della Salute. Ma la sensazione che, appena formato il nuovo governo a guida Meloni almeno la mascherina sia un tema sul tavolo è più che palpabile.

Secondo le anticipazioni dell’Adnkronos, le misure ipotizzate se l’epidemia Covid dovesse aggravarsi in Italia con un aumento dei contagi e in particolare dei ricoveri, sarebbero mascherine, smart working e di nuovo alcune limitazioni agli eventi.

Nel caso di un evidente peggioramento epidemiologico di Covid-19 “con grave impatto clinico e/o sull’assistenza sanitaria e/o sul funzionamento dei servizi essenziali”, l’uso delle mascherine “in spazi pubblici chiusi potrà essere una prima opzione per limitare la trasmissione nella comunità.

Analogamente, nel caso di un sensibile peggioramento dell’epidemia, si potrà valutare l’adozione temporanea di altre misure, come il lavoro da casa o la limitazione delle dimensioni degli eventi che prevedono assembramenti” si leggerebbe nella bozza secondo l’agenzia di stampa.

E i vaccini? Sulle vaccinazioni nella bozza si legge che nella stagione autunno-inverno 2022-2023, l’obiettivo della campagna vaccinale sarà quello di continuare a mettere in sicurezza prioritariamente anziani e fragili, proteggendoli dalla malattia grave e dalla ospedalizzazione.

Quindi, sarà prioritario considerare nella preparazione e nell’attuazione delle nuove strategie vaccinali “una serie di fattori tra i quali la prosecuzione della campagna vaccinale in corso, colmando le lacune nella copertura vaccinale del ciclo primario e dei booster raccomandati”, e la possibilità di combinare le campagne di vaccinazione contro Covid

e influenza e programmi di vaccinazione con vaccini adattati, identificando gruppi di popolazione prioritari ed assicurando che ci sia una disponibilità sufficiente di dosi.

