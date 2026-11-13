Pierpaolo Molinengo, giornalista dal 2002, è esperto di analisi economica e dinamiche fiscali. Autore per testate nazionali e portali finanziari, si occupa di interpretare gli scenari geopolitici e le riforme dei mercati, coniugando rigore tecnico e capacità di lettura delle grandi tendenze macroeconomiche globali.

iStock Cambio di passo per le Partite IVA inattive

Il monitoraggio dell’anagrafe tributaria compie un salto di qualità operativo. Con il provvedimento direttoriale n. 277710 del 12 ottobre 2026, firmato dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate Vincenzo Carbone, l’Amministrazione finanziaria ha ridisegnato i criteri e i canali applicativi per la chiusura d’ufficio delle partite Iva inattive. L’atto interviene in modo incisivo sulla disciplina regolata dall’articolo 35, comma 15-quinquies, del D.P.R. n. 633/1972, integrando e modificando il precedente provvedimento direttoriale del 3 dicembre 2019 (prot. n. 1415522).

La finalità primaria del provvedimento risponde a una duplice esigenza: da un lato ripulire i registri fiscali da codici identificativi oramai privi di reale operatività economica, dall’altro irrobustire le garanzie difensive del contribuente. La vera novità sostanziale, infatti, consiste nella codificazione di una via d’uscita post-chiusura: un meccanismo agevolato che consente di ottenere la riattivazione della posizione con piena efficacia retroattiva, evitando le penalizzanti conseguenze della cancellazione definitiva.

Partite Iva inattive: il quadro normativo

Il provvedimento 277710/2026 non modifica le regole del gioco: l’Agenzia delle Entrate procede d’autorità nei confronti dei soggetti che, nell’arco del triennio precedente, non abbiano esercitato alcuna attività d’impresa, arte o professione. Si tratta di contribuenti che hanno cessato di fatto ogni operazione economica senza provvedere all’adempimento dichiarativo di chiusura ordinaria.

A cambiare radicalmente è, invece, la tecnologia con cui il Fisco scandaglia i propri archivi. Se in passato i controlli si fondavano quasi unicamente sull’assenza delle dichiarazioni dei redditi o dell’IVA, oggi l’algoritmo di selezione incrocia una gamma assai più vasta e tempestiva di flussi digitali. L’Anagrafe tributaria verifica in modo automatizzato:

i flussi transitati attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) per le fatture elettroniche;

le trasmissioni telematiche giornaliere dei corrispettivi;

i versamenti effettuati mediante delega F24 tramite il circuito della riscossione spontanea.

Questo incrocio capillare riduce il rischio di falsi positivi, isolando con certezza le posizioni prive di qualunque movimentazione economica da oltre trentasei mesi consecutivi.

La notifica dell’avviso preventivo: recapito multicanale e tempi

Prima che la cancellazione diventi esecutiva, la procedura prevede l’invio obbligatorio di una comunicazione preventiva. Il provvedimento ridefinisce la gerarchia delle notifiche, adattandosi agli standard di cittadinanza digitale:

domicilio digitale. L’avviso viene recapitato prioritariamente all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) censito negli indici nazionali (INI-PEC o INAD). Per i soggetti collettivi (società, enti e associazioni), qualora la casella dell’ente non risulti raggiungibile, la trasmissione è dirottata verso il domicilio digitale del legale rappresentante pro tempore;

canale cartaceo residuale. L’ordinaria raccomandata con ricevuta di ritorno al domicilio fiscale resta un’opzione residuale, attivabile unicamente qualora il contribuente risulti sprovvisto di qualunque domicilio digitale valido.

piattaforme telematiche e App IO. Contestualmente alla spedizione, l’avviso viene caricato all’interno del Cassetto fiscale, nella sezione L’Agenzia scrive, con apposito alert visivo nell’area riservata del portale dell’AdE. Per le persone fisiche, la disponibilità del documento è segnalata anche tramite notifica push sull’applicazione per smartphone App IO.

La decorrenza temporale è tassativa: la chiusura d’ufficio diviene effettiva a partire dal sessantesimo giorno successivo alla ricezione formale dell’avviso. Se la notifica non va a buon fine per cause imputabili al destinatario (come una casella PEC satura o revocata), i 60 giorni decorrono dalla data esatta di messa a disposizione dell’atto nell’area riservata.

La finestra difensiva dei 60 giorni per opporsi alla cessazione

Durante l’intervallo di 60 giorni dalla comunicazione preventiva, il titolare della posizione fiscale può opporsi alla determinazione dell’Amministrazione finanziaria qualora ritenga ingiustificato l’avvio della procedura.

