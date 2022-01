Oggi parleremo di una professione molto affascinante e gratificante, ovvero come diventare pilota di aerei. Per intraprendere questo mestiere occorre avere determinati requisiti e seguire un percorso che richiede impegno e passione. Ecco tutto quello che devi sapere su come si diventa pilota di aerei di linea.

Come si diventa pilota di aerei di linea

Vediamo, dunque, come si diventa pilota di aerei di linea. Innanzitutto, occorre iscriversi ad una scuola di volo certificata. Poi, dopo aver seguito il corso che ha una durata di circa due anni, è possibile ottenere la licenza di pilota. Questo corso ha un costo di circa 100 mila euro.

Una volta conseguita la licenza, il pilota deve svolgere un determinato numero di ore di volo durante l’anno e ogni sei mesi deve sostenere degli esami in cui vengono valutate le sue capacità in situazioni di emergenza. Così, verrà riconfermato di nuovo al pilota il brevetto di volo.

Diventare pilota di linea

Il percorso per diventare pilota di linea prevede i seguenti tre step:

La licenza PPL, ovvero di pilota privato, che consente di pilotare un aereo o un elicottero con passeggeri non paganti. Per ottenerla sono necessarie 37 ore di volo in doppio comando e 10 ore in solitaria, più un’ora di esame. Durante il corso si imparano le basi del pilotaggio, la navigazione, il controllo dell’aereo e la simulazione realistica di diverse situazioni di emergenza. Per ottenere questa licenza non è richiesta la conoscenza dell’inglese.

La licenza CPL, cioè di pilota commerciale, che permette al pilota di essere pagato per l’attività di volo. Per conseguire questa licenza sono richieste almeno 150 ore di volo come pilota in comando, la licenza PPL e la conoscenza della lingua inglese.

La licenza ATPL per il pilota di linea, che consiste in un corso diviso in due parti. Una parte riguarda l’addestramento teorico di 750 ore divise tra Meteorologia, Navigazione Aerea, Legge, Human Performance e altre materie. Mentre l’altra parte è dedicata l’addestramento pratico.

Diventare pilota di aereo

Per diventare pilota di aereo, occorre superare un esame di teoria terminato il periodo di addestramento teorico. Se il futuro pilota supera l’esame, ottiene il Frozen ATPL, cioè l’attestato di idoneità teorica che ha una validità di 7 anni.

Poi, una volta terminato l’addestramento pratico, il candidato deve superare l’esame di volo che prevede 1.500 ore di volo. Il superamento di questo esame permette di ottenere il Full ATPL, ovvero la licenza che abilita a pilotare un aereo di linea in qualità di comandante.

Arrivato a questo punto, il pilota di linea deve essere abilitato a volare, affrontando un ulteriore addestramento, che viene effettuato su un simulatore di volo per ogni modello di aereo. Questo addestramento ha un costo di circa 25 mila euro.

Requisiti per diventare pilota di aerei

Tra i principali requisiti per diventare pilota di aerei ci sono:

avere un diploma di scuola media superiore oppure affrontare un test che prevede le conoscenze basilari di matematica, fisica e inglese;

partecipare al corso che prevede una parte teorica e una parte pratica, più vari test psicofisici che vengono ripetuti ogni due anni fino ai 40 anni e successivamente ogni anno.

Quanto guadagna un pilota di aerei di linea

Arrivati alla conclusione di questo articolo, non ci resta che scoprire quanto guadagna un pilota di aerei di linea. Lo stipendio è mediamente di circa 2.800 euro netti al mese, se il pilota ha meno di 3 anni di esperienza. Mentre con un’esperienza tra i 4 e i 9 anni, lo stipendio medio sale a circa 3.300 euro al mese. Un pilota, invece, che ha tra i 10 e i 20 anni di esperienza guadagna in media 5.100 euro al mese.

Una retribuzione media di 6.400 euro al mese, infine, è quella che spetta ad un pilota di aerei di linea con più di 20 anni di servizio. Un pilota può fare carriera all’interno di una compagnia aerea in base alla sua anzianità e al tempo di volo. Se vuoi svolgere una professione in grado di farti volare alto, non ti resta che seguire le indicazioni che ti abbiamo dato su come diventare pilota di aerei.