Fonte: iStock Stipendio marzo 2025

I dipendenti pubblici conoscono bene l’importanza del cedolino NoiPA, che consente di conoscere l’importo dello stipendio nel dettaglio (con tutte le voci che lo compongono in evidenza). Un file pubblicato mese dopo mese, utile a verificare eventuali variazioni negli importi, al netto di bonus, arretrati, aumenti e trattenute.

Quando sarà visibile lo stipendio netto di marzo 2025

A marzo 2025 il cedolino NoiPa è già visibile in maniera parziale per la maggior parte dei destinatari nell’ambito del lavoro pubblico. La consultazione dello stipendio netto è stata infatti anticipata di alcuni giorni. Una procedura regolare, quella di pubblicare il file leggermente in anticipo rispetto all’inizio del nuovo mese. In questo modo i dipendenti possono avere un’idea chiara dell’accredito previsto sul proprio conto. La pianificazione delle spese personali risulta, dunque, facilitata.

Quando sarà visibile il cedolino NoiPa

L’importo netto è visibile fin dai primi giorni di marzo 2025, anzi fin dagli ultimi di febbraio. Discorso differente invece per il cedolino NoiPa dettagliato. Occorre attendere ancora un po’, con la pubblicazione prevista intorno al 18 marzo 2025. Una previsione facilitata dalle generali tempistiche di NoiPa.

Come controllare l’importo NoiPa di marzo 2025

I dipendenti pubblici interessati al controllo del cedolino di marzo dovranno accedere al portale NoiPa (https://noipa.mef.gov.it), utilizzando Spid, Cie o Cns per identificarsi. Garantito l’ingresso, si potrà cliccare sulla sezione “Consultazione pagamenti”. Qui è possibile visualizzare l’importo netto dello stipendio e, una volta caricato, scaricare il cedolino NoiPa in formato Pdf.

Stipendio marzo 2025 più basso

Come detto, il cedolino NoiPa consente di tener traccia di ogni variazione nell’accredito previsto sul conto. Per quanto riguarda lo stipendio di marzo 2025 ci sarà una variazione in negativo. Potrebbe essere più basso, per quanto leggermente, rispetto ai mesi precedenti.

Ciò è dovuto all’introduzione delle trattenute relative all’addizionale comunale Irpef. I Comuni procedono ad applicarla sul reddito imponibile dei residenti. Da marzo a novembre si trattiene l’acconto per l’anno in corso. Il saldo dell’anno precedente è invece distribuito tra gennaio e novembre.

Rispetto a gennaio e febbraio, dunque, la combinazione tra saldo e acconto determinerà una lieve diminuzione dell’importo. A quanto ammonta la trattenuta Irpef? Dipende dal Comune, che procede a stabilire un’aliquota compresa, generalmente, tra lo 0,2 e lo 0,8% (esistono alcune eccezioni, come Roma, con aliquota che può raggiungere lo 0,9%).

Ogni realtà comunale può decretare delle soglie di esenzione, con il limite che varia da città a città. Ad esempio:

Roma – Addizionale non dovuto per redditi fino a 14.000 euro;

Milano – Addizionale non dovuto per redditi fino a 23.000 euro.

Gli arretrati nel cedolino NoiPa marzo 2025

Il cedolino NoiPa riporta tutti i dettagli dello stipendio, arretrati compresi. Purtroppo non risultano ancora accreditati gli arretrati del Comparto Funzioni Centrali, relativi al rinnovo del CCNL 2022-2024.

Occorrerà attendere l’emissione speciale di marzo 2025 per ricevere le somme previste. Questa è prevista per le prossime settimane, per quanto non sia garantita una precisa data. Occorre ricordare, però, come gli arretrati spettino soltanto per il periodo dal 2024 in poi. La somma sarà accreditata anche ai dipendenti pubblici andati in pensione nel frattempo.

In funzione del rinnovo del CCNL, però, i lavoratori delle Funzioni Centrali hanno già potuto notare un aumento degli stipendi netti da marzo. Ora non resta che attendere un cedolino separato per gli arretrati.