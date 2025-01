Quando sarà visibile l’importo e il cedolino dello stipendio NoiPA di gennaio 2025, con gli aumenti previsti dalla Legge di Bilancio e il nuovo bonus fiscale per i dipendenti pubblici

I dipendenti pubblici, a partire dallo stipendio caricato su NoiPa a gennaio 2025, vedranno un incremento medio di 60 euro lordi al mese sulle loro buste paga, come anticipo sul rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per il triennio 2022-2024.

L’approvazione della Legge di Bilancio, inoltre, ha comportato significative modifiche per il comparto pubblico, con aumenti salariali che interesseranno circa 3 milioni di lavoratori della Pubblica Amministrazione nel 2025.

Per questo motivo, i dipendenti PA sono in attesa di consultare il cedolino, che conterrà informazioni dettagliate sugli aumenti salariali spettanti, sui bonus aggiuntivi e su eventuali modifiche delle trattenute fiscali. Ma vediamo, nel dettaglio, quando sarà disponibile e come consultarlo online.

Quando è visibile il cedolino di gennaio 2025 su NoiPa?

Il cedolino di gennaio 2025 è disponibile su NoiPA già dal 2 gennaio 2025, con possibilità di consultazione anche il 3 gennaio.

È importante sottolineare però che la consultazione, già dai primi del mese, permette di prendere visione solo dell’importo del compenso lordo. Infatti, l’emissione del cedolino di gennaio 2025, con tutti i dettagli relativi agli stipendi, tra cui l’aggiornamento per gli aumenti salariali e i nuovi bonus, avverrà intorno alla metà del mese. Sebbene gli importi siano visibili già nei primi giorni del mese, il cedolino completo sarà pubblicato ufficialmente verso il 15 gennaio 2025, completo di tutte le voci di dettaglio, comprese eventuali trattenute fiscali, contributive e bonus aggiuntivi come il taglio del cuneo fiscale.

L’accredito dello stipendio di gennaio 2025, poi, è previsto per il 23 gennaio 2025. Questa data segna il momento in cui i dipendenti pubblici riceveranno l’importo direttamente sui loro conti bancari. È fondamentale sottolineare che l’emissione e l’accredito sono due operazioni separate, con l’emissione che riguarda la disponibilità del cedolino, mentre l’accredito corrisponde all’effettivo trasferimento dei fondi.

Come vedere lo stipendio su NoiPa

Per visualizzare il proprio stipendio su NoiPa, il primo passo fondamentale è l’accesso al portale ufficiale. Per farlo, è necessario disporre delle credenziali adeguate, che possono essere una delle seguenti:

Spid (Sistema Pubblico di Identità Digitale) , una delle opzioni più diffuse per l’accesso ai servizi online della pubblica amministrazione;

, una delle opzioni più diffuse per l’accesso ai servizi online della pubblica amministrazione; Cie (Carta d’Identità Elettronica) , una valida alternativa, che consente di utilizzare la propria carta di identità elettronica per autenticarsi;

, una valida alternativa, che consente di utilizzare la propria carta di identità elettronica per autenticarsi; Cns (Carta Nazionale dei Servizi), una smart card che può essere utilizzata anche per l’accesso ai servizi pubblici online.

Una volta che l’utente ha scelto la modalità di autenticazione preferita, sarà necessario inserire le credenziali di accesso (username e password) o utilizzare il dispositivo per l’autenticazione, se si tratta di SPID, CIE o CNS.

Una volta effettuato l’accesso, il dipendente pubblico troverà una schermata principale che offre varie opzioni per consultare i propri dati. Tra queste, la sezione principale da selezionare per visualizzare lo stipendio è la sezione “Documenti disponibili”. In questa sezione sono elencati tutti i documenti retributivi e fiscali, tra cui i cedolini paga, le certificazioni fiscali e altri documenti utili.

Nel caso di una consultazione specifica del cedolino, l’utente dovrà selezionare la voce “Cedolino” presente nella schermata. Questa opzione consente di visualizzare il cedolino mensile relativo al mese corrente o ai mesi precedenti, a seconda delle necessità.

Una volta selezionato il “Cedolino”, il sistema mostrerà un elenco di tutte le buste paga disponibili. Ogni cedolino è contrassegnato da una data e da un mese di riferimento. Per visualizzare il cedolino di un determinato mese, basta cliccare sulla voce corrispondente.

Il cedolino contiene una serie di informazioni relative al salario, tra cui:

importo lordo;

trattenute fiscali;

contributi previdenziali;

importo netto.

In aggiunta a queste voci, il cedolino potrebbe contenere altre informazioni rilevanti, come bonus, straordinari, premi o indennità, che potrebbero essere stati aggiunti nel mese specifico. Ogni voce è descritta in dettaglio e accompagnata dal relativo importo.

Una volta visualizzato il cedolino, il dipendente ha la possibilità di scaricare il documento in formato Pdf o di stamparlo per conservarlo. Per scaricare o stampare il cedolino, basta cliccare sull’icona di download o sull’opzione di stampa che compare nella parte inferiore della pagina.

Oltre all’accesso tramite computer, NoiPa è compatibile con dispositivi mobili, consentendo ai dipendenti di consultare il proprio stipendio anche da smartphone e tablet.