La startup innovativa che trasforma la consulenza aziendale

Fonte: Getty Images Consulenza aziendale

Go Business è la startup innovativa con sede a Milano che sta rivoluzionando il campo della consulenza aziendale. Fondata da un gruppo di esperti con anni di esperienza nel settore, Go Business si distingue per la sua capacità di andare oltre la semplice proposta di favorire l’aumento del fatturato. Specializzata nel miglioramento dei KPI e degli utili aziendali, questa startup utilizza strumenti avanzati come il controllo di gestione, la pianificazione fiscale e le operazioni straordinarie per garantire la solidità e l’equilibrio delle aziende nel lungo termine. Go Business si rivolge a una vasta gamma di aziende, dalle imprese in fase di crescita a imprese consolidate che desiderano migliorare la loro efficienza e redditività. La missione di Go Business è chiara: guidare le aziende verso un successo solido e strutturato attraverso il raggiungimento dell’equilbrio economico, finanziario e patrimoniale, mediante una gestione aziendale efficace ed efficiente. Il focus è sulla crescita sostenibile e sulla creazione di vantaggi competitivi duraturi.

Controllo di Gestione

Go Business offre una gamma completa di servizi per monitorare e migliorare le performance aziendali. Questi servizi includono:

Definizione della strategia aziendale : Go Business aiuta le aziende a delineare una strategia chiara e coerente, personalizzata in base agli obiettivi specifici e al contesto di mercato. Sviluppano piani strategici che comprendono analisi SWOT, previsioni di mercato e strategie di posizionamento.

: Go Business aiuta le aziende a delineare una strategia chiara e coerente, personalizzata in base agli obiettivi specifici e al contesto di mercato. Sviluppano piani strategici che comprendono analisi SWOT, previsioni di mercato e strategie di posizionamento. Industria 4.0 : supporta le imprese nell’adozione delle tecnologie più avanzate, come l’Internet delle Cose (IoT), l’intelligenza artificiale e l’automazione dei processi. Questo non solo migliora l’efficienza operativa, ma contribuisce anche a creare un vantaggio competitivo.

: supporta le imprese nell’adozione delle tecnologie più avanzate, come l’Internet delle Cose (IoT), l’intelligenza artificiale e l’automazione dei processi. Questo non solo migliora l’efficienza operativa, ma contribuisce anche a creare un vantaggio competitivo. Analisi delle performance : esegue valutazioni dettagliate delle performance aziendali per identificare aree di miglioramento. Utilizzano dashboard e strumenti analitici avanzati per monitorare KPI cruciali e fornire report dettagliati.

: esegue valutazioni dettagliate delle performance aziendali per identificare aree di miglioramento. Utilizzano dashboard e strumenti analitici avanzati per monitorare KPI cruciali e fornire report dettagliati. Business process management : offre soluzioni per l’outsourcing, il reengineering e il management dei processi aziendali. Ottimizzano i flussi di lavoro e implementano miglioramenti che aumentano l’efficienza e riducono i costi operativi.

: offre soluzioni per l’outsourcing, il reengineering e il management dei processi aziendali. Ottimizzano i flussi di lavoro e implementano miglioramenti che aumentano l’efficienza e riducono i costi operativi. Project management : supporta le aziende nella gestione di progetti complessi e su larga scala, in fase di pianificazione, di esecuzione, di supervisione, garantendo il rispetto di tempi e del budget.

: supporta le aziende nella gestione di progetti complessi e su larga scala, in fase di pianificazione, di esecuzione, di supervisione, garantendo il rispetto di tempi e del budget. Temporary management : fornisce manager temporanei per periodi di transizione o progetti specifici, garantendo competenze specialistiche e continuità operativa durante i cambiamenti organizzativi.

: fornisce manager temporanei per periodi di transizione o progetti specifici, garantendo competenze specialistiche e continuità operativa durante i cambiamenti organizzativi. Overhead value analysis : analizza i costi generali per individuare opportunità di risparmio e ottimizzazione, riducendo le spese non essenziali e migliorando la gestione finanziaria.

: analizza i costi generali per individuare opportunità di risparmio e ottimizzazione, riducendo le spese non essenziali e migliorando la gestione finanziaria. Full costing model : implementa modelli di costing completi per una gestione finanziaria più precisa, aiutando le aziende a comprendere meglio i costi di produzione e i margini di profitto.

: implementa modelli di costing completi per una gestione finanziaria più precisa, aiutando le aziende a comprendere meglio i costi di produzione e i margini di profitto. Analisi dei processi SIPOOC: studia i processi aziendali, dalla fornitura al cliente, per migliorare l’efficienza operativa e ottimizzare le risorse.

Pianificazione fiscale

La pianificazione fiscale è fondamentale per la competitività aziendale. Go Business offre:

Riduzione del carico fiscale : progetta strategie mirate per minimizzare il carico fiscale, rispettando le normative vigenti. Questo include l’ottimizzazione della struttura fiscale e l’uso di strumenti finanziari appropriati.

: progetta strategie mirate per minimizzare il carico fiscale, rispettando le normative vigenti. Questo include l’ottimizzazione della struttura fiscale e l’uso di strumenti finanziari appropriati. Agevolazioni fiscali : identifica e sfrutta le agevolazioni fiscali disponibili, come crediti d’imposta e deduzioni, per migliorare il cash flow e ridurre il carico fiscale complessivo.

