Giornalista pubblicista laureato in economia, appassionato di SEO e ricerca di trend, content manager per agenzie italiane e straniere

iStock Il portale NoiPa non accessibile per qualche ora: il motivo

Il portale NoiPa ha comunicato, attraverso un avviso ufficiale del 16 settembre, una sospensione temporanea delle sue principali funzionalità. L’interruzione, programmata per consentire interventi di aggiornamento e manutenzione, è iniziata alle ore 18:00 di venerdì 19 settembre e si concluderà nella mattinata di lunedì 22 settembre. La sospensione è necessaria per consentire attività tecniche di manutenzione straordinaria e aggiornamento del sistema. Questi interventi hanno l’obiettivo di migliorare la stabilità, l’efficienza e la sicurezza della piattaforma, che gestisce mensilmente i servizi amministrativi e stipendiali per centinaia di migliaia di utenti della Pubblica Amministrazione.

Servizi NoiPA temporaneamente non disponibili

Durante il periodo di fermo non sarà possibile accedere a:

area personale del portale NoiPA;

applicazione mobile NoiPA;

area lavoro dedicata agli operatori;

servizio di Assistenza.

L’indisponibilità riguarda quindi sia gli amministrati che gli operatori addetti alla gestione delle pratiche. Si consiglia agli utenti di aver concluso eventuali operazioni urgenti prima dell’avvio della sospensione. È prevista una deroga per gli operatori delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere. Questi utenti potranno continuare ad accedere all’Area lavoro anche durante il periodo di fermo, al fine di garantire la continuità operativa in un settore considerato essenziale. La misura è stata introdotta per evitare interruzioni nei processi legati alla gestione del personale sanitario.

Il ripristino dei servizi

Secondo quanto comunicato da NoiPA, il portale tornerà pienamente operativo dalla mattina di lunedì 22 settembre, salvo eventuali imprevisti tecnici. In quella data gli utenti potranno nuovamente accedere alle aree riservate e utilizzare tutte le funzioni disponibili sia tramite sito web che app mobile. L’avviso pubblicato da NoiPA sottolinea che la limitazione riguarda l’accesso alle aree riservate e al servizio di assistenza, con eccezione per le Aziende Sanitarie e Ospedaliere. Nel comunicato si legge inoltre un ringraziamento agli utenti per la collaborazione e la comprensione rispetto ai disagi temporanei che potrebbero derivare dall’operazione.

Per gli amministrati, la sospensione può comportare la momentanea impossibilità di consultare cedolini, certificazioni o altre informazioni personali. Gli operatori, a loro volta, non potranno eseguire operazioni di gestione durante il fermo. È quindi importante pianificare per tempo le proprie attività, considerando che l’interruzione è stata comunicata in anticipo proprio per consentire agli utenti di organizzarsi.

L’intervento tecnico fa parte del percorso di modernizzazione del portale NoiPA, che negli ultimi anni ha introdotto nuove funzioni digitali per semplificare il rapporto tra Pubblica Amministrazione e lavoratori. Le operazioni di manutenzione programmata consentono di garantire maggiore affidabilità e di predisporre il sistema a futuri sviluppi tecnologici.

Il periodo scelto

NoiPA ha scelto di effettuare la sospensione dei servizi per permettere l’aggiornamento del sistema durante questi giorni per evitare ulteriori disservizi. Infatti il mese di settembre è stato fondamentale per i lavoratori della Pubblica Amministrazione perché nei cedolini del mese erano previsti rimborsi fiscali, trattenute dal 730, arretrati contrattuali e compensi accessori, che potrebbero generare più accrediti rispetto al consueto. Il cedolino dettagliato è arrivato infatti come sempre a metà mese, tra il 15 e il 18 settembre, il giorno precedente all’inizio della manutenzione.