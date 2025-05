Giornalista pubblicista laureato in economia, appassionato di SEO e ricerca di trend, content manager per agenzie italiane e straniere

Fonte: iStock 50 mila dipendenti promossi, la strategia di Accenture

Una strategia, non rara, che potrebbe creare un effetto domino nel particolare panorama economico attuale. Accenture ha annunciato un’importante iniziativa interna destinata a rafforzare il morale e la voglia di lavorare al massimo delle proprie possibilità dei dipendenti dopo un periodo di difficoltà economiche e tagli. La multinazionale irlandese, specializzata in consulenza strategica e direzionale, ha comunicato che promuoverà quasi 50 mila dipendenti a livello globale a partire da giugno.

Perché Accenture promuove in massa

L’intervento mira a consolidare la fiducia del personale in un contesto globale segnato da un rallentamento della domanda e da una crescente pressione sui contratti pubblici. La decisione arriva dopo un ritardo di circa sei mesi rispetto al consueto ciclo annuale delle promozioni. L’obiettivo dell’azienda è duplice: da un lato, compensare la fase di incertezza vissuta negli ultimi mesi, dall’altro, rafforzare la coesione interna in vista di nuove sfide di mercato.

L’annuncio delle nuove promozioni si inserisce, quindi, in una strategia più ampia, volta a consolidare il ruolo di Accenture come punto di riferimento mondiale nella consulenza, anche in un periodo caratterizzato da turbolenze economiche e revisioni strategiche interne.

La distribuzione delle promozioni nel mondo

Le nuove promozioni coinvolgeranno circa il 6% dell’intero organico globale di Accenture, che conta oltre 801 mila dipendenti. La distribuzione geografica è stata delineata in modo chiaro attraverso note interne all’azienda, visionate da Bloomberg:

15 mila dipendenti promossi in India;

11 mila lavoratori in Europa, Medio Oriente e Africa;

10 mila addetti nelle Americhe;

il restante numero in altre regioni del mondo.

Secondo quanto riferito dall’azienda, le promozioni saranno accompagnate da aumenti salariali e avanzamenti di ruolo, con l’intento di valorizzare il contributo dei dipendenti in un momento in cui la spesa dei clienti ha subito un rallentamento.

Negli ultimi anni, Accenture aveva ampliato significativamente il proprio organico per rispondere alla crescente domanda di servizi di digitalizzazione, stimolata anche dalla pandemia. Il mutato contesto economico ha portato a una contrazione della domanda, obbligando l’azienda a rivedere le proprie strategie interne.

Contemporaneamente Accenture ha sospeso, per il momento, alcuni obiettivi relativi a diversità e inclusione in seguito a un invito dell’amministrazione Trump a riconsiderare pratiche di rappresentanza nei contratti con il governo federale.

La storia di Accenture

Fondata come Andersen Consulting, la società ha assunto il nome Accenture nel 2001, anno in cui è stata quotata alla Borsa di New York con il simbolo ACN. Ha sede legale a Dublino, in Irlanda, ed è oggi considerata la più grande società di consulenza al mondo per numero di dipendenti. Accenture opera in vari settori attraverso quattro principali business unit, che includono consulenza strategica, cybersecurity e riprogettazione dei processi aziendali in ambiti come la finanza e il controllo di gestione.

Secondo Forbes Magazine, Accenture è una delle realtà più prestigiose nel campo della consulenza strategica, con un posizionamento stabile nella classifica Fortune 500. Tra i clienti dell’azienda figurano 91 società della Fortune Global 100 e più di tre quarti di quelle presenti nella Fortune Global 500, a conferma della sua rilevanza nel panorama economico globale.