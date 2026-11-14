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iStock La Manovra 2027 prevede più mesi di congedo retribuiti all'80% in base al numero dei figli. Potrebbe aumentare anche la soglia di reddito

Il congedo parentale potrebbe diventare più conveniente dal 2027, con un aumento dei mesi indennizzati all’80% dello stipendio. Il disegno di Legge di Bilancio prevede di passare dagli attuali tre mesi a quattro per il primo figlio, cinque per il secondo e sei dal terzo in poi. La novità è contenuta nell’articolo 59 della Manovra 2027 e riguarda i lavoratori dipendenti che terminano il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità dopo il 31 dicembre 2026. Il provvedimento è ancora all’esame del Parlamento. Le nuove condizioni, quindi, non sono ancora definitive.

Congedo parentale 2027, quanti mesi saranno pagati all’80%

Attualmente i genitori lavoratori dipendenti possono beneficiare complessivamente di tre mesi di congedo parentale indennizzati all’80% della retribuzione. La Manovra introduce un aumento progressivo in base al numero dei figli:

Primo figlio: quattro mesi complessivi all’80%.

Secondo figlio: cinque mesi complessivi all’80%.

Terzo figlio e successivi: sei mesi complessivi all’80%.

I periodi con indennità maggiorata dovranno essere utilizzati entro il sesto anno di vita del bambino. Il beneficio riguarda complessivamente entrambi i genitori e non attribuisce automaticamente quattro, cinque o sei mesi a ciascuno. La riforma non aumenta la durata complessiva del congedo parentale, ma migliora il trattamento economico di alcuni mesi che, secondo le regole ordinarie, sarebbero pagati al 30%.

Quanto aumenta l’indennità e chi può richiederla

La differenza economica può essere significativa per i lavoratori dipendenti. Per esempio, considerando una retribuzione di riferimento di 2.000 euro lordi mensili, un mese di congedo indennizzato al 30% vale 600 euro. Con l’indennità all’80%, l’importo salirebbe a 1.600 euro lordi, con una differenza di 1.000 euro per ogni mese interessato. Per accedere alle nuove condizioni sarà determinante la data di conclusione del congedo di maternità o paternità.

La normativa proposta si applica infatti a chi termina questi periodi dopo il 31 dicembre 2026, non semplicemente a tutti i genitori con figli piccoli. La durata massima ordinaria del congedo resta generalmente di dieci mesi complessivi, elevabili a undici in determinate condizioni.

Congedo parentale 2027, la nuova soglia di reddito per gli ulteriori mesi

Un’altra possibile novità riguarda i genitori che richiedono l’indennità per periodi aggiuntivi rispetto ai nove mesi ordinariamente indennizzabili. L’articolo 34 del decreto legislativo 151/2001 prevede, per questi periodi, un’indennità del 30% soltanto se il reddito individuale è inferiore a 2,5 volte il trattamento minimo annuo di pensione. Nel 2026 la soglia è pari a 19.885,13 euro.

Ipotizzando una rivalutazione delle pensioni del 2,9% nel 2027, il limite potrebbe salire a circa 20.461,79 euro annui. La differenza sarebbe di circa 577 euro, permettendo potenzialmente ad alcuni lavoratori di accedere all’indennità. Si tratta però di una simulazione: la soglia definitiva dipenderà dalla rivalutazione ufficiale del trattamento minimo INPS. Questo limite reddituale non riguarda i nuovi mesi di congedo pagati all’80%, ma esclusivamente gli ulteriori periodi indennizzabili alle condizioni previste dalla legge.

Congedo parentale, aumentano i beneficiari ma lo utilizzano soprattutto le madri

Tra il 2019 e il 2025 i beneficiari del congedo parentale sono passati da 327mila a 450mila. La maggior parte dei periodi continua a essere utilizzata dalle madri, anche se negli ultimi anni è cresciuta la partecipazione dei padri. Nel confronto europeo emergono differenze: in Lussemburgo il ricorso al congedo parentale risulta maggiore tra i padri, mentre in Italia prevalgono ancora le lavoratrici madri. La Manovra 2027 non modifica invece il congedo di paternità obbligatorio, che in Italia resta pari a dieci giorni lavorativi, distinti dai periodi di congedo parentale.