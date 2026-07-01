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123RF La Cassazione spiega quali sono i confini della prescrizione del credito contributivo Inps. Ecco che cosa sapere

Quanto tempo ha Inps per chiedere il versamento delle somme spettanti? Quando si parla di contributi previdenziali e prescrizione, anche pochi giorni possono fare la differenza tra un credito Inps ancora esigibile e uno ormai estinto.

Sul punto ha offerto utilissimi chiarimenti la Cassazione con la sentenza 19480/2026, affrontando una frequente questione pratica: da quale momento un avviso bonario dell’ente previdenziale — inviato tramite raccomandata — può interrompere la prescrizione del credito contributivo, di fatto salvandolo?

La risposta è molto importante perché aiuta a capire, in sostanza, quanto è forte la tutela del credito Inps rispetto al comportamento del contribuente, destinatario dell’avviso.

Credito contributivo Inps e avviso bonario, la vicenda giudiziaria in sintesi

Il contenzioso riguardava contributi richiesti e dovuti alla Gestione separata Inps e si è “giocato” tutto sui giorni di calendario. Il meccanismo usato dall’ente è stato la notificazione dell’avviso bonario di addebito al contribuente.

Il tribunale aveva giudicato prescritto — e quindi decaduto — il credito contributivo fatto valere da Inps. Stesso esito anche in appello, dopo l’impugnazione della prima pronuncia da parte dell’ente.

In sostanza, valutato decaduto il credito, i giudici di merito avevano ritenuto che l’ente non potesse più pretendere il pagamento dei contributi richiesti. Era ormai decorso il termine di legge entro cui Inps avrebbe potuto e dovuto far valere il suo diritto verso il contribuente.

Ricordiamo che l’avviso bonario non è una cartella esattoriale, né un avviso di addebito. È invece una comunicazione con cui Inps segnala al contribuente l’esistenza di un debito e lo invita a regolarizzare la sua posizione. Tecnicamente, si dice che con questo avviso il creditore costituisce in mora il debitore.

Ebbene, proprio questa caratteristica ha rilievo chiave sul piano giuridico, poiché le regole applicabili non sono le stesse previste per la notificazione degli atti tributari o della riscossione.

La mancata consegna, l’avviso di giacenza e l’impossibilità di esigere i contributi

In questa vicenda il termine quinquennale di prescrizione decorreva dal 6 luglio 2011, data corrispondente alla scadenza del termine di pagamento. Inps aveva però inviato l’avviso bonario il 22 giugno 2016 con raccomandata con avviso di ricevimento. Tuttavia, la comunicazione non era stata consegnata perché il destinatario contribuente era risultato assente. Il 4 luglio l’ufficio postale aveva rilasciato avviso di giacenza.

Il punto è proprio questo: per il giudice d’appello, la comunicazione avrebbe dovuto considerarsi perfezionata — di fatto “efficace” — soltanto dopo il decorso di dieci giorni dalla giacenza, il 14 luglio 2016. A questa data il termine quinquennale era ormai scaduto. Di fronte all’impossibilità di far valere il credito, Inps ha impugnato la decisione in Cassazione.

Il principio della presunzione di conoscenza

Al centro della disputa c’è la presunzione di conoscenza (art. 1335 Codice Civile). In sintesi, una comunicazione rivolta a una certa persona si presume conosciuta nel momento in cui arriva all’indirizzo del destinatario, salvo che quest’ultimo dimostri di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di prenderne conoscenza.

In pratica, il legislatore non richiede necessariamente che il destinatario legga effettivamente il contenuto della comunicazione. Basta che l’atto sia “conoscibile”. Per la Cassazione questo principio va applicato agli avvisi bonari per raccomandata.

La Corte spiega che, per questi atti, il mittente non deve necessariamente provare che il destinatario abbia letto il documento. Perché la raccomandata sia considerata arrivata, è sufficiente dimostrare la sua effettiva spedizione. E la ricevuta rilasciata dall’ufficio postale è prova certa dell’invio, consentendo di presumere che la comunicazione sia giunta a destinazione.

