Fonte: iStock Gli importi degli stipendi NoiPa di febbraio 2025 sono fra i più attesi per i dipendenti pubblici

Il mese di febbraio è dedicato al conguaglio fiscale e contributivo, e molti dipendenti pubblici si chiedono quando sarà possibile visualizzare gli importi netti dei loro stipendi sul portale NoiPa. Tale conguaglio può comportare variazioni positive o negative sull’importo netto dello stipendio, a seconda che il contribuente si trovi a credito o a debito. Vediamo quando saranno visibili gli importi di febbraio.

Stipendi NoiPa: quando saranno visibili gli importi netti

La visibilità degli importi netti degli stipendi NoiPa di febbraio 2025 è prevista per le date consuete, ovvero tra il 31 gennaio e il 1° febbraio. Solitamente, gli importi diventano visibili entro il primo giorno del mese, ma a volte possono essere disponibili anche qualche giorno prima. Tuttavia, i calcoli di febbraio sono più complessi rispetto a quelli di altri mesi, a causa del conguaglio fiscale e contributivo.

É questo il momento in cui viene effettuato un bilancio tra l’ammontare versato durante l’anno e l’imposta effettivamente dovuta. Questa operazione può portare a due risultati diversi:

Credito fiscale : si verifica quando l’imposta dovuta risulta inferiore alla somma delle ritenute che sono state applicate nel corso dell’anno solare precedente. In questo caso, il contribuente ha diritto a un rimborso della differenza;

: si verifica quando l’imposta dovuta risulta inferiore alla somma delle ritenute che sono state applicate nel corso dell’anno solare precedente. In questo caso, il contribuente ha diritto a un rimborso della differenza; Debito fiscale: si verifica quando l’imposta dovuta è superiore alla somma delle ritenute che sono state applicate durante l’anno precedente. In questa situazione, la differenza viene trattenuta al contribuente attraverso una ritenuta a conguaglio che sarà visibile nel cedolino dello stipendio.

Come vedere lo stipendio su NoiPa

Per consultare la propria busta paga sul portale NoiPA, è necessario seguire una serie di passaggi. In primo luogo, occorre accedere al portale ufficiale, collegandosi al relativo sito web. Una volta dentro, è necessario effettuare il login, inserendo le proprie credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o in alternativa, utilizzare la Carta d’Identità Elettronica (CIE).

Dopo aver effettuato l’accesso, si deve navigare all’interno del portale fino alla sezione denominata Documenti disponibili. Qui sono elencati tutti i documenti retributivi e fiscali, tra cui i cedolini paga, le certificazioni fiscali e altri documenti utili.

Per una consultazione specifica, l’utente deve selezionare la voce Cedolino presente nella schermata principale del portale NoiPA. Questa opzione permette di visualizzare il cedolino mensile relativo al mese corrente oppure a mesi precedenti, a seconda delle proprie necessità.

Una volta selezionata la voce, il sistema visualizzerà un elenco completo di tutte le buste paga disponibili. Ogni cedolino è identificato da una data e da un mese di riferimento specifici. Per visualizzarne uno, è sufficiente cliccare sulla voce corrispondente nell’elenco. In questo modo, si aprirà il documento contenente tutti i dettagli relativi allo stipendio di quel determinato periodo.

Tra le informazioni contenute nel cedolino ci sono l’importo lordo, le trattenute fiscali, i contributi previdenziali e l’importo netto. Oltre alle voci fondamentali relative allo stipendio, il cedolino NoiPa può contenere ulteriori informazioni di rilievo, come eventuali bonus, compensi per lavoro straordinario, premi di produzione o indennità specifiche che potrebbero essere stati riconosciuti nel corso del mese di riferimento.