Per il mese del Pride Primark veste l’orgoglio dell’inclusività

Fonte: Ufficio stampa Collezione Pride di Primark

La collezione Pride 2025 si distingue per la sua vivacità cromatica, che richiama immediatamente le bandiere dell’orgoglio LGBTQIA+, e per la selezione di tessuti inclusivi e confortevoli, pensati per adattarsi a diversi tipi di corpo, gusti e stili. Tra i capi principali spiccano: t-shirt con slogan inclusivi e messaggi di empowerment, canotte color-block, pantaloni leggeri e accessori coordinati, ma anche capi adattivi, come felpe e lingerie con chiusure semplificate e materiali pensati anche per persone con disabilità motorie o sensoriali.

In continuità con le recenti collezioni adattive, anche la linea Pride 2025 integra elementi di design universale, dimostrando un approccio autentico e consapevole alla moda accessibile. L’obiettivo è permettere a chiunque di esprimere la propria identità in modo sicuro e visibile, trasformando l’abbigliamento in uno strumento di affermazione personale.

La moda che porta un messaggio

Come negli anni passati, Primark non si limita a proporre capispalla arcobaleno. Nel 2025, l’azienda ha annunciato una donazione di 250.000 sterline a sostegno di organizzazioni LGBTQIA+ e eventi Pride in Europa e negli Stati Uniti. In particolare, 75.000 sterline andranno a ILGA World, storico partner nella tutela dei diritti queer a livello internazionale.

Fonte: Ufficio stampa

L’azienda ha inoltre potenziato le proprie reti interne LGBTQIA+, con gruppi di dipendenti coinvolti direttamente nel design della collezione. Un gesto che va oltre il marketing e costruisce un modello aziendale fondato su inclusione e rappresentanza reale. Questo coinvolgimento ha dato vita a una collezione più autentica, che riflette i bisogni, le storie e le aspettative delle comunità coinvolte.

Un Pride che inizia nel guardaroba

Disponibile da maggio in tutti i punti vendita europei, la collezione è pensata per essere indossata anche oltre il mese di giugno. Accessori come calzini rainbow, shopper in Re-Nylon, bucket hat e occhiali oversize completano i look di chi ama esprimersi anche nei dettagli.

Fonte: Ufficio stampa

Inoltre, sono presenti capi pensati per taglie più ampie e silhouette fluide: un passo importante verso una moda che non esclude, ma che finalmente parla a tuttə. Indossare la Pride Collection significa anche supportare visibilmente la diversità, trasformando il proprio stile in una dichiarazione di intenti.

L’impegno dell’inclusione oltre la moda

La Pride Collection 2025 fa parte di un progetto più ampio che vede Primark impegnata in varie iniziative sociali: dall’abbigliamento post-operatorio per chi affronta un cancro al seno, alla linea dedicata alla menopausa, fino a nuovi standard di accessibilità nei negozi, realizzati in collaborazione con AccessAble e NaviLens.

L’obiettivo è chiaro: creare spazi fisici e simbolici dove ogni persona possa sentirsi sicura, rappresentata e valorizzata. In questo senso, la Pride Collection 2025 non è solo moda, ma un segno concreto di un impegno verso una società più equa e inclusiva.