Per farlo, il contribuente (o un suo intermediario delegato) può rivolgersi a qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate, a prescindere dal domicilio fiscale originario. In questa fase preliminare, l’onere della prova ricade sulla parte privata, che deve documentare la permanenza dello status di soggetto passivo d’imposta. Possono costituire elementi probatori idonei:

contratti in essere o prestazioni professionali a esecuzione differita;

acquisti di beni strumentali o investimenti preparatori a una ripresa dell’attività;

cause di forza maggiore, contenziosi legali o stati di inabilità temporanea che hanno congelato l’operatività;

pendenze di crediti commerciali insoluti oggetto di recupero giudiziale.

Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, l’opposizione presentata entro i 60 giorni assume una valenza ulteriore: evita che alla cancellazione della partita IVA faccia seguito la contestuale estinzione del codice fiscale dell’ente, scongiurando conseguenze irreversibili sul piano societario e patrimoniale.

Il nodo centrale: come funzionano le riattivazioni facili

Il fulcro del provvedimento 277710/2026 risiede nell’inserimento dei paragrafi 2.8 e 2.9, che introducono una tutela straordinaria prima assente: la riattivazione a posteriori per le posizioni già archiviate.

In passato, decorso infruttuosamente il termine dei 60 giorni, la posizione fiscale veniva dichiarata spenta in via definitiva. Il contribuente che avesse inteso riprendere il proprio lavoro si trovava costretto ad aprire un codice del tutto nuovo. Questo causava la rottura dello storico d’impresa, difficoltà nel riscatto di pregresse posizioni previdenziali, revoca di affidamenti bancari e complesse volture contrattuali.

Il nuovo schema stabilisce che, anche qualora la chiusura d’ufficio sia già stata formalmente eseguita, il titolare che ritenga non motivata o erronea la cessazione può presentare una richiesta motivata di riattivazione presso un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate. L’ufficio analizza le memorie difensive e i riscontri documentali presentati e, accertata la sussistenza dei presupposti di fatto o di diritto:

dispone la revoca del provvedimento di cessazione;

riattiva il medesimo numero di codice identificativo originario;

ripristina il codice fiscale eventualmente estinto per le persone giuridiche.

La portata dirompente della disposizione risiede nella sua efficacia: la riattivazione opera con effetto retroattivo. La posizione fiscale viene considerata attiva e ininterrotta a partire dalla data originaria di accensione. Dal punto di vista giuridico ed erariale, è come se la chiusura non fosse mai avvenuta, salvaguardando la continuità dell’anzianità aziendale e i rapporti giuridici pregressi.

Partite IVA dormienti e revoche antifrode: una distinzione fondamentale

È cruciale non confondere la sanatoria procedurale per le partite Iva inattive con la disciplina sanzionatoria prevista per i fenomeni di evasione seriale. Le disposizioni dell’ottobre 2026 riguardano esclusivamente l’inerzia prolungata (le partite IVA dormienti o dimenticate).

Restano del tutto separate le regole introdotte dai commi 15-bis.1 e 15-bis.2 dell’articolo 35 del decreto IVA, finalizzate a contrastare le cosiddette attività mordi e fuggi o apri e chiudi. In presenza di profili di rischio frode, la cessazione d’ufficio scatta per motivazioni di contrasto all’illegalità tributaria. In quei casi, la riapertura della posizione è subordinata al versamento di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa triennale di importo non inferiore a 50.000 euro e all’assolvimento di pesanti sanzioni pecuniarie.

Nel perimetro del provvedimento del 12 ottobre 2026, invece, non si ravvisano intenti sanzionatori speciali o balzelli d’accesso: la riattivazione risponde a criteri di proporzionalità e lealtà collaborativa, fermo restando l’obbligo per il contribuente di regolarizzare, tramite ravvedimento operoso, le eventuali dichiarazioni fiscali omesse durante il periodo di mancata trasmissione.

Garanzie sulla riservatezza e gestione operativa

A completamento dell’impianto normativo, il provvedimento introduce una sezione dedicata alla protezione dei dati personali. L’Agenzia chiarisce che l’incrocio massivo delle banche dati (dalle fatture SdI ai flussi F24) trova legittimità nell’esercizio di funzioni di interesse pubblico ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del Codice della Privacy, con base giuridica radicata proprio nell’articolo 35, comma 15-quinquies, del D.P.R. n.633/1972.

Le nuove regole richiedono una gestione vigile delle comunicazioni digitali da parte di professionisti e aziende. Monitorare periodicamente il proprio cassetto fiscale e verificare che il domicilio digitale sia presidiato diventano prassi indispensabili per evitare che scatti la chiusura d’ufficio. Tuttavia, l’apertura verso le riattivazioni retroattive elimina una delle maggiori rigidità burocratiche del passato, offrendo una via rapida ed equa per tutelare la continuità d’impresa.