In altre parole, l’avviso bonario si considera entrato nella sfera di conoscibilità del destinatario quando quest’ultimo viene informato della sua esistenza, attraverso l’avviso del servizio postale. Di conseguenza la prescrizione (concetto importantissimo anche ad esempio in riferimento alla perdita dei titoli di Stato) si interrompe e il credito contributivo resta in piedi.

A quel punto spetta eventualmente al destinatario dimostrare di non aver ricevuto la raccomandata oppure di non averne potuto avere conoscenza per ragioni indipendenti dalla sua volontà, come un disservizio postale o altre circostanze specifiche. E il giudice dovrà esprimersi sull’esito della spedizione.

La differenza rispetto alle notifiche degli atti fiscali

La sentenza della Cassazione evidenzia una differenza chiave tra avviso bonario e atti fiscali o previdenziali soggetti a notificazione formale.

Per questi ultimi, in caso di mancata consegna, la notifica può perfezionarsi solo dopo dieci giorni dal deposito presso l’ufficio postale. Questa regola, però, non si applica all’avviso bonario, che tecnicamente è un atto di costituzione in mora e non una notifica in senso tecnico. La sua efficacia va quindi valutata secondo le norme civilistiche sugli atti recettizi, in particolare il citato art. 1335.

In breve: la corte d’appello aveva sbagliato a considerare i dieci giorni, di fatto bloccando le richieste Inps.

Il salvataggio del credito contributivo

Per legge i contributi previdenziali si prescrivono in cinque anni. Se entro questo termine interviene un atto idoneo a interrompere la prescrizione, il decorso del termine si ferma e ricomincia a decorrere secondo le regole previste dalla legge. Tra gli atti interruttivi c’è anche la costituzione in mora. L’avviso bonario può così svolgere questa funzione, a patto che manifesti chiaramente la volontà dell’ente creditore di ottenere il pagamento del debito. Di fatto la tutela del credito contributivo “si rigenera”.

Nel caso concreto l’avviso di giacenza (dal cui codice è possibile riconoscere cosa contiene la raccomandata) era stato rilasciato il 4 luglio 2016, mentre il termine quinquennale sarebbe scaduto due giorni dopo. Ma, come visto, lo stop alla prescrizione si è avuto e il credito contributivo Inps era salvo.

Ricapitolando, la Cassazione ha accolto il ricorso Inps, annullando la sentenza d’appello e rinviando la causa ai giudici territoriali affinché riesaminino la vicenda applicando il corretto principio di diritto.

Che cosa cambia

Quella dei contributi è materia delicatissima e affrontata molte volte dai giudici, come in un caso di Tfr e mancato pagamento dei contributi da parte del datore.

Garantendo un equilibrio tra esigenze del creditore e diritti del contribuente, la sentenza 19480/2026 della Cassazione ha conseguenze generali per contribuenti, professionisti e operatori del settore previdenziale. In caso di temporanea assenza del destinatario, lo stop alla prescrizione può aversi già dal rilascio dell’avviso di giacenza della raccomandata, senza che debbano passare i dieci giorni previsti per altri tipi di notificazione. Non occorre attendere né il ritiro materiale della raccomandata, né l’effettiva lettura della comunicazione.

Si evidenzia allora quanto sia importante prestare attenzione alle comunicazioni provenienti da Inps e, più in generale, agli avvisi di giacenza lasciati dal servizio postale. In una controversia sulla prescrizione, la data di rilascio dell’avviso può risultare decisiva ai fini della tutela del credito contributivo.

L’avviso bonario per raccomandata si presume sempre conosciuto dal contribuente già dall’emissione dell’avviso di giacenza se la mancata consegna dipende dalla sua temporanea assenza.

Per evitare brutte sorprese, contribuenti, consulenti del lavoro e professionisti dovranno quindi ricostruire con precisione la cronologia degli eventi: nascita del credito, decorrenza del termine prescrizionale, spedizione della raccomandata, rilascio dell’avviso di giacenza ed eventuale ritiro del plico.