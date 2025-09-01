A luglio 2025 l’occupazione in Italia cresce di 13mila unità. Disoccupazione in calo al 6%, ma restano differenze tra uomini e donne e tra dipendenti e autonomi

ANSA La disoccupazione cala al 6%, ma restano criticità

Continua il trend positivo per quanto riguarda il mercato del lavoro. Il numero di occupati a luglio raggiunge i 24,2 milioni, registrando un incremento di 13mila unità (+0,1%) rispetto al mese precedente. A questo dato si accompagna il calo significativo del tasso di disoccupazione, che scende al 6% dal 6,3% di giugno. La crescita non è però uniforme: trainano il risultato gli uomini, i lavoratori dipendenti e le fasce d’età 15-24 e 35-49 anni, mentre faticano le donne, gli autonomi e le altre classi d’età. Lo attestano i nuovi dati dell’Istat.

I numeri in Italia

Con questi nuovi dati, il tasso di occupazione sale complessivamente al 62,8%. E il confronto con l’anno precedente è ancor più incoraggiante: su base annua, gli occupati sono aumentati di 218mila unità. Sul fronte della disoccupazione, si registra una netta diminuzione secondo l’ultimo report dell’Istat:

i disoccupati scendono del 4,6% (-74mila unità);

il tasso di disoccupazione si attesta al 6,0% (-0,3 punti);

il dato sui giovani scende al 18,7% (-1,4 punti).

Aumentano lievemente gli inattivi, ovvero coloro che non lavorano e non cercano un impiego (+30mila). La crescita interessa le donne, i 25-34enni e chi ha almeno 50 anni; tra gli uomini, i 15-24enni e i 35-49enni il numero di inattivi è invece in diminuzione. Il tasso di inattività sale al 33,2% (+0,1 punti).

Cresce il lavoro indeterminato e a termine

Analizzando la situazione per posizione professionale, la crescita è trainata principalmente dai lavoratori dipendenti, che nel complesso salgono a 19 milioni di unità (+26mila, +0,1%). All’interno di questa categoria, si osserva un andamento differenziato:

i dipendenti a tempo indeterminato crescono dello 0,1% (+10mila unità), raggiungendo 16 milioni di persone;

i dipendenti a termine registrano un aumento più marcato dello 0,7% (+17mila unità), portandosi a 2 milioni e mezzo di persone;

in controtendenza, il numero degli occupati indipendenti segna una flessione dello 0,3% (-14.000 unità), attestandosi a 5 milioni e 200mila.

Su base tendenziale (da luglio 2024 a luglio 2025), il quadro è complessivamente positivo con una crescita generale dell’occupazione dello 0,9% (+218mila unità).

Esulta Giorgia Meloni, ma l’opposizione critica

Numeri che fanno esultare governo e maggioranza, a partire dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni: “Numeri incoraggianti, che confermano l’efficacia delle misure messe in campo e ci spingono a proseguire con determinazione su questa strada: più opportunità, più lavoro, più crescita per l’Italia”, scrive su X la premier.

Ma la lettura politica dei dati economici non è univoca. Per Elisa Pirro, capogruppo M5S in Commissione bilancio del Senato, il dato è più che trainato dall’aumento dell’occupazione over 50, mentre nelle altre fasce di età l’occupazione o diminuisce o resta stabile.