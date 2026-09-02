Ultimi sondaggi elettorali: FdI al 26,8%, il Pd al 20,7% e il M5S al 12,7%, mentre FN di Vannacci sale al 7,5% e diventa il quarto partito

ANSA Ultimi sondaggi politici, FdI scende al 26,8%: Vannacci cresce al 7,5%.

Gli ultimi sondaggi politici mostrano come Fratelli d’Italia perda leggermente consenso andando al 26,8%. Seguono il Partito Democratico al 20,7% e il Movimento 5 Stelle al 12,7%.

La coalizione di centrodestra (40,7%) torna competitiva nei confronti del campo largo (40,1%). Nel frattempo Roberto Vannacci con il suo Futuro Nazionale continua a crescere: oggi sta al 7,5% ed è quarto partito.

Ultimi sondaggi elettorali

Di seguito i dati del sondaggio Swg per il Tg La7 del direttore Enrico Mentana, realizzato dal 26 al 31 agosto e pubblicato giorno 31 agosto. Fra parentesi la variazione rispetto al 3 agosto.

Fratelli d’Italia – 26,8% (-0,2%);

Partito Democratico – 20,7% (+0,1%);

Movimento 5 Stelle – 12,7% (-0,3%);

Futuro Nazionale – 7,5% (+0,3%);

Forza Italia – 7,1% (-0,3%);

Alleanza Verdi e Sinistra – 6,7% (+0,2%);

Lega – 5,7% (+0,2%);

Azione – 3,2% (-0,1%);

Italia Viva – 2,4% (=);

+Europa – 1,3% (0,1%);

Noi Moderati – 1,1% (+0,1%);

Ora! – 1% (=);

altri partiti sotto l’1% – 3,8% (-0,1%).

Non si esprime il 27% degli intervistati (-3%).

Nota metodologica

Metodo di campionamento stratificato per zona di residenza e quote per età e genere e ponderato successivamente per le variabili di età, genere, zona di residenza, studio e voto alle ultime elezioni europee; consistenza numerica campione: 1.200 intervistati, 4.406 non rispondenti; campione rappresentativo dell’universo di riferimento per genere, età, zona, partito votato alle ultime elezioni europee. margine di errore +/- 2,8%; sondaggio realizzato con tecnica di rilevazione online CAWI, telefonica CATI e CAMI.

Le coalizioni politiche

Qui lo stato della coalizione conservatrice:

centrodestra (FdI, FI, Lega, NM) – 40,7%;

centrodestra con Vannacci – 48,2%.

Qui lo stato della coalizione progressista:

campo largo (PD, M5S, AVS) – 40,1%;

campo largo con IV e +E – 43,8%.

Che succede in politica

Fratelli d’Italia (26,8%) è sempre il primo partito, ma cala sotto la soglia psicologica del 27%. Fra il primo e il secondo partito, ovvero il Partito Democratico (20,7%), c’è uno scarto notevole: ben 6,1 punti percentuali. Netto calo per il Movimento 5 Stelle (12,7%) e per Forza Italia (7,1%).

Ma il dato di maggiore interesse, come avviene da diverse settimane a questa parte, riguarda Futuro Nazionale (7,5%) di Roberto Vannacci che diventa ufficialmente il quarto partito d’Italia. Il generale (i gradi militari sono a vita) ha rosicchiato consenso un po’ da tutti i partiti conservatori, e in particolare dalla Lega che è stata derubricata a settimo partito d’Italia. Se il trend di crescita dovesse proseguire anche solo per altre poche settimane, Vannacci sarebbe proiettato verso la doppia cifra.

Per quanto riguarda le coalizioni, va notato che il campo conservatore torna competitivo: dopo i cali delle settimane passate la coalizione di governo ottiene il 40,7% delle preferenze nei sondaggi, contro il 40,1% del campo largo nella sua formazione basilare (PD, M5S, AVS). Si vedrà alla prova delle urne nel 2027 come le possibili alchimie (con FN a destra e con IV e +E a sinistra) potranno confermare o ribaltare il risultato.

Giorgia Meloni ed Elly Schlein

Di seguito il sondaggio di Lab21 per Affari Italiani sul gradimento della premier Giorgia Meloni. La domanda: “A distanza dal suo insediamento come Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni è…”.

Le risposte:

bocciata – 38,4 (36,2% agosto 2025);

promossa – 61,6 (63,8% agosto 2025).

Ma c’è anche un’altra domanda, che riguarda la leader del PD. La domanda: “Lei promuove o boccia Elly Schlein come principale antagonista a Giorgia Meloni e al suo Governo?”.

Le risposte:

promuove – 31,5% (30,1% agosto 2025);

boccia – 68,5% (69,9% agosto 2025).

Altra domanda: “Da quale leader politico italiano si sente maggiormente rappresentato/a, pensando al futuro del Paese?”.

Le risposte:

Totale campione Under 35

Giorgia Meloni – 30,7% (24,1% fra gli under 35);

Elly Schlein – 13,5% (17,3%);

Giuseppe Conte – 12% (14,7%);

Roberto Vannacci – 8,9% (9,9%);

Matteo Salvini – 6,8% (4,2%);

Antonio Tajani – 5,2% (2,6%);

Carlo Calenda – 2,6% 81,6%);

Matteo Renzi – 2,1% (1,5%)-

E ancora:

un altro leader – 3,1% (3,7%);

nessuno di questi – 15,1% (20,4%).

La nota metodologica completa per tutti i sondaggi è disponibile sul sito ufficiale sondaggipoliticoelettorali.it.