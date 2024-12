Come ottenere fino a 36 giorni di vacanza nel 2025, chiedendo solo 6 giorni di ferie. Il trucco che sfrutta i ponti e le festività

Nata ad Anzio, dopo la laurea in Editoria e Scrittura e un periodo in Belgio, ha iniziato a scrivere di attualità, geopolitica, lavoro e giovani.

Fonte: ANSA Calendario ponti-festività 2025: giorni di ferie in più

I dipendenti pubblici lo sanno bene: grazie ai ponti e ai giusti giorni di ferie, si possono fare vacanze più lunghe. È così che ogni anno si attende l’uscita del calendario dei ponti, che conferma le pause dalle attività da parte degli istituti scolastici, degli uffici e dei lavori del terzo settore. Grazie a questo si può capire quanti giorni di vacanza fare chiedendo il minor numero di giorni di ferie possibili. Dopo un 2024 magro, il 2025 sarà ricco di ponti e sarà possibile fare fino a 36 giorni di vacanza chiedendone appena 6.

Ottenere più giorni di vacanza: il trucco dei ponti

Come ogni anno, è possibile visionare il calendario dei ponti. Dopo un 2024 magro, il 2025 sarà decisamente più generoso. I ponti da soli rappresentano un periodo di ferie “forzato”, stabilito dal calendario. I ponti cadono durante festività o giornate internazionali e nazionali e allungano la pausa di uno o due giorni.

Da qui il “trucchetto dei ponti”, che permette, con la richiesta strategica di giorni di ferie, di allungare il periodo di riposo.

Il Cna Turismo e Commercio ha analizzato i ponti che permetterebbero un aumento del turismo in alcuni periodi specifici. In totale, il 2025 porterà tra i 32 e i 36 giorni di ferie aggiuntive con il trucco dei ponti.

Si tratta di un dato interessante anche dal punto di vista del settore turistico, perché porterà 12 milioni di vacanzieri a pernottare fuori casa. Un giro di affari che il Cna Turismo e Commercio ha stimato intorno ai 9 miliardi di euro.

Calendario ponti e ferie 2025

Il 2025 inizierà bene, con il week end lungo dell’Epifania. Infatti, questa cade di lunedì e consentirà di allungare le vacanze natalizie di un giorno, ritardando il rientro in ufficio e a scuola.

Dopo gennaio, a creare l’occasione perfetta per organizzare vacanze brevi sarà Carnevale. Questo avrà inizio il 16 febbraio e si concluderà il 5 marzo. Le scuole chiuderanno dal 3 al 5 marzo, permettendo così una mini vacanza da sabato a mercoledì e, chiedendo alcuni giorni, si potranno prolungare notevolmente le ferie.

Il mese dopo si festeggerà Pasqua e Pasquetta, che cadono rispettivamente di domenica 20 e lunedì 21 aprile. Grazie al sabato, sarà possibile organizzare tre giorni di vacanza. Attenzione al 25 aprile, che cade di venerdì. Si tratta dell’occasione perfetta per unire Pasqua e la festa della Liberazione: chiedendo tre giorni, si può arrivare a fare una vacanza di nove giorni.

E poi c’è la festa dei Lavoratori poco dopo, infatti questa cade il 1° maggio, che nel 2025 è un giovedì. Chiedendo il venerdì come ferie, è possibile fare un week end lungo di quattro giorni di vacanza. Weekend lungo anche per la festa del 2 giugno, che cade di lunedì.

In estate, l’altra occasione è Ferragosto, che cade anche questo di venerdì e regala una fuga di tre giorni senza prendere ferie. Si dovrà aspettare fino alla festa di Ognissanti, che cade di sabato, per un altro breve week end.

Il mese più importante per le vacanze, ovvero dicembre, inizia con il giorno dell’Immacolata. L’8 dicembre cade di lunedì e può essere sfruttato per un week end lungo. Infine, Natale 2025: 25 e 26 cadono rispettivamente di giovedì e venerdì, così senza prendere ferie si possono ottenere quattro giorni di vacanza. Basterà chiedere due giorni di ferie per arrivare a otto giorni di vacanza, inglobando il Capodanno (il 1° gennaio cade di giovedì).

Un’opportunità più ghiotta, invece, prevede la richiesta di tre giorni di ferie, così da allungare le vacanze dal 24 dicembre al 6 gennaio 2026. L’Epifania infatti cade di martedì e si ottengono così 13 giorni di vacanza.