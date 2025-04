Nata ad Anzio, dopo la laurea in Editoria e Scrittura e un periodo in Belgio, ha iniziato a scrivere di attualità, geopolitica, lavoro e giovani.

Fonte: ANSA Offerta di lavoro in Poste italiane.

Poste Italiane ha aperto una nuova selezione per l’assunzione di portalettere con contratto a tempo determinato. La procedura riguarda 13 regioni del Centro-Nord Italia, per un totale di 77 province coinvolte. La scadenza per candidarsi è fissata tra poco.

L’azienda non ha comunicato il numero esatto di posti disponibili, ma ha specificato che le assunzioni avverranno in base alle esigenze territoriali. Le selezioni sono già attive e i candidati interessati devono rispettare requisiti minimi di titolo di studio e idoneità alla guida.

Lavorare come portalettere

Il lavoro di portalettere presso Poste Italiane prevede l’attività di recapito di corrispondenza e pacchi, generalmente su turni giornalieri e con l’utilizzo di motomezzi aziendali. Il contratto offerto è a tempo determinato, con inizio e durata stabiliti in base ai fabbisogni delle singole sedi.

Le sedi di lavoro sono distribuite in:

Abruzzo

Lazio

Molise

Sardegna

Emilia Romagna

Marche

Toscana

Lombardia

Piemonte

Valle d’Aosta

Liguria

Trentino-Alto Adige

Veneto.

Quali sono i requisiti

Per partecipare alla selezione è necessario possedere alcuni requisiti:

un diploma di scuola superiore con voto minimo di 70/100,

oppure un diploma di laurea (anche triennale) con voto minimo di 102/110,

essere in possesso di patente di guida in corso di validità, idonea alla conduzione dei mezzi aziendali (scooter 125cc).

Non sono richieste esperienze pregresse né titoli specifici nel settore logistico.

Quali sono le prove

La selezione prevede due fasi. La prima è un test attitudinale da svolgere online, inviato via email da “noreply@giuntipsy.com” all’indirizzo fornito in fase di candidatura.

In caso di esito positivo, i candidati potranno essere convocati per la seconda parte, ovvero:

la prova di guida su motomezzo 125cc a pieno carico,

un colloquio individuale.

Attenzione: il superamento della prova di guida della moto è essenziale: senza l’idoneità infatti non si può essere assunti.

Come inviare la domanda

Candidarsi è semplice, ma serve attenzione. La procedura di selezione si svolge interamente online, attraverso il sito ufficiale di Poste Italiane. Basta collegarsi alla pagina “Lavora con noi” (https://www.posteitaliane.it/it/lavora-con-noi.html), entrare nella sezione “Posizioni aperte” e selezionare l’annuncio dedicato ai portalettere.

Una volta aperta la pagina dell’annuncio, basta scorrere fino in fondo per cliccare su “Invia candidatura ora”. A quel punto si apre il modulo da compilare con i dati personali, il titolo di studio e le informazioni di contatto. È possibile caricare un curriculum oppure, collegare un profilo LinkedIn aggiornato.

Attenzione all’email inserita: è lì che si ricevono tutte le comunicazioni, incluso il link per il test attitudinale, che verrà inviato solo ai candidati preselezionati. La mail arriverà da noreply@giuntipsy.com, quindi è utile controllare anche la cartella spam.

Entro quando fare richiesta

Il termine per candidarsi scade giovedì 17 aprile 2025, una data da segnare per chi è interessato a lavorare come portalettere in Poste Italiane. Dopo questa data, la finestra di selezione verrà chiusa e non sarà più possibile inviare la propria candidatura online.

Non si tratta di una semplice formalità: solo chi avrà completato la domanda entro il termine potrà partecipare alla selezione e ricevere il link per il test attitudinale. Nessuna proroga è prevista, quindi il consiglio è di non aspettare l’ultimo giorno. Meglio compilare tutto per tempo, scegliendo con attenzione la provincia preferita.