: identifica e sfrutta le agevolazioni fiscali disponibili, come crediti d’imposta e deduzioni, per migliorare il cash flow e ridurre il carico fiscale complessivo. Crediti di imposta : gestisce i crediti di imposta per ottimizzare il cash flow e massimizzare i benefici fiscali. Questo include la consulenza su come accedere ai crediti e utilizzarli in modo efficace.

: gestisce i crediti di imposta per ottimizzare il cash flow e massimizzare i benefici fiscali. Questo include la consulenza su come accedere ai crediti e utilizzarli in modo efficace. Finanza agevolata : facilita l’accesso a finanziamenti agevolati, come prestiti a basso interesse e sovvenzioni, per migliorare la capacità di investimento e sostenere progetti di crescita.

: facilita l’accesso a finanziamenti agevolati, come prestiti a basso interesse e sovvenzioni, per migliorare la capacità di investimento e sostenere progetti di crescita. Strategia di pianificazione fiscale: sviluppa piani fiscali personalizzati che si allineano con gli obiettivi aziendali, aiutando le aziende a pianificare e gestire le obbligazioni fiscali in modo efficiente.

Operazioni straordinarie

Le operazioni straordinarie sono cruciali per le aziende che vogliono evolversi. Go Business si occupa di:

Fusione e acquisizione : pianifica e gestisce le operazioni di M&A, inclusa la due diligence, la valutazione e la negoziazione. Offre consulenza strategica per garantire un’integrazione efficace e un valore aggiunto per le parti coinvolte.

: pianifica e gestisce le operazioni di M&A, inclusa la due diligence, la valutazione e la negoziazione. Offre consulenza strategica per garantire un’integrazione efficace e un valore aggiunto per le parti coinvolte. Ristrutturazione aziendale: fornisce supporto nelle riorganizzazioni aziendali per migliorare l’efficienza e la redditività, anche attraverso la revisione della struttura organizzativa, la gestione del cambiamento e la ristrutturazione dei debiti.

Go Business inoltre gestisce altre operazioni straordinarie che richiedono pianificazione ed esecuzione meticolosa, come spin-off, joint ventures e altri eventi aziendali e societari di particolare complessità.

Protezione patrimoniale

Proteggere il patrimonio aziendale e personale è essenziale. I servizi offerti includono la gestione del patrimonio immobiliare, mobiliare e aziendale, fornendo consulenza su come ottimizzare e proteggere gli asset aziendali e personali. Go Business offre consulenza personalizzata finalizzata alla creazione di trust, fondi patrimoniali, società semplici e altre soluzioni giuridiche per garantire la protezione e la sicurezza del patrimonio, personale ed aziendale. Grazie al supporto legale garantisce la conformità delle operazioni di protezione patrimoniale alle normative vigenti. Tra i servizi proposti da Go Business non mancano quelli relativi al welfare aziendale dove si sviluppano piani adattati alle singole esigenze aziendali, per migliorare il benessere dei dipendenti, aumentando la soddisfazione e la produttività.

Focus sulla crescita e sulla competitività

Go Business si distingue per la sua capacità di innovare e offrire soluzioni su misura. Grazie all’utilizzo di tecnologie avanzate e delle migliori pratiche del settore, garantisce una gestione aziendale all’avanguardia e sempre aggiornata sulle ultime tendenze e normative. L’obiettivo è aiutare le aziende ad evolversi in mercati sempre più competitivi, migliorando la redditività e creando valore nel tempo. Il suo approccio include anche l’analisi dei trend futuri nella consulenza aziendale, come l’adozione di tecnologie emergenti e l’evoluzione delle pratiche di gestione. Questo le permette di anticipare le esigenze dei clienti e fornire soluzioni proattive.

Competenza e professionalità

Il team di Go Business è composto da esperti con vasta esperienza maturata in diversi ambiti aziendali, dal settore commerciale a quello industriale, dei servizi ed agricolo. La loro competenza consente di fornire consulenze di alto livello, personalizzate in base alle esigenze specifiche di ogni azienda. L’alta professionalità del suo team garantisce un servizio di qualità. Ogni membro del team porta una combinazione unica di competenze e background, contribuendo ad una visione completa e integrata delle sfide aziendali. Questo consente di offrire soluzioni innovative e pratiche basate su una conoscenza approfondita dei vari settori.

Trasparenza e comunicazione

Go Business crede nella trasparenza e nella comunicazione aperta con i clienti. Ogni progetto è gestito con la massima chiarezza, assicurando che i clienti siano sempre informati sui progressi e sui risultati ottenuti. La loro filosofia è basata sulla collaborazione e sulla costruzione di rapporti di fiducia a lungo termine. L’azienda fornisce aggiornamenti regolari e dettagliati sui progetti in corso e mantiene un dialogo costante con i clienti per garantire la loro massima soddisfazione.

Go Business rappresenta il partner ideale per le aziende che desiderano crescere pur mantenendo un equilibrio economico, finanziario e patrimoniale. Con un approccio innovativo e personalizzato, offre servizi di consulenza direzionale, pianificazione fiscale e protezione patrimoniale che rispondono alle esigenze specifiche di ogni azienda. La missione di Go Business è aiutare le aziende a scoprire il loro vero potenziale, raggiungere obiettivi ambiziosi e affrontare con successo le sfide future.